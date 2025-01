Väitös: Pelillistämisestä ja e-tekstiileistä voi olla hyötyä puheterapiassa – e-tekstiilit voivat auttaa myös arjessa tukikeinona

Puhe- ja kommunikointihaasteiden taustalla voi olla monia eri tekijöitä. Puheterapian tavoitteena on vahvistaa kuntoutujien kommunikointi- ja toimintakykyä sekä parantaa heidän elämänlaatuaan.

Usein intensiivinen ja pitkäkestoinen puheterapiakuntoutus edellyttää kuntoutujalta ja hänen lähipiiriltään motivaatiota ja sitoutumista terapiaan. Filosofian maisteri Charlotta Elo tarkastelee väitöstutkimuksessaan, millaisia keinoja lasten kanssa työskentelevät puheterapeutit käyttävät motivaation ylläpitämiseen.

– Puheterapiaharjoittelussa tarvitaan usein runsaasti toistoja, jotta lapset oppivat uudet taidot ja omaksuvat ne osaksi arkea. Yli kaksi kolmasosaa tutkimukseen osallistuneista puheterapeuteista kertoi hyödyntävänsä pelejä motivoivana tekijänä puheterapiaharjoittelussa. Lisäksi he pyrkivät vahvistamaan harjoittelumotivaatiota pelillistämisen keinoin, Elo toteaa.

E-tekstiileillä laajat mahdollisuudet – tutkimuksessa löydettiin satoja käyttöideoita

Tutkimuksessa Elo tarkasteli myös e-tekstiilien mahdollisuuksia yleisesti sekä tarkemmin puhetta tukevana ja korvaavana kommunikointikeinona. Nykyisten puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöön on tunnistettu liittyvän monenlaisia haasteita. Nämä haasteet voivat liittyä esimerkiksi käyttäjän motorisiin taitoihin tai kommunikointikumppaneiden asenteisiin.

– Tutkimuksen osallistujat keksivät useita satoja käyttöideoita e-tekstiileille. Puhetta tukevana ja korvaavana keinona e-tekstiilien mahdollisuudet nähtiin nimenomaan tukemassa arkipäiväistä kommunikointia, Elo kertoo.

Tutkimuksen tulokset korostavat, että puhetta tukevana ja korvaavana keinona toimivan e-tekstiilin avulla olisi olennaista varmistaa lapsille lisää mahdollisuuksia ilmaista itseään ja osallistua itseään koskevien asioiden päätöksentekoon.

Charlotta Elo valmistui puheterapeutiksi 2022 ja työskentelee puheterapeuttina kuntoutustyön parissa.

Väitöstilaisuus perjantaina 31. tammikuuta

Filosofian maisteri Charlotta Elon logopedian alaan kuuluva väitöskirja Addressing Challenges in Speech Therapy and Augmentative and Alternative Communication – The potential of gamification and e-textiles tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa perjantaina 31.01.2025 klo 11 alkaen. Väitöstilaisuus pidetään Pinni B -rakennuksen salissa 1097 (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii yliopistotutkija (Tenure Track) Satu Saalasti Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii apulaisprofessori (Associate Professor) Johanna Virkki informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta Tampereen yliopistosta.