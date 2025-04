Väitös: Sijoitusvakuutukset tarjoavat veroetuja

Säästöhenkivakuutus ja kapitalisaatiosopimus eli niin sanotut sijoitusvakuutukset tarjoavat vaihtoehdon välilliseen sijoittamiseen. Vakuutukset ovat erittäin suosittu sijoituskohde suomalaisten yksityishenkilöiden keskuudessa. Yksityishenkilöiden vakuutuksiin sijoittamien varojen arvo on lähes 40 miljardia euroa.

Sijoitusvakuutuksiin liittyy monia veroetuja. Keskeisin etu on vakuutukseen sijoitetuille varoille kertyvän tuoton verotuksen lykkääntyminen. Sijoitukselle kertyvää tuottoa verotetaan pääsääntöisesti vasta siinä vaiheessa, kun vakuutusyhtiö maksaa vakuutukseen perustuvia suorituksia. Sijoituksen arvon määrittäviä kohde-etuuksia on myös mahdollista muuttaa ilman veroseuraamuksia.

OTL, KTL Janne Myllymäki tarkastelee vero-oikeudellisessa väitöskirjatutkimuksessaan yksityiskohtaisesti sijoitusvakuutusten verotusta. Tutkimus antaa kattavan kokonaiskuvan siitä, miten vakuutusta verotetaan erilaisissa tilanteissa. Tutkimus sisältää myös verosuunnittelullisia näkökohtia ja veropoliittisia kannanottoja.

– Sijoitusvakuutuksilla on suuri taloudellinen merkitys, mutta vakuutusten verotusta on tutkittu varsin vähän. Halusin korjata tämän puutteen, Myllymäki taustoittaa.

Tutkimuksessa havaitaan, että sijoitusvakuutusten verotus on erittäin monimutkainen kokonaisuus. Vakuutuksiin liittyy paljon verosuunnittelun mahdollisuuksia, mutta myös veroansoja.

– Esimerkiksi vakuutuksen omistusoikeuden luovutuksella osituksessa saattaa olla mahdollista säästää veroissa. Toisaalta vakuutuksen omistajan vaihtuminen voi joskus johtaa verotuksellisesti epäedulliseen lopputulokseen, Myllymäki havainnollistaa.

Tutkimuksen perusteella sijoitusvakuutusten verotusta koskeva sääntely on pääpiirteiltään ajantasaista. Eräitä lainsäädännön yksityiskohtia voisi kuitenkin korjata.

– Verolainsäädännön sanamuodosta seuraa eräissä tapauksissa vakuutukseen sijoitetun pääoman palautuksen verotus. Tämä ei ole verojärjestelmän yleisten periaatteiden mukaista, Myllymäki toteaa.

Myllymäki ottaa tutkimuksessaan kantaa suuren määrään erilaisia vakuutusten verotusta koskevia kysymyksiä. Hän havainnollistaa monessa kohdin kantojaan konkreettisilla esimerkeillä.

– Halusin tehdä perusteellisen tieteellisen tutkimuksen, josta on hyötyä myös käytännössä. Uskon tutkimuksen tulosten palvelevan muun ohessa verovelvollisia, viranomaisia, finanssialaa ja neuvonantajia, Myllymäki päättää.

Janne Myllymäki on syntynyt Tampereella ja asunut lapsuutensa Lempäälässä. Myllymäki on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi ja lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta sekä oikeustieteen maisteriksi ja lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta. Myllymäki on työskennellyt pitkään verotuksen asiantuntijatehtävissä, viimeiset kahdeksan vuotta verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajana. Myllymäki on toiminut tutkijana ja opettajana Tampereen ja Helsingin yliopistoissa.

Väitöstilaisuus perjantaina 11. huhtikuuta

OTL, KTL, OTM, KTM Janne Myllymäen oikeustieteen alaan kuuluva väitöskirja Sijoitusvakuutuksen verotus - Tutkimus luonnollisen henkilön omistaman säästöhenkivakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen verotuksesta tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 11.4.2025 kello 12 alkaen. Paikkana on keskustakampuksen Pinni B -rakennuksen auditorio B1096 (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Jaakko Ossa Turun yliopistosta. Kustoksena toimii professori Pekka Nykänen Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.