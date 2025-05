Pääkaupunkiseudun tuleva kaupunkipyöräjärjestelmä Inurba Mobilitylle ja Bauer Media Outdoorille (entinen Clear Channel)

Uusi kaupunkipyöräjärjestelmä on yhtenäinen kaikille mukaan tuleville pääkaupunkiseudun kunnille. Kiinnostuksensa liittyä mukaan järjestelmään ovat ilmaisseet Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo ja Siuntio. Järjestelmä voi sisältää myös sähköpyöriä.



Bauer Media Outdoor tarjoaa myös jatkossa mahdollisuuden kaupallistaa pääkaupunkiseudun kattavan kaupunkipyöräjärjestelmän. Laadukas ja vahvaa imagoa rakentava kaupunkipyöräpalvelu tarjoaa sponsorille erinomaista näkyvyyttä kestävän liikkumisen ytimessä. Sponsorointiin sisältyy muun muassa polkupyörien ja pyöräasemien sekä huolto- ja siirtoajoneuvojen brändäys, ja näkyvyys palvelun verkkosivuilla ja applikaatiossa.





”Tarjoamme kaupungeille ja kaupunkilaisille laadukkaita, mainosrahoitteisia palveluita ja kaupunkipyörät ovat tästä erinomainen esimerkki. Yhteistyössä Inurba Mobilityn kanssa toimme kaupunkipyörät Helsinkiin jo yli kymmenen vuotta sitten. On hienoa, että saamme jatkossakin olla mukana mahdollistamassa tätä suosittua joukkoliikenteen muotoa. Sekä käyttäjille että sponsoreille on tärkeää, että palvelu toimii sujuvasti ja laadukkaasti – ja juuri tämän mahdollistamme yhdessä Inurba Mobilityn kanssa. Sponsorointi ja mainosrahoitus kattavat merkittävän osan järjestelmän kustannuksista ja tarjoavat mainostajille vaikuttavan mahdollisuuden brändin rakentamiseen", sanoo Bauer Media Outdoorin CDO Lassi Tolonen.





"Viimeisten kymmenen vuoden yhteistyö Bauer Median Outdoorin sekä palvelun sponsorin, Alepan, kanssa on sujunut hienosti. On mahtavaa jatkaa yhteistyötä Bauer Media Outdoorin kanssa. Brändeille kaupunkipyöräpalvelun sponsorointi on hieno mahdollisuus olla osa kaupunkilaisten arkea positiivisella, näkyvällä ja kestävällä tavalla," kertoo Inurba Mobilityn Service Manager Juha Pitkänen.



Kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutuksesta on tehty valitus markkinaoikeuteen, joka saattaa vaikuttaa hankinnan etenemiseen ja aikatauluihin. Valitus ei kohdistu Bauer Media Outdooriin tai Inurba Mobilityyn, vaan kuten aina, ne on osoitettu hankintayksiköille, eli kaupungeille.