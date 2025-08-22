Supercell on Suomen hyvämaineisin yritys – Teslan maine jyrkässä laskussa kaikissa Pohjoismaissa

Luottamus&Maine 2025 -tutkimus tehtiin Suomessa touko–kesäkuussa 2025. Kyselyyn vastasi yhteensä 10 899 suomalaista, jotka antoivat yhteensä 21 554 organisaatioarviota.

Maamme hyvämaineisimmaksi yritykseksi nousseen Supercellin maineluku oli tutkimuksessa 4,03, toiseksi sijoittuneen metsäkonevalmistaja Ponssen 4,02 ja kolmanneksi sijoittuneen elintarvikeyritys Fazerin 4,00.

“Erot kolmen kärjessä ovat hyvin pieniä. Huomionarvoista on myös se, että nämä kolme yritystä toimivat keskenään erilaisilla toimialoilla, mutta kaikki kolme ovat saaneet aivan poikkeuksellisen korkeat tulokset. Viime vuonna yli neljän mainelukuun ei yltänyt yksikään yritys Suomessa”, toteaa Reputation and Trust Analyticsin kehitysjohtaja Riku Ruokolahti.

Reputation and Trust Analyticsin Luottamus&Maine-tutkimusmallissa käytetään viisiportaista asteikkoa 1–5. Yrityksen maine on erinomaisella tasolla, jos sen maineluku on 4 tai sen yli.

”Näin korkea maineluku kertoo siitä, että kaikki maineen osa-alueet yrityksessä ovat hyvällä tai erinomaisella tasolla”, Ruokolahti tiivistää.

Maineikkaimmat ja heikkomaineisimmat yritykset Pohjoismaissa

TAULUKKO: Luottamus&Maine 2025 -tutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivien yritysten mainetta suuren yleisön keskuudessa.

Ikea pärjää kaikissa Pohjoismaissa

Luottamus&Maine 2025 -tutkimus toteutettiin myös Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Pohjoismaiden hyvämaineisin yritys löytyi tänä vuonna Tanskasta: leikkikaluyhtiö Legon maineluku oli 4,28.

Norjassa kärkisijan otti mobiilimaksupalvelu Vipps ja Ruotsissa Ikea, joka sijoittui sekä Norjassa että Tanskassa kolmanneksi. Suomessakin Ikea palasi maineikkaimpien yritysten listalle, sijalle seitsemän.

”Ikeasta on tullut todellinen pohjoismainen johtotähti. On täysin poikkeuksellista, että jokin yhtiö on kaikkien Pohjoismaiden kymmenen hyvämaineisimman yrityksen listalla”, sanoo Riku Ruokolahti.

”Ikea ei myy mielikuvia vaan on rehellisesti sitä mitä on: teollinen kotien kalustaja. Sieltä ostaessaan tietää, mitä saa, ja laatu on riittävän hyvää. Yrityksen ylin johto ottaa aktiivisesti kantaa vastuullisuuskysymyksiin, ja tämäkin saattaa vaikuttaa Ikean saamiin mainearvioihin Pohjoismaissa”, Ruokolahti pohtii.

Ultrapikamuotikaupat pitävät perää – myös Teslan maine on romahtanut

Kaikkia Pohjoismaita yhdistää myös se, että ultrapikamuotia kauppaavat Temu ja Shein pitävät listojen viimeisiä sijoja ja niiden maine jää alle 2,50:n eli erittäin huonolle tasolle. Suomessa ja Norjassa huonomaineisimmaksi arvioitiin Shein, Ruotsissa ja Tanskassa Temu.

Myös Tesla lukeutuu huonomaineisimpiin yrityksiin kaikissa Pohjoismaissa, ja sen maineen lasku on ollut viime vuosina jyrkkää. Ensimmäisenä laskusuuntaus näkyi Ruotsissa, jossa Teslan maine lähti laskuun jo 2023. Suomen ja Tanskan heikkomaineisimpien listalla Tesla on tänä vuonna ensi kertaa.

Teslan maineen rakenne Pohjoismaissa

KUVA: Luottamus&Maine 2025 -tutkimus: Teslan maineen rakenne Pohjoismaissa.

Teslan maineen kehitys Ruotsissa

KUVA: Luottamus&Maine 2025 -tutkimus: Teslan maine Ruotsissa vuosina 2019–2025.

”Teslan tilanne on maineen mittaamisen ja johtamisen näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen. Siinä nähdään selkeästi, että mikään brändi ei elä pelkästään markkinoinnin varassa, vaan maineeseen vaikuttavat esimerkiksi organisaation rakenne, johto ja omistus”, Riku Ruokolahti sanoo.

”Osa Teslan viehätyksestä perustui signaloinnille: yksilö saattoi viestiä olevansa vastuullisuuden edelläkävijä ajaessaan sähköautolla. Kun yhtiön perustajan Elon Muskin käytös sitten näyttäytyi ei-vastuullisena, murtui pohja siltä mielikuvalta, että Tesla on kestävää kehitystä tukevan edelläkävijän valinta. Kyseessä on oppikirjaesimerkki siitä, kuinka nopeasti yhden jalan varaan rakennetun maineen voi menettää”, Ruokolahti toteaa.

Näin tutkimme

Luottamus&Maine 2025 -tutkimuskierroksen tavoitteena oli selvittää Pohjoismaissa toimivien yritysten mainetta kansalaisten keskuudessa. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa 16.5.–30.6.2025.

Organisaatioita arvioitiin Reputation and Trust Analyticsin (aiemmin T-Media) Luottamus&Maine-tutkimusmallilla, jossa organisaation saama mainepistemäärä muodostuu kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona. Osa-alueet ovat yrityksen hallinto, talous, johtaminen, innovatiivisuus, vuorovaikutus, tuotteet & palvelut, työpaikka ja vastuullisuus. Tutkimuksessa käytettiin viisiportaista arviointiasteikkoa (1–5).

Tutkimukseen osallistui yhteensä 20 610 ihmistä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–65-vuotiaat kansalaiset valtakunnallisesti (Suomessa pois lukien Ahvenanmaa). Otos on painotettu väestöä edustavaksi sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Koko aineiston tilastollinen virhemarginaali Suomessa on korkeintaan noin 0,94 prosenttiyksikköä suuntaansa.