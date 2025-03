Sir Anthony Hopkinsin muistelmat julkaistaan suomeksi marraskuussa

”Minulla on puhelimessa valokuva, jossa olen lapsena rannalla isän kanssa. Sanon usein sille pojalle: ’Hyvin sinä pärjäsit.’ Tuntuu ihmeelliseltä, että walesilaispoika, leipurin lapsi, on päässyt tähän. Koko elämäni on suuri ihme. Tämä kirja on minun tarinani.” – Sir Anthony Hopkins

Oscar-palkittu näyttelijä sir Anthony Hopkins kuvaa Hyvin sinä pärjäsit -muistelmateoksessaan huikeaa, yli kuusikymmentä vuotta kestänyttä elokuva- ja teatteriuraansa, vaikeaa lapsuuttaan sekä tietään raittiuteen. Alkuteos We Did Ok, Kid ilmestyy Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa 4. marraskuuta 2025.

Sir Anthony Hopkins syntyi Port Talbotissa, pienessä walesilaisessa terästeollisuuskaupungissa, ja varttui siellä sodan, laman sekä kovien, tunteellisesti sulkeutuneiden ja alkoholismiin taipuvaisten miesten keskellä. Hopkins ei pärjännyt koulussa kummoisesti, joten monet pitivät häntä toivottomana tapauksena, jolla ei ollut tulevaisuutta. Mutta eräänä kohtalokkaana lauantai-iltana väheksytty walesilaispoika katsoi Hamlet-sovituksen vuodelta 1948, mikä synnytti hänessä näyttelemisen halun, jonka seurauksia kukaan ei olisi voinut ennustaa.

Hopkins kuvaa avoimesti uransa merkkipaaluja ja tarjoaa ainutlaatuisia näkökulmia tunnetuimpiin rooleihinsa, kuten Iago-tulkintaansa, jolla hän pääsi kuninkaalliseen teatteriakatemiaan Laurence Olivierin siipien suojaan, huikeaan Hannibal Lecterin rooliinsa ja unohtumattomaan tulkintaansa Kuningas Learista.

Hopkins tarkastelee rehellisesti myös henkilökohtaisen elämänsä alhoja. Riippuvuusongelma maksoi hänelle ensimmäisen avioliiton ja suhteen ainoaan lapseensa – ja melkein hengenkin. Raittiuteen hän on ollut sitoutunut melkein viidenkymmenen vuoden ajan, ja iän karttuessa hän tiedostaa myös kuolevaisuutensa ja valmistautuu kohtaamaan Suuren Salaisuuden, niin kuin hänen isänsä asiaa kutsui.

Sir Philip Anthony Hopkins CBE on Ison-Britannian tunnetuimpia ja tuotteliaimpia näyttelijöitä. Hän aloitti uransa näyttämöllä, työskenteli Laurence Olivierin alaisuudessa ja teki sittemmin koko joukon arvostettuja elokuvarooleja. Sir Hopkins on esiintynyt kuusikymmentävuotisella urallaan mm. elokuvissa Uhrilampaat, Pitkän päivän ilta, Marvelin Thor ja Isä. Sir Hopkins on saanut huikeista rooleistaan useita tunnustuksia, muiden muassa kaksi Oscaria, neljä BAFTA-palkintoa, kaksi Primetime Emmyä sekä Laurence Olivier -palkinnon. Hän asuu nykyään Stella-vaimonsa kanssa Los Angelesissa.

