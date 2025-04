Tulevaisuuden ympäristöystävälliset älytekstiilit esillä Beyond Entangled -näyttelyssä toukokuussa

Tällä hetkellä suurin osa älykkäistä tekstiileistä vaatii sähköpiirejä toimiakseen, mikä tekee niiden kierrättämisestä vaikeaa. Älytekstiileihin kohdistuu kuitenkin paljon kiinnostusta: niiden markkina-arvon odotetaan nousevan yli 5 miljardiin dollariin vuoteen 2029 mennessä.

Yhteispohjoismaisessa Beyond E-textiles -hankkeessa on kehitetty innovatiivisia tekstiilejä, joiden älykkäät ominaisuudet perustuvat auringon säteilyyn. Monitieteisellä yhteistyöllä kehitetyt tekstiilit voivat auttaa seuraamaan UV-altistusta ja säätelemään lämpötilaa, puhdistamaan itsensä ilman vettä ja muuttamaan muotoa itsekseen.

Yksi hankkeen tuloksista oli muuttaa tavallinen puuvillalakana UV-säteilyä havaitsevaksi anturiksi. Tämä tehtiin käyttämällä fotokromaattista mineraalia, hackmaniittia, joka muuttaa väriään altistuessaan UV-säteilylle, samaan tapaan kuin ihmisen iho muuttaa väriään altistuessaan auringonvalolle.

– Kehittämämme tekstiili pystyy ilmaisemaan UV-indeksiarvoja jopa alle arvon 3, joka on kynnysarvo UV-säteilyltä suojautumiseksi. Väriä muuttavat kankaat ovat helppo keino lisätä tietoisuutta UV-altistuksesta, mikä auttaa vähentämään ihon palovammojen ja niihin liittyvien sairauksien riskiä. Tällaisia antureita tarvitaan erityisesti Suomen kaltaisissa maissa, joissa ihmisillä ei ole aina tapana käyttää suojakerrointa tai peittää ihoa auringolta, mikä johtaa melanoomatapausten lisääntymiseen, sanoo väitöskirjatutkija Alicja Lawrynowicz Turun yliopistosta.

Lisäksi hankkeessa on neljän viime vuoden aikana tutkittu uusia tapoja tehdä tekstiiliteollisuudesta kestävämpää. Esimerkiksi tanskalainen tutkimusryhmä kehitti kestäviä väriaineita paikallisesta ravintolajätteestä. Tulevaisuudessa nämä ekovärit voivat korvata perinteiset ja usein hyvin myrkylliset väriaineet.

Samaan aikaan Aalto-yliopiston tutkijat valmistivat kankaita lupiinista, joka on haitallinen vieraslaji Suomessa. Lupiinia on korjattava joka kevät suuria määriä pohjoismaisen kasviston suojelemiseksi, mutta sen sijaan, että heittäisimme sen pois, voimme tehdä siitä kestäviä lankoja.

Hankkeessa kehitetyt mallit esillä Turun pääkirjastossa

Tänä vuonna päättyvän hankkeen prototyypit ovat viimeistä kertaa nähtävillä Suomessa Beyond Entangled -näyttelyssä Turun pääkirjastossa 2.5.–1.6.2025.

Turun yliopiston materiaalitekniikan professori Kati Miettunen pitää yleisöluennon valovoimaisista tekstiileistä pääkirjaston Studio-tilassa maanantaina 5. toukokuuta klo 18. Näyttely ja yleisöluento ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kiinnostuneille.

Pääkirjasto sijaitsee osoitteessa Linnankatu 2, 20100 Turku. Näyttely on esillä kirjaston uudisosion aulassa 1. kerroksessa.

Beyond E-textiles -hankkeessa ovat mukana Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Boråsin yliopisto, tanskalainen VIA University College ja Islannin taideyliopisto. Hanketta on rahoittanut yhteispohjoismainen tutkimusrahoitusorganisaatio NordForsk.