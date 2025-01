SDP:n Kimmo Kiljunen: Eläkeuudistus kurittaa eläkeläisiä

Uudistuksen jälkeen eläkkeensaajiin sovelletaan kaikkein huonointa indeksiä aina tilanteen mukaan. Nykyinen taitettu indeksi laskee eläketasoja, kun reaalipalkat nousevat ja yleinen hyvinvointi kasvaa. Ikäihmisiä köyhdytetään.

– Jos inflaatio on palkkojen nousua korkeampaa, kuten viime vuosina on käynyt, ja taitettu indeksi antaisi eläkkeisiin reaalipalkkoja suuremman korotuksen, otetaan ”inflaatiovakauttaja” käyttöön eli sovelletaan palkkaindeksiä. Tämä menettely lisää väestöryhmien välisiä tuloeroja ja on ikäsyrjintää, Kiljunen kritisoi.

Valtiovarainministeri Purran mukaan eläkeuudistus vahvistaa julkista taloutta. Tähän asti hän on ollut huolissaan valtionvelasta, ei julkisen talouden vajeesta. Se on ymmärrettävää, sillä OECD:n mukaan Suomi on julkisen talouden osalta velaton. Valtion velka on 170 miljardia, mutta eläkerahastoissa, joiden varoista 70 % on sijoitettu ulkomaille, on varoja jo 270 miljardia euroa.

– Eläkerahastot ovat osa julkista taloutta, mutta eivät valtiontaloutta. Rahastoja kasvattamalla ei valtiontaloutta paranneta. Päinvastoin eläkkeiden leikkaukset heikentävät valtion verotuloja ja kotimaista kulutuskysyntää. Eläkkeet on jätettävä rauhaan, jotta valtiontalous vahvistuu ja ikäihmisten toimeentulo turvataan, Kiljunen päättää.