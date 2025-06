Ilmarisen toimitusjohtajaksi Mikko Mursula

Mikko Mursula aloittaa Ilmarisen toimitusjohtajana 1.9.2025. Mursula on työskennellyt Ilmarisen sijoitusjohtajana vuodesta 2015 sekä yhtiön varatoimitusjohtajana vuodesta 2021. Mikko Mursula on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on aiemmin työurallaan toiminut mm. FIM Oyj:n toimitusjohtajana, varainhoidosta ja välitysliiketoiminnasta vastaavana johtajana S-pankissa sekä eri tehtävissä Ilmarisen sijoitusosastolla.

– Ilmarisen hallitus kävi ulkoisen kumppanin kanssa perinpohjaisen kartoitusprosessin. Parhaiten tehtävän vaatiman kokemuksen ja osaamisen täyttävä henkilö löytyi tässä tapauksessa yhtiön sisältä. Valinnassa painoivat vahva finanssimaailman, sijoitustoiminnan ja liikkeenjohdon osaaminen sekä työeläkevakuuttamisen tuntemus. Olen erittäin tyytyväinen Ilmarisen omaan seuraajasuunnitteluun. Mikko on juuri oikea henkilö luotsaamaan Ilmarista tästä eteenpäin, sanoo Ilmarisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Rauhala.

– Olen iloinen saadessani mahdollisuuden johtaa Suomen suurinta eläkeyhtiötä. Tunnen yhtiön hyvin, koska olen täällä työskennellyt yhteensä jo 20 vuotta. Ilmarinen on vahvassa kunnossa ja kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin yhdessä osaavan henkilöstön ja asiakkaidemme kanssa. Otan toimitusjohtajan tehtävän vastaan mielenkiintoisessa tilanteessa, jossa muun muassa valmistaudumme eläkkeiden rahoitusta vahvistavaan eläkeuudistukseen. Teemme nyt ja jatkossa pitkäjänteistä, yhteiskunnallisesti merkittävää työtä suomalaisen työelämän sekä kaikkien asiakkaidemme, eli 1,1 miljoonan nykyisen ja tulevan eläkkeensaajan hyväksi. Tämä jos mikä on merkityksellistä työtä, sanoo Mikko Mursula.

Ilmarisen nykyinen toimitusjohtaja Jouko Pölönen jatkaa tehtävässään elokuun loppuun saakka, jonka jälkeen hän siirtyy eQ Oyj:n toimitusjohtajaksi.

