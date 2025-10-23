Pohjois-Savon ilmastoteko 2025 -palkinnot jaettiin: Vuoden neutraalein -pääpalkinto luovutettiin Pakkasmarja Oy:lle

Vuoden neutraalein -pääpalkinto luovutettiin Pakkasmarja Oy:lle, joka on erinomainen esimerkki hiilineutraaliuteen pyrkivästä toimijasta, jonka kestävyystyössä näkyy vahva halu tehdä parempaa huomista. Pakkasmarja on juurruttanut vastuullisuuden aidosti osaksi kaikkea toimintaansa – ympäristövastuusta ja eettisyydestä aina hallintoon ja viestintään asti. Yritys kehittää jatkuvasti vähäpäästöistä tuotantoa, edistää kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta sekä tekee vastuullisuudesta läpinäkyvää myös kumppaneilleen ja kuluttajille rohkean viestintänsä kautta.

“Palkinnon saaminen on meille hieno asia ja nostaa esiin pitkäjänteistä vastuullisuustyötämme. Ilmastotyömme näkyy konkreettisesti arjen ratkaisuissa - esimerkiksi kolme vuotta sitten valmistuneessa laajennuksessa panostimme energiatehokkuuteen, aurinkoenergiaan, ilmastoystävällisempään kylmäaineeseen sekä hukkalämmön hyödyntämiseen paikallisessa kaukolämpöverkossa. Palkinto vahvistaa, että olemme oikealla tiellä”, Pakkasmarja Oy:n vastuullisuus- ja tuotekehitysjohtaja Heidi Kumpulainen iloitsee.

Vuoden neutraalein on pääpalkinto, joka myönnetään hiilineutraaliuden saavuttaneelle tai sitä kohti vaikuttavasti edenneelle pohjoissavolaiselle yritykselle tai organisaatiolle.

Vuoden ympäristökansalainen on Tiina Ynnillä Itä-Suomen yliopistosta, vuoden ilmastovaikuttaja on Mikko Järvinen Luonnonvarakeskuksesta, vuoden vastuullisuusteko on Servica Oy:n ruokapalvelujen mielikuvan kehittämisen projekti, ja vuoden ilmastoinnovaatio -palkinto luovutettiin Ingka Centres Kuopio Oy:n, Elävä Säätiön ja Jätekukko Oy:n kierrätyskauppakeskukselle. Erityiskiitokset kunniakirjojen kera luovutettiin Miika Kajanukselle Savonia-ammattikorkeakoulusta sekä Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon (SISU) -hanketiimille.

Ilmastotyön onnistumisen edellytyksenä on vahva alueellinen verkosto

Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa toteutetaan vahvan verkostotoiminnan kautta. Toimijoita asukkaita myöten on kutsuttu mukaan yhteiselle polulle kohti hiilineutraalia maakuntaa vuoteen 2035 mennessä. Aktiivisesti mukana verkostossa on kymmeniä toimijoita julkiselta sektorilta, yksityissektorilta, oppilaitoksista, tutkimuslaitoksista ja järjestöistä.

“Ilmastotyö on yksi osa kestävyystyötä, jota Pohjois-Savossa teemme. On hienoa luovuttaa palkintoja kestävyysviestinnän huippuvuoden päätapahtumassa toimijoille, jotka näyttävät omalla työllään suuntaa meille kaikille”, tarinoi palkintojen taustasta Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen.

Pohjois-Savon ELY-keskus on koordinoinut alueen ilmastotyötä vuodesta 2020 lähtien EU-osarahoitteisten hankkeiden tukemana.

Kaikkien palkittujen perustelut löytyvät osoitteesta hiilineutraalipohjoissavo.fi tilaisuuden jälkeen.