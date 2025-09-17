Iso joukko elintarvikeyrityksiä liittynyt jo uudelle energiatehokkuussopimusten kaudelle

Elinvoimaa ruoka-alalta – ETL:n maakuntakiertue starttaa Lahdesta 17.9.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

Elintarviketeollisuusliitto (ETL) järjestää yhdessä jäsenyritystensä kanssa maakunnallisia keskustelutilaisuuksia kuluvan syksyn ja alkuvuoden 2026 aikana. Tilaisuudet kutsuvat alueiden ja kuntien päättäjiä vaihtamaan näkemyksiä ruoka-alan toimintaolosuhteista ja alan huomioimisesta päätöksenteossa.