OmaPohteesta löytyvät kootusti Pohteella käytössä olevat ajanvarauspalvelut

Asiointi on turvallista OmaPohteessa. Uusin sovellusversio on ollut käytössä jo useamman kuukauden ajan.

OmaPohteen sovellus on verraton työkalu omien sote-asioiden hoitamiseen.
Kaikki Pohteen ajanvarauspalvelut löytyvät nyt kirjautumalla OmaPohteeseen. Käytössä ovat tällä hetkellä Pohteen verkkoajanvaraus, laboratorion ajanvaraus, digitaalinen ajanvaraus, OmaOYS ja röntgen- sekä mammografiaseulonnan ajanvaihto.

Ajanvarauksessa on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella edelleen alueellisia eroja. Kaikki OmaPohteessa näkyvät ajanvarauspalvelut eivät vielä toimi kaikilla paikkakunnilla. Siksi asiakkaan kannattaa ennen ajanvarausta tarkistaa Pohteen verkkosivuilta, miten palvelun ajanvaraus on järjestetty hänen kotipaikkakunnallaan.  Kaikki Pohteen palvelut löytyvät osoitteesta Pohde.fi/palvelut.

OmaPohde on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaille suunnattu turvallinen palvelu, jonka avulla sosiaali- ja terveyasioita voi hoitaa paikasta riippumatta vahvasti tunnistautuneena. OmaPohteessa asioidaan Pohteen verkkosivujen kautta osoitteessa Pohde.fi tai lataamalla OmaPohde-sovelluksen henkilökohtaiseen mobiililaitteeseen. OmaPohteen uusin sovellusversio on ollut käytössä jo useamman kuukauden ajan. Pohde suosittelee jokaista ottamaan sovelluksen käyttöönsä. Sovellus löytyy Applen laitteisiin Apple Storesta ja Androidin laitteisiin Google Play -kaupasta. OmaPohteessa voit hoitaa sosiaali- ja terveysasioitasi missä ikinä oletkin. OmaPohdetta kehitetään koko ajan ja palvelut laajenevat vaiheittain.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

