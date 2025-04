Nämä maut voittivat Lidlin jäätelökilpailun – asiakkaiden suunnittelemat jäätelöt nyt myynnissä

Lidlin jäätelösuunnittelukilpailuun tuli yli 35 000 herkullista ehdotusta. Kilpailussa sai suunnitella puikko- tai tuuttijäätelön, jolle valittiin päämaku, täyte, kastike ja koristeet. Makuvaihtoehtoina oli niin perinteisempiä makuja kuten vanilja ja suklaa sekä erikoisempia makuja kuten mustaherukka, kirsikka ja lakka. Ehdotuksissa suosikkimakuina olivat kirsikka, vanilja ja suklaa. Täytteiden top 3 oli suolakinuski, suklaa ja lakritsi.

Voiton nappasi päärynä & suolainen kinuski -tuutti ja kunniamaininnan sai kirsikka & lakritsi -tuutti, joissa on aito vohveli. Molemmat ovat myynnissä asiakkaille koko kesän.

– Kilpailun suosio pääsi iloisesti yllättämään meidät. Voittajaa oli niin vaikea valita, että päätimme ottaa myyntiin kaksi herkullista tuuttia. Suolainen kinuski on makuna trendannut eri tuotteissa jo pidempään ja vuosien takainen suosikkimaku päärynä taas on viime vuosina nostanut uudelleen päätään. Nämä kaksi makua yhdistettynä ovat erittäin herkullinen combo, johon ihastuimme. Kirsikka nousi yllättävänä päämakuna eniten ehdotetuksi mauksi. Kirsikka maistuu muualla Euroopassa esimerkiksi jugurteissa ja jäätelöissä, mutta suomalaiset ovat aiemmin hieman vierastaneet makua. Lakritsi taas on suomalaisten klassikkosuosikki, ja tässä tuutissa yhdistyy mukavasti nämä maut, analysoi Lidlin osastopäällikkö Arto Lähdesmäki.

Jäätelöissä näkyy tänä kesänä aasialainen keittiö ja terveystrendi

Yksi viime vuosina trendanneista makumaailmoista on aasialainen keittiö. Aasia-viikot ovat yksi Lidlin suosituimmista teemaviikoista, ja Lidl on tuonut näiden rinnalle viime vuonna myös Japani-viikot. Molemmilla teemaviikoilla mochit ovat yksi viikkojen suosituimmista tuotteista. Nyt Lidl tuo koko kesäksi myyntiin mochit kookoksen ja mango-passionhedelmän maussa.

– Mochit eivät ole enää mikään hetkellinen hittituote, vaan ne ovat saavuttanut asemansa pysyvänä suosikkituotteena. Mochit ovat loistava valinta, kun tekee mieli pienempää suupalaa viilentämään kesähelteillä, Lähdesmäki kertoo.

Suomalaisista 99 prosenttia syö kesäisin jäätelöä. 3 prosenttia syö päivittäin jäätelöä, 31 prosenttia useamman kerran viikossa ja 28 prosenttia kerran viikossa. Kun jäätelöä syödään näin paljon, kiinnostavat myös terveellisemmät ja kevyemmät vaihtoehdot, ainakin välillä.

– Proteiinipatukkajäätelömme ovat olleet hurjan suosittuja, ja tuomme kesäksi proteiinijäätelöitä myyntiin myös purkissa jaettavaksi. Raikasta ja kevyttä mehujäätä on luvassa monipakkauksissa niin puikkona kuin kätevässä pahvikartiossa, Lähdesmäki kertoo.

*Tulokset perustuvat Lidlin teettämään kyselyyn, johon vastasi noin tuhat suomalaista kuluttajaa. Vastaukset on kerätty viikolla 11. Aineisto on suomalaista aikuisväestöä edustava otos.

Lidlin kesän 2025 uutuusjäätelöitä:

Päärynä & suolainen kinuski mahtistuutti

1,59 € | 200 ml

Lidlin jäätelökilpailun voittajatuutti. Aidossa vohvelituutissa on päärynäjäätelöä ja suolainen kinuski -kastiketta ja se on kuorrutettu suolainen kinuski -rakeilla. Tuote on vähälaktoosinen.

Kirsikka & lakritsi mahtistuutti

1,59 € | 200 ml

Lidlin jäätelökilpailun toivemaku – kirsikka oli suunnittelukilpailun suosituin maku. Aidossa vohvelituutissa on kirsikkajäätelöä ja lakritsikastiketta ja se on kuorrutettu lakritsirakeilla. Tuote on laktoositon.

Mochit

4,35 € | 6 x 210 g | kookos, mango-passionhedelmä

(Tulee myyntiin viikolla 21)

Suklaa-vadelmapuikko

1,29 € | 110 ml / 75 g

(Tulee myyntiin toukokuussa)

Proteiinijäätelö purkissa

3,49 € | 500 ml | salted caramel, cookies & cream, double chocolate

Tässä jäätelössä on runsaasti proteiinia: yhdessä purkissa on jopa 30 grammaa!

Rakettimehujää

2,99 € | 10 x 60 ml

Mehujää (vegaaninen)

3,69 € | 6 x 110 ml | mansikka, appelsiini, cola