Halloweenin suosio kasvaa vuosi vuodelta - kurpitsat, texmex ja foliopallot vetävät kaupoissa

Halloweenista on kasvanut pysyvä osa suomalaista juhlakalenteria. Teemajuhlia järjestetään yhä enemmän, ja se näkyy myös kauppojen hyllyillä: koristeet, asut ja sesonkiherkut löytävät tiensä eri-ikäisten suomalaisten ostoskoreihin.

Halloween-aiheisten tuotteiden myynti S-ryhmän kaupoissa on kasvanut joka vuosi 2020-luvulla. Halloween-tuotteiden myynti oli viime vuonna (2024) noin 30 prosenttia suurempaa kuin vuonna 2021 ja 5–10 prosenttia suurempaa kuin vuonna 2023. S-ryhmän datan mukaan Halloweenin vietto korostuu erityisesti lapsiperheissä ja noin 30–40-vuotiaiden talouksissa. Alueellisesti halloween-tuotteiden ostaminen on hieman yleisempää Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa muuhun maahan verrattuna.

Kurpitsatunnelmaa 100 000 kiloa

Makeiset, kurpitsat ja erilaiset juhlatarvikkeet kuuluvat vuodesta toiseen Halloweenin suosituimpiin ostoksiin. Halloween-leivonnaiset hankitaan usein tuoreena juuri ennen juhlapäivää, eli pääosin lokakuun lopussa. Kurpitsat ovat erityisen näkyvä osa sesonkia – niitä myydään vuosittain huima määrä eli noin 100 000 kiloa.

”Olemme myös huomanneet, että amerikkalaishenkisten tuotteiden kysyntä korostuu Halloweenin aikaan. Hodarit, hampurilaiset, pakastepizzat ja texmex-tuotteet kuuluvat sesongin herkuttelutuotteisiin. Näiden tuotteiden myynti on Halloween-viikolla keskimäärin noin 10 prosenttia suurempaa kuin muina viikkoina”, kertoo S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström.

Sesonkiin on tuotu myyntiin myös teeman mukaisia uutuustuotteita. Tämän vuoden halloween-uutuuksina löytyvät muun muassa Fazerin Halloweenkuulat-makeisrasia, Dalla Costan porkkanaa ja mustaporkkanaa sisältävä durumpasta, Nordqvistin musta tee, Jaffan musta appelsiini -virvoitusjuoma sekä silmämunakarkit.

Koristeet ja tunnelmavalaistus kruunaavat juhlatunnelman

Halloween-teema ulottuu nykyään paljon pidemmälle kuin pelkkiin herkkuihin. Kukat, kattaustarvikkeet kuten mustat ja oranssit lautaset ja lautasliinat, värikkäät kynttilät, kasvovärisetit, leivonnaiset, luuranko- ja hämähäkkikoristeet sekä lastenvaatteet saavat myös silauksen Halloween-teemasta. Lasten keskuudessa luurankokuviot ovat erityisen suosittuja. Ne näkyvät käytössä pitkin syksyä ja usein vielä Halloweenin jälkeenkin, esimerkiksi pipoissa ja käsineissä, tuoden teemaa myös arkipukeutumiseen.

Myös laittautumiseen ja meikkaamiseen panostetaan entistä enemmän. Valikoimista löytyy Halloween-teemaisia kynsiä, ripsiä ja kasvotarroja, jotka viimeistelevät näyttävän juhlatyylin.

”Koristeet ja askartelu ovat tärkeässä roolissa juhlatunnelman rakentamisessa. Esimerkiksi foliotikkupallot ovat nousseet erityiseksi hitiksi monissa kodeissa. Erilaisten LED-valojen ostaminen kiihtyy jo alkusyksystä”, käyttötavarakaupan myyntijohtaja Niko Pesonen toteaa.

Pyhäinpäivän lähestyessä hautakynttilöiden kysyntä kasvaa merkittävästi. Myyntiä kertyy hyvin myös öljykynttilöistä ja lyhtykynttilöistä, jotka soveltuvat sekä ulkokäyttöön että kotien tunnelmavalaistukseen. Lyhdyt ovat suosittuja paitsi haudoilla myös osana kodin kausisisustusta, ja valoelementit tuovat lämpöä syksyn hämärään.