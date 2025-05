Logistiikka-ala ja Puolustusvoimat harjoittelivat yhdessä isäntämaatuen antamista

Jätehuoltopooli tuo alan toimijoita yhteen kehittämään varautumista 8.2.2024 13:57:33 EET | Tiedote

Huoltovarmuusorganisaatio (HVO) on täydentynyt Jätehuoltopoolilla, jonka tehtävänä on kehittää jätealan varautumista ja jatkuvuudenhallintaa. Tavoitteena on varmistaa yhteiskunnan edellyttämien jätehuoltopalveluiden tarkoituksenmukainen toiminta niin normaalioloissa kuin vakavissa häiriötilanteissakin.