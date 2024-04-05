Telia ottaa käyttöön Wapicen IoT- ja tekoälyalustan – uusi kumppanuus kattaa kaikki Pohjoismaat
Vaasa, Suomi – Wapice Oy, johtava suomalainen teknologiayritys, on tänään ilmoittanut yhteistyöstä Telian kanssa toimittaakseen IoT-TICKET-teknologiaan perustuvan IoT- ja tekoälyalustan, jonka avulla Telian Pohjoismaiden asiakkaat voivat tavoitella globaaleja kasvutavoitteitaan ja vahvistaa asemaansa sekä paikallisilla että kansainvälisillä markkinoilla.
Palvelu on rakennettu Wapicen palkitun IoT-TICKET-teknologian pohjalle ja Telian turvallisen ja vahvan mobiiliverkon ja palveluiden varaan, ja se antaa antaa organisaatioille mahdollisuuden hyödyntää IoT-dataa uudella tavalla — yritykset voivat luoda uusia digitaalisia palveluita, tuoda tekoäly osaksi päivittäisiä toimintoja ja vauhdittaa siirtymää kohti älykkäämpää ja kestävämpää liiketoimintaa.
Yhteistyö yhdistää Wapicen syvällisen teollisen IoT-osaamisen ja Telian vahvat yhteys- ja palvelukyvykkyydet, ja tarjoaa näin asiakkaille tulevaisuuden tarpeet täyttävän alustan digitaalisen transformaation skaalaamiseen.
“Tämä yhteistyö on merkittävä virstanpylväs Wapicelle. Telian päätös valita IoT-TICKET sen ainoaksi IoT-alustaksi on vahva tunnustus teknologiastamme. Rakennamme yhdessä turvallista ja tulevaisuuden tarpeet täyttävää ekosysteemiä, joka mahdollistaa teollisuuden digitalisoitumisen entistä nopeammin ja älykkäämmin,” sanoo Wapicen toimitusjohtaja Pasi Tuominen.
Björn Hansen, Head of Advanced Mobility B2B, Telia Sweden, kommentoi asiaa: “Kaikilla toimialoilla on merkittävä tarve digitalisoida ja tehostaa prosesseja esimerkiksi toiminnan ja kunnossapidon osalta. Tämä on askel kohti kestävää kehitystä ja vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan. Monet organisaatiot kuitenkin kamppailevat päästäkseen pilotointivaiheesta eteenpäin ja laajentaakseen IoT-ratkaisujaan. Juuri tähän haluamme tarjota ratkaisun uudella IoT-alustallamme, joka perustuu IoT-TICKET-teknologiaan. Teemme asiakkaillemme helpommaksi yhdistää ja integroida dataa turvallisesti – mikä puolestaan nopeuttaa automaatiota ja datavetoista päätöksentekoa. Yhteistyömme Wapicen kanssa on ratkaisevassa roolissa tämän mahdollistamisessa.”
“IoT-TICKETin avulla otamme nyt tärkeän askeleen kansainväliseen kasvuun. Telian kanssa solmittu kumppanuus vahvistaa partnerivetoista liiketoimintamalliamme ja avaa uusia kasvumahdollisuuksia Suomen ulkopuolella. Työskentelemällä vahvojen ja luotettavien kumppaneiden kanssa voimme nopeuttaa IoT-ratkaisujen käyttöönottoa ja auttaa organisaatioita eri puolilla Eurooppaa ja sen ulkopuolella hyödyntämään digitalisaation tarjoamaa arvoa,” kertoo IoT-TICKETin liiketoiminta- ja kasvujohtaja Kimmo Karimäki.
Telian IoT-alusta, joka perustuu IoT-TICKET-teknologiaan, sisältää laajan ominaisuusvalikoiman, intuitiivisen käyttöliittymän, integraatiot, skaalautuvuuden ja korkean tietoturvan. Esimerkiksi no-code-työkalujen avulla Telian asiakkaat voivat suunnitella loppuasiakkaille suunnattuja ratkaisuja, integroida tekoälypohjaisia oivalluksia ja automatisoida prosesseja helposti. Alusta integroituu saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin ja laitteisiin tukien reaaliaikaista datan visualisointia, kehittynyttä analytiikkaa ja tekoälyohjattua automaatiota.
Tietoa Wapicesta
Wapice Oy on vuonna 1999 perustettu suomalainen täyden palvelun ohjelmistoyritys. Sen ratkaisuja hyödyntävät johtavat teollisuusyritykset ympäri maailmaa.
Wapicen tehtävänä on toimia asiakkaidensa teknologiakumppanina ja auttaa heitä hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla.
Wapice työllistää yli 350 ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijaa Suomessa.
Wapice rakentaa älykkäämpää tulevaisuutta – jo tänään. Lisätietoa: https://wapice.com/
Tietoa Teliasta
Telia Company (STO: TELIA) on johtava televiestintäoperaattori Pohjoismaissa ja Baltian maissa.
Päivittäin Telia toimittaa maailmanluokan yhteys- ja viestintäpalveluita miljoonille asiakkaille kestävien ja turvallisten verkkojen kautta – mahdollistaen ihmisten, yritysten ja yhteiskuntien menestymisen ja kasvun.
Telian ainutlaatuinen asema digitalisaation ytimessä muovaa sen tavoitetta olla luotettu ja edistyksellinen kumppani, ja sen tarkoituksena on uudistaa parempaa, kytkeytynyttä arkea.
Lisätietoa: www.teliacompany.com
Yhteyshenkilöt
Jukka NiemiTuotepäällikkö, IoT-TICKETWapice Oy
IoT-TICKET -alusta
Kimmo KarimäkiLiiketoiminta- ja kasvujohtaja, IoT-TICKETWapice Oy
IoT-TICKET liiketoiminta ja partneruudet
Pasi TuominentoimitusjohtajaWapice OyPuh:+358102775100Puh:+358405793932pasi.tuominen@wapice.comwapice.com
Telian viestintäPuh:+46 (0)771 77 58 30
Tietoja julkaisijasta
Wapice on vuonna 1999 perustettu suomalainen täyden palvelun ohjelmistoyritys, jonka ratkaisut ovat alan johtavien teollisuusyritysten käytössä ympäri maailmaa. Meidän tehtävämme on toimia asiakkaidemme teknologiapartnerina ja auttaa heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Työllistämme Suomessa yli 350 ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijaa. Wapice luo älykkäämmän tulevaisuuden jo tänään.
