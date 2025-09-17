Elintarviketeollisuusliitto ry

Iso joukko elintarvikeyrityksiä liittynyt jo uudelle energiatehokkuussopimusten kaudelle

9.10.2025 11:33:03 EEST | Elintarviketeollisuusliitto ry | Tiedote

Elintarviketeollisuus jatkaa määrätietoista työtään energiatehokkuuden parantamiseksi. Uudelle energiatehokkuussopimuksen kaudelle on sitoutunut jo 16 elintarvikealan yritystä. Pitkäjänteinen työ ja selkeät tavoitteet ovat tuottaneet huomattavia energiasäästöjä ja vievät alaa kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Elintarviketeollisuus on mukana energiatehokkuussopimusten uudella kaudelle 2026-2035.
Elintarviketeollisuus on mukana energiatehokkuussopimusten uudella kaudelle 2026-2035. Kuva: ETL, kuvaaja Laura Oja.

Elintarviketeollisuus on mukana energiatehokkuussopimusten uudella kaudella 2026–2035. Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema vapaaehtoinen keino, jonka avulla täytetään joustavasti EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteet Suomessa.  Vapaaehtoinen sopimustoiminta on ollut menestyksekäs tapa edistää energiatehokkuutta alan yrityksissä jo vuodesta 2008.

Nykyisellä sopimuskaudella mukana on 54 alan yritystä eri puolilta Suomea. Ensi vuonna käynnistyvälle uudelle sopimuskaudelle ovat jo sitoutuneet liittymään Apetit Oyj, Atria Suomi Oy, Eckes-Granini Finland Oy Ab, Heino Group, Helsingin Mylly Oy Vaasa, Jepuan Peruna Oy, Linkosuon Leipomo Oy, Olvi Oyj, Porokylän Leipomo Oy, Raisio Oyj, Saarioinen Oy, Salico Oy, Snellman Kokkikartano Oy, Sucros Group, Valio Oy sekä Wursti Oy J&J.
  
– On hienoa, että yritykset jatkavat määrätietoista työtä energiatehokkuuden parantamiseksi, ja että näin moni on jo ilmoittanut uudelle kaudelle. Vapaaehtoisen toiminnan jatko edellyttää yritysten aktiivista osallistumista, Elintarviketeollisuusliiton vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntija Laura Aalto sanoo.

Tulevalla sopimuskaudella yritysten tavoitteena on tehostaa energian käyttöä kymmenellä prosentilla. Tavoitteen etenemistä tarkastellaan vuonna 2030. 

Energiatehokkuustoimet purevat ja säästöä syntyy

Energiatehokkuussopimuksia solmitaan kausittain, ja nykyinen sopimuskausi jatkuu vuoden 2025 loppuun. 

Vuosina 2017–2024 sopimuksessa mukana olevat elintarvikealan yritykset toteuttivat yli 915 erilaista energiatehokkuustoimenpidettä ja investoivat yhteensä 53 miljoonaa euroa energiatehokkuuden parantamiseen. Nämä toimenpiteet säästävät energiaa noin 310 gigawattituntia vuodessa. 

–  Tulokset osoittavat, että elintarviketeollisuus on saavuttanut erinomaisia tuloksia nykyisellä sopimuskaudella ja ala ylitti energiansäästötavoitteensa jo vuonna 2022.  Tästä on hyvä jatkaa kohti uutta sopimuskautta, Laura Aalto iloitsee.

