Nuorten oma juhla, tietovisa ja valokuvanäyttely – tässä poimintoja kaupungin ohjelmasta Ruotsalaisuuden viikolla

Ruotsalaisuuden viikkoa juhlitaan aina samalla viikolla Ruotsalaisuuden päivän kanssa, jota vietetään 6. marraskuuta. Tänä vuonna Ruotsalaisuuden viikko täyttää 25 vuotta ja sitä vietetään 3.–9. marraskuuta. Helsinki juhlii merkkivuotta eri puolilla kaupunkia järjestämällä monenlaisia tapahtumia kaikenikäisille kaupungin kulttuurikeskuksissa, kirjastoissa ja museoissa.



”Ruotsin kieli on tärkeä osa kaupunkielämäämme, osa Helsingin identiteettiä ja yksi kaupunkimme vahvuuksista. Kaksikielisyys vahvistaa Helsingin kilpailukykyä ja omaleimaisuutta sekä syventää yhteyksiä muihin Pohjoismaihin ja niiden pääkaupunkeihin. Tule mukaan juhlimaan Ruotsalaisuuden viikkoa!” sanoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.



Viikon ohjelma tarjoaa kaikkea opastetusta kierroksesta Stefan Bremerin Helsinki by Night -näyttelyssä Hakasalmen huvilassa aina Arja Saijonmaan konserttiin Vuotalossa sekä ahvenanmaalaisen Gycklarnas Afton -yhtyeen esiintymiseen. Keskustakirjasto Oodissa järjestetään ruotsinkielisten marttojen keskusjärjestö Marthaförbundetin ruoanlaitto-ohjelma, shakkisimultaani , kielikahvila ja värikäs perhejuhla, jossa on leikkejä, askartelua ja musiikkia lapsille.

Tietovisa ja nuorten juhla

Kaupunki järjestää tänä vuonna viidettä kertaa virtuaalisen tietovisan kaupungin yläkoululaisille. Uutta tänä vuonna on ruotsinkielinen nuorten juhla Tiivistämöllä Suvelassa, jonka järjestävät Helsingin ruotsinkieliset nuorisopalvelut yhteistyössä Suomen ruotsinkielisten nuorisoseurojen liiton, Finlands Svenska Ungdomsförbundin kanssa. Juhla alkaa ohjelmalla ruotsinkielisten koulujen yhdeksäsluokkalaisille, ja kello kolmelta iltapäivällä ovet avautuvat kaikille nuorille. Luvassa on talent-show, nuorten bändiesityksiä ja työpajoja.

”Olen pitkään unelmoinut siitä, että kaupunki järjestäisi nuorille juhlan ruotsalaisuuden päivänä. Kaupungilla on neljä nuorisotaloa, joissa on ruotsinkielistä toimintaa, mutta ruotsinkieliset nuoret tarvitsevat myös suuremman tapahtuman, jossa he voivat juhlia yhdessä”, sanoo Rufus Wahén, Helsingin ruotsinkielisten nuorisopalvelujen päällikkö Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.

Helsingfors Vibe -tapahtuman tuottajat Kim Lindström ja Oskar Koivumäki Suomen ruotsinkielisten nuorisoseurojen liitosta ovat olleet mukana kehittämässä ideaa nuorten tapahtumasta.

“On paljon suomenruotsalaisia nuoria, jotka tekevät musiikkia ja ovat täynnä lahjakkuutta. Heille pitää antaa mahdollisuus nousta lavalle esiintymään oikean yleisön edessä. Meille on tärkeää tarjota heille tämä lava ja samalla näyttää, että ruotsinkielinen nuorisokulttuuri Helsingissä elää ja kuuluu”, Lindström ja Koivumäki sanovat.

Rufus Wahénin kanssa he keksivät yhdistää nuorisojuhlan kaupungin tietovisaan.

”Tietovisa on hauska tapa viettää Ruotsalaisuuden viikkoa kouluissa. Se herättää uteliaisuutta kaupunkia ja ruotsinkielistä Helsinkiä kohtaan. Tunnelma on aina tiivis, kun oppilaat kilpailevat opettajia vastaan suorassa lähetyksessä Helsinki-kanavalla. Siksi on hyvä idea yhdistää tietovisa nuorisojuhlaan,” sanoo tietovisasta vastaava Casper Almqvist Helsingin kaupunginkanslian viestinnästä.

Tervetuloa juhlimaan ruotsalaista viikkoa!