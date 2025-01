Kaksivuotisen esiopetuskokeilun opettajat kokivat esiopetuksen aiempaa tavoitteellisemmaksi

Jyväskylän yliopisto edistää maahanmuuttaneiden pääsyä yliopisto-opintoihin 27.1.2025 15:19:51 EET | Tiedote

Maahanmuuttaneet ovat aliedustettuina kielellisesti vaativissa ja korkeakoulutusta edellyttävissä asiantuntijatehtävissä. Tähän mennessä opiskelijoita on houkuteltu ulkomailta yliopistojen englanninkielisiin tutkinto-ohjelmiin, mutta maassa jo olevien maahanmuuttaneiden potentiaali on jäänyt hyödyntämättä. Julkisessa keskustelussa on keskitytty ratkaisujen sijaan ongelmiin, kuten kielitaidon puutteisiin.