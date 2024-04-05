Telia ottaa käyttöön Wapicen IoT- ja tekoälyalustan – uusi kumppanuus kattaa kaikki Pohjoismaat

Palvelu on rakennettu Wapicen palkitun IoT-TICKET-teknologian pohjalle ja Telian turvallisen ja vahvan mobiiliverkon ja palveluiden varaan, ja se antaa antaa organisaatioille mahdollisuuden hyödyntää IoT-dataa uudella tavalla — yritykset voivat luoda uusia digitaalisia palveluita, tuoda tekoäly osaksi päivittäisiä toimintoja ja vauhdittaa siirtymää kohti älykkäämpää ja kestävämpää liiketoimintaa.

Yhteistyö yhdistää Wapicen syvällisen teollisen IoT-osaamisen ja Telian vahvat yhteys- ja palvelukyvykkyydet, ja tarjoaa näin asiakkaille tulevaisuuden tarpeet täyttävän alustan digitaalisen transformaation skaalaamiseen.

“Tämä yhteistyö on merkittävä virstanpylväs Wapicelle. Telian päätös valita IoT-TICKET sen ainoaksi IoT-alustaksi on vahva tunnustus teknologiastamme. Rakennamme yhdessä turvallista ja tulevaisuuden tarpeet täyttävää ekosysteemiä, joka mahdollistaa teollisuuden digitalisoitumisen entistä nopeammin ja älykkäämmin,” sanoo Wapicen toimitusjohtaja Pasi Tuominen.

Björn Hansen, Head of Advanced Mobility B2B, Telia Sweden, kommentoi asiaa: “Kaikilla toimialoilla on merkittävä tarve digitalisoida ja tehostaa prosesseja esimerkiksi toiminnan ja kunnossapidon osalta. Tämä on askel kohti kestävää kehitystä ja vapauttaa resursseja ydinliiketoimintaan. Monet organisaatiot kuitenkin kamppailevat päästäkseen pilotointivaiheesta eteenpäin ja laajentaakseen IoT-ratkaisujaan. Juuri tähän haluamme tarjota ratkaisun uudella IoT-alustallamme, joka perustuu IoT-TICKET-teknologiaan. Teemme asiakkaillemme helpommaksi yhdistää ja integroida dataa turvallisesti – mikä puolestaan nopeuttaa automaatiota ja datavetoista päätöksentekoa. Yhteistyömme Wapicen kanssa on ratkaisevassa roolissa tämän mahdollistamisessa.”

“IoT-TICKETin avulla otamme nyt tärkeän askeleen kansainväliseen kasvuun. Telian kanssa solmittu kumppanuus vahvistaa partnerivetoista liiketoimintamalliamme ja avaa uusia kasvumahdollisuuksia Suomen ulkopuolella. Työskentelemällä vahvojen ja luotettavien kumppaneiden kanssa voimme nopeuttaa IoT-ratkaisujen käyttöönottoa ja auttaa organisaatioita eri puolilla Eurooppaa ja sen ulkopuolella hyödyntämään digitalisaation tarjoamaa arvoa,” kertoo IoT-TICKETin liiketoiminta- ja kasvujohtaja Kimmo Karimäki.

Telian IoT-alusta, joka perustuu IoT-TICKET-teknologiaan, sisältää laajan ominaisuusvalikoiman, intuitiivisen käyttöliittymän, integraatiot, skaalautuvuuden ja korkean tietoturvan. Esimerkiksi no-code-työkalujen avulla Telian asiakkaat voivat suunnitella loppuasiakkaille suunnattuja ratkaisuja, integroida tekoälypohjaisia oivalluksia ja automatisoida prosesseja helposti. Alusta integroituu saumattomasti olemassa oleviin järjestelmiin ja laitteisiin tukien reaaliaikaista datan visualisointia, kehittynyttä analytiikkaa ja tekoälyohjattua automaatiota.

