Väitös: Digitaaliset työkalut vahvistavat arvonluontia kuntien, yritysten ja asukkaiden kesken kaupunkikehitysprojekteissa

Kaupunkikehitysprojekteissa, kuten uusien asuinalueiden tai kauppakeskusten rakentamisessa, tärkeimmät ja vaikuttavimmat päätökset tehdään usein projektin alkuvaiheessa. Juuri silloin määritellään, millaista arvoa projekteista syntyy keskeisille sidosryhmille eli kunnille, yrityksille ja asukkaille. Alkuvaiheen suunnittelussa onkin tärkeää ottaa keskeisten sidosryhmien ja loppukäyttäjän – usein juuri asukkaiden – näkemyksiä ja tarpeita huomioon ja yrittää löytää mahdollisimman optimaalinen ratkaisu, jota lähdetään toteuttamaan.

– Kaupungit kehittyvät jatkuvasti ja asukkaita halutaan kuunnella yhä enemmän projekteihin liittyvässä päätöksenteossa, mikä korostaa väitöskirjan ajankohtaisuutta. Digitalisaatio lisää keskeisten sidosryhmien välisiä kehittämisen, yhteistyön ja arvonluonnin mahdollisuuksia, joita väitöstutkimuksessani avataan, Sebastian Toukola kertoo.

Väitöskirjassa tarkastellaan myös kuntien ja yritysten keskinäisiä suhteita sekä arvonluonnin mekanismeja projektien alkuvaiheissa, alueiden kehittämisestä kaavoittamalla aina resurssien hankintaan ja neuvotteluihin asti. Tutkimuksessa esille nousevat myös yksinkertaiset, mutta usein unohdetut seikat: osapuolten tulisi ymmärtää toistensa toimintaympäristöjen (julkinen vs. yksityinen) erityispiirteet ja vaikutukset. Lisäksi luottamuksella sekä toimivilla henkilökemioilla on merkittävä rooli arvonluonnissa.

– Tutkimus tarjoaa kunnille, yrityksille ja asukkaille käytännön suuntaviivoja siihen, miten arvonluontia voidaan vahvistaa kaupunkikehityksessä ja miten digitaaliset työkalut tukevat arvonluonnin prosesseja. Tulokset ovat hyödyllisiä sekä julkisen että yksityisen puolen päätöksentekijöille, Toukola korostaa.

Sebastian Toukola on kotoisin Orivedeltä, jossa hän asuu edelleen. Hän työskentelee Tampereen yliopiston projekti- ja palveluliiketoiminnan tutkimusryhmässä ja on samalla myös maanviljelijä ja yrittäjä.

Väitöstilaisuus perjantaina 31. lokakuuta

Diplomi-insinööri Sebastian Toukolan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Joint Value Creation Processes Supported by Digital Tools at the Front End of Urban Development Projects tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 31.10.2025 kello 12. Paikkana on Hervannan kampus Festian sali Pieni Sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere).Vastaväittäjänä toimii professori Magnus Hellström Åbo Akademista. Kustoksena toimii professori Tuomas Ahola johtamisen ja talouden tiedekunnasta.