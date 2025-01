Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi vuosipäivän juhlassa: ”Opiskelijamäärän kasvattaminen on välttämätöntä osaamistason nousun varmistamiseksi”

Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtajan Mari Kiviniemen mukaan talouskasvun vauhdittamisessa on tärkeä panostaa koulukseen ja tutkimukseen.

– Pula osaajista estää vahvan talouskasvun. Koulutus- ja osaamistason nostaminen Suomessa on aivan välttämätöntä, Kiviniemi muistutti.

Korkeakoulutuksen saaneiden nuorten aikuisten osuus koko Suomen väestöstä on kuitenkin vain 40 prosenttia – heikompi kuin kilpailijamaissamme. Pohjalaismaakunnissa luku on tätäkin alempi.

Maan hallitus pyrkii osuuden nostamiseen 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kiviniemen mukaan tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, sillä ongelmana on korkeakoulujen perusrahoituksen väheneminen.

Koulutustason nostoon tarvittaisiinkin hänen mukaansa hallituskaudet ylittävää pitkäjänteistä suunnitelmaa ja sitoutumista rahoituksen kasvattamiseen.

– Pitäisi saada samanlaista, yli puoluerajojen menevää johdonmukaisuutta kuin T&K-menoja koskevista linjauksista on saatu aikaan, Kiviniemi muistutti.

T&K-menojen osuutta aiotaan kasvattaa Suomessa neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Rahoituksen kohdentamista tulisi kuitenkin muuttaa nykyisestä.

– Nyt tarvitaan hallitusohjelman linjausten mukaan rahoitusta myös suoraan yliopistoille sekä yliopistojen T&K-toimintaan sekä aikaisempaa paremmalla kohdistuksella tohtorikoulutukseen, sanoi Kiviniemi.

Vaasan yliopisto aikoo kouluttaa aiempaa enemmän

Kiviniemi korosti puheessaan, että Vaasan yliopiston strategia tukee erinomaisella tavalla Suomelle tärkeää kasvun vauhdittamista koulutuksen ja tutkimuksen kautta.

– Vaasan yliopisto tulee lähivuosina lisäämään tuntuvasti kotimaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden määrää. Tämä on välttämätöntä, jos haluamme saavuttaa kilpailijamaat ja varmistaa osaamistason nousun.

Strategian mukaan opiskelijamäärä tulee nousemaan 7500 opiskelijaan vuoteen 2030 mennessä ja valmistuneiden maistereiden ja diplomi-insinöörien määrä 900:aan. Lisäksi tohtorien määrää aiotaan kasvattaa.

"Teknologiateollisuudessa jopa 60 prosentilla rekrytoitavista oltava korkeakoulututkinto"

Vuosipäivän juhlassa puhunut Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Minna Helle painotti talouskasvun merkitystä, sillä julkisen talouden säästöillä ei pelasteta Suomen taloutta. Mari Kiviniemen tavoin hän painotti osaajien ja TKI-toiminnan merkitystä talouskasvulle ja teollisuudelle. Helteen mukaan haaste koulutustason kasvattamiseen on iso.

– Emme ole lähelläkään 50 prosentin tavoitteen saavuttamista. Samaan aikaan teknologiateollisuudessa, Suomen suurimmalla teollisuuden ja viennin alalla, jo 60 prosentilla rekrytoitavista tulee olla korkeakoulututkinto. Luku on jopa suurempi tehtävissä, jotka ovat kokonaan uusia.

Helteen mukaan on selvää, että tulevaisuudessa korkeakoulutettujen tarve kasvaa yhä, etenkin kun tuottavuutta halutaan lisätä ja tutkimus- ja tuotekehitysmenojen osuutta kasvattaa sekä samalla olla houkutteleva maa korkean jalostusasteen investoinneille.

– Tarvitaan sekä laadukas opetus kaikille että huippuosaamista, joka on vetovoimaista myös globaalisti. Tästä Vaasan seudun energiaekosysteemi on loistava esimerkki.

Hän sanoi, että yliopistojen rooli yritysten T&K-toiminnan mahdollistajana on ratkaisevan tärkeä.

– Vaasan yliopiston malli, jossa yhteistyö yritysten kanssa ulottuu opintojen alusta aina tohtoritasolle, on hieno esimerkki siitä, miten akateeminen osaaminen ja käytännön tarpeet yhdistetään.



Vaasan yliopiston rehtori Minna Martikainen kertoi puheessaan, että yliopisto tekee yritysten kanssa vahvaa yhteistyötä niin tutkimushankkeissa kuin opetuksessa. Yliopisto on lisäksi solminut uusia strategisia kumppanuuksia. Tavoitteena on myös uuden yritystoiminnan edistäminen.

– Vaasan yliopisto haluaa olla tarjota yhteistyökumppaneilleen mahdollisimman korkeaa laatua. Viime vuonna olimme 500 parhaan yliopiston joukossa Times Higher Education -yliopistorankingissa sekä maailman 17. paras pieni yliopisto ja 73. paras nuori yliopisto. Shanghai Rankingissä olimme Suomen ykkönen liiketaloustieteessä. Lisäksi olemme saaneet AACSB-akkreditoinnin, jonka on saanut vain kuusi prosenttia kauppatieteen tutkintoja tarjoavista yliopistoista maailmassa.

Vaasan yliopisto palkitsi vuoden tutkimus- ja opetusteot

Vaasan yliopisto palkitsi vuosipäivän juhlassa viime vuoden tutkimus- ja opetusteot. Vuoden tutkimusteko -palkinnon vuodelta 2024 saivat energiatekniikan professori Maciej Mikulski, talouspäällikkö Elina Blomqvist, laboratoriopäällikkö Sonja Heikkilä ja tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön dekaani Raine Hermans yhteiskäyttölaboratorioiden tutkimusinfrastruktuurin palvelumallista. Vuoden opetusteko -palkinnon saivat puolestaan yliopisto-opettajat Mia Juthman ja Susanna Mantila Finnish as a Foreign Language -verkko-opintojaksosta. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan Hyvä opettaja -palkinto myönnettiin tietojärjestelmätieteen yliopistonlehtori Juho-Pekka Mäkipäälle. Lisäksi tietotekniikan yliopistonlehtori Teemu Mäenpää sai kunniamaininnan motivoivasta opetustavasta. Lue lisää.