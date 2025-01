SDP:n Eveliina Heinäluoma: Orpo ja Euroopan oikeisto linjasivat paluusta menneisyyteen ilmastopolitiikassa

Kokoomuksen eurooppalaisen emopuolueen EPP:n johtajat julistivat viikonloppukokouksen jälkeisessä lausumassaan haluavansa lykätä hiilirajamekanismin ja yritysvastuudirektiivin voimaantuloa sekä romuttaa EU:n uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteet.

– Orpo on kumppaneineen vesittämässä edellisellä kaudella sorvattua green dealia, jolla varmistetaan kasvihuonekaasupäästöjen suunnitelmallinen vähentäminen sekä unionin vuoden 2050 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen. On syytä kysyä, miten tämä palvelee Suomen etua, kun kansallinen tavoitteemme vuoden 2035 hiilineutraaliudesta on huomattavasti EU:n omaa tiukempi, Heinäluoma pohtii.

– Hallitus väittää olevansa sitoutunut Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteeseen, mutta sen teot eivät tätä tue. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi juuri julkaistussa raportissaan, ettei Suomi todennäköisesti saavuta hiilineutraaliustavoitettaan. Tällaisessa tilanteessa olisi Suomen taloudenkin etu pyrkiä kaikin keinoin edistämään tavoitteen saavuttamista eikä tekemään myyräntyötä.

– Green dealin yhteisesti sovitut linjaukset on saatu vaivalla aikaiseksi, kun kymmenet EU-maat on saatu niiden taakse. Näistä peruuttaminen olisi vuosien työn hukkaan heittämistä. Trumpilaisen, fossiilisiin polttoaineisiin nojaavan teollisuuspolitiikan sijaan EU:ssa tarvitaan vihreän kehityksen mukaista tulevaisuuspolitiikkaa, jolla taklataan planeettamme kohtaavaa kolmoiskriisiä eli ilmastonmuutosta, luontokatoa ja saastumista, Heinäluoma päättää.

Viime vuosi oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kuumin ja maapallon keskilämpötila ylitti ensi kertaa 1,5 asteen rajan. Ilmastonmuutos nostaa lämpötiloja nopeammin maapallon pohjoisemmilla alueilla ja viime vuosi oli Suomessa 3,4 astetta lämpimämpi kuin esiteolliseen aikaan.