Jatkeen maine on suurten talonrakennusyritysten paras

Jatke erottuu tutkimustuloksissa rakennusalan yritysten keskimääräistä tasoa merkittävästi paremmalla maineellaan. Yleisön Jatkeelle antama maineen kokonaisarvosana oli 3,39, kun koko rakennusalan maineen arvosana oli 2,92. Alan kokonaismaine on kuitenkin kohentunut vuodesta 2024, jolloin maineen arvosana oli 2,84. Myös Jatkeen maine oli tutkimuksen perusteella parantunut edellisestä vuodesta 0,08 yksikköä.

Vahvasta maineesta kertoo myös Jatkeen oma, vuoden 2024 loppupuolella toteuttama laaja mainetutkimus. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Jatkeen maine on rakennusalan vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta erittäin vakaalla pohjalla. Puolet kyselyyn vastanneista asiakkaista, alihankkijoista ja muista yhteistyökumppaneista arvioivat Jatkeen maineen paremmaksi kuin muilla johtavilla rakennusalan yrityksillä. Henkilöstöstä jopa 59 prosenttia yhtyi näkemykseen.

Jatke on onnistunut melko lyhyessä ajassa saavuttamaan arvostetun aseman hyvänä kumppanina ja työnantajana. Vuonna 2009 perustetun yrityksen kantavana ajatuksena on ollut alusta saakka luoda työympäristö, jossa ihmisistä huolehditaan ja työtä tehdään hyvässä hengessä. Jatkeen asiakkaat, kumppanit ja henkilöstö näkevät Jatkeen luotettavana, joustavana ja ratkaisukeskeisenä toimijana, jonka erityisenä vahvuutena on hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö.

”On hienoa, että rakennusalan maine alkaa kohentua. Rakennamme alalle parempaa mainetta yhdessä kaikkien rakennusyritysten kanssa. Maine voi vahvistua vain aitojen tekojen kautta. Tekemämme kehitystyö, innovaatiot ja uudet ratkaisut vievät koko alaa eteenpäin ja tuottavat arvoa koko yhteiskunnalle”, sanoo Jatkeen viestintäpäällikkö Hanna Sjöman.

”Kuluvan vuoden lopussa päättyvällä strategiakaudella visionamme on ollut olla tunnetusti paras suomalainen rakennusyhtiö 2020-luvulla. Jatkuvasti vahvistuva maineemme kertoo siitä, että olemme onnistuneet tekemään asioita oikein ja suuntaamaan rohkeasti kohti visiotamme. Kehityksen ei tarvitse jäädä tähän. Haluamme rakentaa Jatkeesta yrityksen, jonka hyvä maine vaikuttaa positiivisesti mielikuvaan koko rakennusalasta ja erottuu edukseen myös toimialan ulkopuolella”, kertoo Jatkeen kehitysjohtaja Sakari Aaltonen.