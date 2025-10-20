Jatkeen maine on suurten talonrakennusyritysten paras
Jatkeen maine on Suomen suurimpien rakennusalan yritysten parhaimpia. Suurten talonrakentajien joukossa Jatkeen maine on alan paras. Suomen kymmenen suurimman rakennusyrityksen listalla Jatke on kivunnut sijalle kaksi. Myös rakennusalan kokonaismaine on lähtenyt nousuun, ilmenee Reputation and Trust Analyticsin toteuttamasta rakennus- ja suunnittelualan Luottamus & Maine 2025 -tutkimuksesta. Huhti–toukokuussa 2025 tehtyyn tutkimukseen vastasi yhteensä 5 469 suomalaista.
Jatke erottuu tutkimustuloksissa rakennusalan yritysten keskimääräistä tasoa merkittävästi paremmalla maineellaan. Yleisön Jatkeelle antama maineen kokonaisarvosana oli 3,39, kun koko rakennusalan maineen arvosana oli 2,92. Alan kokonaismaine on kuitenkin kohentunut vuodesta 2024, jolloin maineen arvosana oli 2,84. Myös Jatkeen maine oli tutkimuksen perusteella parantunut edellisestä vuodesta 0,08 yksikköä.
Vahvasta maineesta kertoo myös Jatkeen oma, vuoden 2024 loppupuolella toteuttama laaja mainetutkimus. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että Jatkeen maine on rakennusalan vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta erittäin vakaalla pohjalla. Puolet kyselyyn vastanneista asiakkaista, alihankkijoista ja muista yhteistyökumppaneista arvioivat Jatkeen maineen paremmaksi kuin muilla johtavilla rakennusalan yrityksillä. Henkilöstöstä jopa 59 prosenttia yhtyi näkemykseen.
Jatke on onnistunut melko lyhyessä ajassa saavuttamaan arvostetun aseman hyvänä kumppanina ja työnantajana. Vuonna 2009 perustetun yrityksen kantavana ajatuksena on ollut alusta saakka luoda työympäristö, jossa ihmisistä huolehditaan ja työtä tehdään hyvässä hengessä. Jatkeen asiakkaat, kumppanit ja henkilöstö näkevät Jatkeen luotettavana, joustavana ja ratkaisukeskeisenä toimijana, jonka erityisenä vahvuutena on hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö.
”On hienoa, että rakennusalan maine alkaa kohentua. Rakennamme alalle parempaa mainetta yhdessä kaikkien rakennusyritysten kanssa. Maine voi vahvistua vain aitojen tekojen kautta. Tekemämme kehitystyö, innovaatiot ja uudet ratkaisut vievät koko alaa eteenpäin ja tuottavat arvoa koko yhteiskunnalle”, sanoo Jatkeen viestintäpäällikkö Hanna Sjöman.
”Kuluvan vuoden lopussa päättyvällä strategiakaudella visionamme on ollut olla tunnetusti paras suomalainen rakennusyhtiö 2020-luvulla. Jatkuvasti vahvistuva maineemme kertoo siitä, että olemme onnistuneet tekemään asioita oikein ja suuntaamaan rohkeasti kohti visiotamme. Kehityksen ei tarvitse jäädä tähän. Haluamme rakentaa Jatkeesta yrityksen, jonka hyvä maine vaikuttaa positiivisesti mielikuvaan koko rakennusalasta ja erottuu edukseen myös toimialan ulkopuolella”, kertoo Jatkeen kehitysjohtaja Sakari Aaltonen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna SjömanViestintäpäällikköJatke-konserniPuh:0468765073hanna.sjoman@jatke.fi
Linkit
Jatke-konserni
Radiokatu 3
00240 Helsinki
Jatke on suomalainen, yksityisomisteinen rakennusalan konserni. Rakennamme ja korjaamme pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun alueilla koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Meillä työskentelee noin 430 rakennusalan ammattilaista. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 482 miljoonaa euroa. Lisätiedot: www.jatke.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jatke Oy
Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke20.10.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima koko Pasilan aluetta palveleva uusi peruskoulu ja päiväkoti on valmistunut. Uudet opetus- ja päivähoitotilat ovat suunniteltu vastaamaan alueen kasvavaan lapsimäärään ja opetustarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Pasilan uusi peruskoulu ja päiväkoti aloittaa toimintansa – rakentajana Jatke17.10.2025 08:15:00 EEST | Tiedote
Jatke Toimitilat Oy:n urakoima koko Pasilan aluetta palveleva uusi peruskoulu ja päiväkoti on valmistunut. Uudet opetus- ja päivähoitotilat ovat suunniteltu vastaamaan alueen kasvavaan lapsimäärään ja opetustarpeisiin pitkälle tulevaisuuteen.
Jatke rakentaa Tuusulaan Rykmentinportin yritysalueelle uuden tuotantolaitoksen9.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Rykmentinportinkadulle Tuusulaan nousee Logicentersin rakennuttama uusi tuotanto- ja logistiikkarakennus. Tiloihin muuttaa yksi Tuusulan merkittävimmistä työnantajista, hammaskuvantamislaitteita valmistava DEXIS.
Porvoon K-Citymarketin rakennustyömaa sai elävöitystä taiteesta10.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Jatkeen rakentaman Taidetehtaan K-citymarketin työmaa-aitaan kiinnitettiin maanantaina Ateljee Eivorissa tehtyjä maalauksia. Aitamaalaukset tuovat iloa niin työmaan arkeen kuin ohikulkijoiden päiviin.
Jatke rakentaa Lietoon alueellisesti merkittävän logistiikkarakennuksen21.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Bruttoalaltaan noin 12 500 neliömetrin logistiikkarakennus tulee sisältämään merkittävän määrän pakkas- ja lämpösäädeltyjä tiloja. Keskuksen rakennuttaa Logicenters Warasto Finland Oy:n käyttöön.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme