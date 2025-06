Uusi työkalu auttaa tunnistamaan koiran epilepsiakohtauksen

Tuore kansainvälinen tutkimus esittelee monikielisen, koiran omistajille suunnatun kyselyn, joka yhdenmukaistaa epilepsian ja dyskinesian eli liikehäiriöiden kohtaustyyppien luokittelun eri koiraroduilla. Kyselyn tarjoamat yksityiskohtaiset oirekuvaukset ja esimerkkivideot tekevät kohtausten tunnistamisesta merkittävästi helpompaa ja tarkempaa sekä koiranomistajille että eläinlääkäreille. Tämä on merkittävä edistysaskel kliinisessä työssä.

Tutkimus osoitti, että kyselyn esimerkit auttavat omistajia tunnistamaan koiransa kohtaustyypin erittäin luotettavasti: 90 prosentissa tapauksista omistajan tekemä luokittelu vastasi asiantuntijoiden arviota. Videoesimerkit paransivat omistajien tekemän luokittelun tarkkuutta entisestään. Tutkimus perustui aineistoon, joka kattoi yli 600 koiraa ja 96 rotua.

– Kyselyssä kohtaukset jaotellaan viiteen selkeään tyyppiin muun muassa koiran liikkeeseen, asentoon ja käyttäytymiseen liittyvien oireiden perusteella. Työkalu kokoaa yhteen omistajan kuvauksen koiran kohtauksista, mahdolliset videot kohtauksista, eläinlääkärin lausunnot sekä tiedot kohtausten mahdollisista syistä. Näin saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva koiran tilanteesta, kertoo väitöskirjatutkija Tiina Harmas.

Kysely mullistaa myös koirien neurologisen tutkimuksen ja geenitutkimuksen mahdollisuudet. Työkalu helpottaa suurten kansainvälisten tutkimusverkostojen yhteistyötä tarjoamalla luotettavaa ja yhtenäistettyä tietoa fenotyypeistä. Tällainen tieto on tärkeää esimerkiksi perimää ja sairauksien esiintymistä selvittävissä tutkimuksissa.

Kyselyllä voidaan myös havaita rotukohtaisia eroja kohtaustyypeissä, mikä tukee tarkempaa diagnoosia ja yksilöllisempää hoitoa.

– Tarvitsimme kipeästi standardoitua työkalua, joka tuottaa vertailukelpoista tietoa eri maista ja roduista. Tämä kysely tarjoaa perustan täysin uudenlaiselle tutkimusyhteistyölle, ja sen avulla voimme edetä kohti läpimurtoja, joita ei olisi mahdollista saavuttaa ilman yhtenäistä luokittelua. Näin saavutamme aivan uuden tason geneettisessä tutkimuksessa, kertoo professori Hannes Lohi Helsingin yliopistosta ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta.

Tutkijat toivovat kaikkien koirallaan epilepsiaa epäilevien täyttävän kyselyn. Tutkimusryhmä kutsuu myös eläinlääkäreitä, tutkijoita ja alan toimijoita mukaan laajentamaan kyselyn käyttöä maailmanlaajuisesti osana käytännön diagnostiikkaa ja tutkimusta.

Koirien epilepsia ja dyskinesia -kysely

Lisää koirien epilepsiatutkimuksesta

Alkuperäinen artikkeli:

Matz M, Harmas T, Wieländer F, Hakanen E, Nessler J, Volk HA, Tipold A, Mandigers P, Jokinen T, De Risio L, Ricketts S, Hytönen MK, Parmentier T, James F, Bhatti S, Kluger G, Lohi H*, Fischer A. Development of a novel epilepsy and dyskinesia survey for large-scale characterization of seizure semiology in dogs. J Vet Int Med, 39:e70077, 2025. https://doi.org/10.1111/jvim.70077