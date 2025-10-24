Väitös: Teollinen resurssienhallinta on kyvykkyyksien, ei materiaalien hallintaa
Väitöstutkimuksessaan diplomi-insinööri Jarmo Uusikartano tarkastelee teollisen resurssienhallinnan määritelmää uudesta näkökulmasta. Tällöin resurssi ei viittaa yksittäisiin esineisiin tai asioihin, vaan ihmisten ja luonnon väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Tutkimus tuo esiin nykyisen resurssienhallinnan käsitteistön puutteet ja ehdottaa resurssienhallinnalle uutta määritelmää, joka huomioi ympäristöllisen kestävyyden resurssienhallinnalle asettamat reunaehdot.
Valtamerissä kelluvat muovilautat, jätevuoret ja kiihtyvä ilmastonmuutos – ihmisten ja luonnon epävakaa yhteiselo on johtanut useisiin resurssikriiseihin. Näissä kriiseissä on pohjimmiltaan kyse ihmistoiminnasta, joka ylittää maapallon kantokyvyn rajat. Jos koko maapallon väestö käyttäisi resursseja esimerkiksi kuten suomalaiset, se tarvitsisi noin neljän maapallon luonnonvarat.
Väitöskirjassaan Jarmo Uusikartano pureutuu resurssin ja resurssienhallinnan nykykäsityksiimme, jotka eivät tue yritystoiminnan sovittamista luonnon kantokyvyn rajoihin.
Yleisesti resurssi nähdään yhteiskunnissamme joksikin luonnosta peräisin olevaksi materiaksi, jota ihmiset muokkaavat tarkoitusperiinsä sopivaksi. Niin ikään kapitalismin ajatus perustuu pitkälti luonnonvarojen kulutuksella aikaansaatavaan talouskasvuun.
– Kyseinen ajattelutapa on ongelmallinen, sillä se kohtelee ihmisiä ja luontoa toisistaan irrallisina ja näin sivuuttaa näiden väliset monimutkaiset ja elintärkeät vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteet, Uusikartano toteaa.
Uusikartano teoretisoi väitöskirjassaan teollisen resurssienhallinnan tavalla, joka huomioi ihmisten ja luonnon välisen vuorovaikutuksen. Hän yhdistää tuotantotalouden ja teollisen ekologian näkökulmia yhteiskuntatieteellisiin toimijaverkkoteoriaan ja sosiomateriaalisuuteen. Väitöskirjassa tarkastellaan resurssienhallinnan käsitteistöä näitä teorioita vasten. Tutkimus hyödyntää tapaustutkimuksia muun muassa kierrätetystä betonikiviaineksesta, nollakuidusta ja kierrätysravinteista.
Väitöskirjan keskeinen väite on, ettei resurssi ole jotakin ennalta annettua vaan alati ilmiintyvää.
– Resurssi ilmenee tietyssä ajassa ja paikassa esimerkiksi tuotannolle tarpeellisina raaka-aineina, mutta se ei ole ominaisuus, joka varastoituisi materiaaleihin. Yksikään materiaali sinällään ei siis ole resurssi. Tämä tarkoittaa, että resurssienhallinnassa on materiaalien sijaan pohjimmiltaan kyse ihmisten kyvystä löytää merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita materiaalien kanssa, Uusikartano kiteyttää.
Resurssin ja resurssienhallinnan käsitteiden teoreettisella tarkastelulla on käytännöllistä merkitystä, sillä käyttämällämme sanastolla ja kielellä voi olla hyvin konkreettisia seurauksia. Esimerkiksi ”ei enää jätettä” -lainsäädäntö, jossa ennen jätteeksi luokiteltu nähdään uudelleen resurssina, on mahdollista vain, kun resurssikäsitettä lähestytään vuorovaikutuksen, ei materialististen ominaisuuksien kautta. Vaikka ajattelutapaa ei ole aiemmin teoretisoitu, sitä sovelletaan jo muun muassa kiertotaloudessa. Tavoitteena on, että toisen jätteestä, hukasta tai sivuvirrasta voi tulla toisen raaka-aine.
Uusikartanon väitöstutkimus tarjoaa tutkijoille uusia konseptuaalisia välineitä lähestyä ja ratkaista aikamme haastavia resurssikriisejä.
Väitöstilaisuus keskiviikkona 29. lokakuuta
Diplomi-insinööri Jarmo Uusikartanon tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Metatheoretical Exploration of Resource Management Concept in Industrial Ecology tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa keskiviikkona 29.10.2025 Hervannan kampuksella. Paikkana on Festia, Pieni sali (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat apulaisprofessori (Assistant Professor) Samuli Patala Aalto-yliopistosta sekä Postdoctoral Fellow Mathias Lindkvist Stavangerin yliopistosta Norjasta. Kustoksena toimii professori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo Uusikartano
jarmo.uusikartano@tuni.fi
Linkit
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Väitös: Digitaaliset työkalut vahvistavat arvonluontia kuntien, yritysten ja asukkaiden kesken kaupunkikehitysprojekteissa24.10.2025 13:45:38 EEST | Tiedote
Kaupunkikehitysprojektien alkuvaiheet ovat usein haastavia: eri sidosryhmillä on monia, jopa ristiriitaisia näkemyksiä projektin lopputuloksista, mutta samalla päätöksiä on tehtävä projektin etenemiseksi. Diplomi-insinööri Sebastian Toukolan väitöstutkimus tarjoaa ratkaisuja siihen, miten kunnat, yritykset ja asukkaat voivat luoda arvoa yhdessä. Lisäksi tutkimus osoittaa, miten digitaaliset työkalut, rakennustietomallinnuksesta sosiaalisen median alustoihin, tukevat yhteistyötä ja arvonluontia projektien alkuvaiheissa.
Tutkimus esittää suosituksia kuntayhtiöiden hallitusten asiantuntemusvaatimusten täyttämiseksi24.10.2025 12:21:47 EEST | Tiedote
Tampereen yliopiston tutkimushankkeessa syvennyttiin kuntayhtiöiden asiantuntemusvaatimuksen sisältöön, soveltamisalaan ja tosiasialliseen soveltamiseen kunnissa. Vaikka myönteistä kehitystä hallitusvalintojen valmistelussa on tapahtunut, tuoreessa tutkimuksessa yli puolessa kunnista ei erikseen arvioida kuntalain asiantuntemusvaatimuksen täyttymistä. Tutkimuksessa esitetään useita käytännön toimintasuosituksia siihen, miten hallitusten valintaprosesseja tulisi parantaa asiantuntemusvaatimuksen täyttämiseksi. Lisäksi ehdotetaan säännöksen soveltamisalan laajentamista.
Väitös: Kunnat kehittävät maaseutua valikoivasti ja tukeutuvat siinä mielellään Leader-ohjelmaan24.10.2025 12:07:28 EEST | Tiedote
Väitöstutkimuksessaan MMM Ella Mustakangas tutki kuntien maaseudun kehittämistä ja sitä, millaista hallinnan tapaa se edustaa. Kuntien keskeisiä välineitä maaseudun kehittämisessä ovat kuntastrategia ja hankkeet, jotka molemmat edellyttävät kunnissa yhteistyötä ja panostamista toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimus osoittaa, että kunnat ovat maaseudun kehittämistoimissaan varovaisia, eivätkä rakenna hallinnan verkostoja maaseudulla mitenkään systemaattisesti.
Kutsu: Pelikulttuuristrategiapäivässä 5. marraskuuta kehitetään kestävämpää pelikulttuuria21.10.2025 09:40:00 EEST | Tiedote
Jotta pelien yhteiskunnalliset mahdollisuudet tunnistettaisiin ja hyödynnettäisiin täysin, pelikasvattajien mukaan tarvitaan kansallista pelikulttuuristrategiaa. Marraskuun 5. päivänä Tampereen yliopiston Paidia-tilassa järjestettävä Pelikulttuuristrategiapäivä kokoaa yhteen Suomen johtavat pelikulttuurin parissa työskentelevät toimijat keskustelemaan kestävän pelikulttuurin kehittämisestä.
Väitös: Näkökyvyn heikkeneminen maksaa Suomelle jopa kolme miljardia euroa vuodessa21.10.2025 08:42:00 EEST | Tiedote
Lääketieteen lisensiaatti Joonas Taipaleen väitöstutkimus osoittaa, että näkökyvyn ylläpitämisellä on merkittävä positiivinen vaikutus kansantalouteen. Näkökyvyn heikkeneminen aiheuttaa vuodessa jopa kolmen miljardin euron kustannukset, mutta niistä vain 1,9 prosenttia johtuu silmälääketieteellisestä hoidosta. Lisäksi näkökyvyn heikkeneminen alentaa huomattavasti elämänlaatua. Kun terveydenhuoltojärjestelmää kehitetään kustannustehokkaammaksi, laskelmissa tulisi ottaa huomioon myös hoitamatta jättämisen ja hoidon lykkääntymisen tuomat kustannukset.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme