Nuorten oma juhla, tietovisa ja valokuvanäyttely – tässä poimintoja kaupungin ohjelmasta Ruotsalaisuuden viikolla
Ruotsalaisuuden viikko näkyy ja kuuluu ympäri Helsinkiä. Tänä vuonna järjestetään ruotsinkielinen nuorten juhla Tiivistämöllä, jossa esiintyy nuoria. Lisäksi kaupunki kutsuu kaikki yläkoulut virtuaaliseen tietovisaan, joka testaa, kuinka hyvin nuoret tuntevat kotikaupunkiaan.
Ruotsalaisuuden viikkoa juhlitaan aina samalla viikolla Ruotsalaisuuden päivän kanssa, jota vietetään 6. marraskuuta. Tänä vuonna Ruotsalaisuuden viikko täyttää 25 vuotta ja sitä vietetään 3.–9. marraskuuta. Helsinki juhlii merkkivuotta eri puolilla kaupunkia järjestämällä monenlaisia tapahtumia kaikenikäisille kaupungin kulttuurikeskuksissa, kirjastoissa ja museoissa.
”Ruotsin kieli on tärkeä osa kaupunkielämäämme, osa Helsingin identiteettiä ja yksi kaupunkimme vahvuuksista. Kaksikielisyys vahvistaa Helsingin kilpailukykyä ja omaleimaisuutta sekä syventää yhteyksiä muihin Pohjoismaihin ja niiden pääkaupunkeihin. Tule mukaan juhlimaan Ruotsalaisuuden viikkoa!” sanoo Helsingin pormestari Daniel Sazonov.
Viikon ohjelma tarjoaa kaikkea opastetusta kierroksesta Stefan Bremerin Helsinki by Night -näyttelyssä Hakasalmen huvilassa aina Arja Saijonmaan konserttiin Vuotalossa sekä ahvenanmaalaisen Gycklarnas Afton -yhtyeen esiintymiseen. Keskustakirjasto Oodissa järjestetään ruotsinkielisten marttojen keskusjärjestö Marthaförbundetin ruoanlaitto-ohjelma, shakkisimultaani , kielikahvila ja värikäs perhejuhla, jossa on leikkejä, askartelua ja musiikkia lapsille.
Tietovisa ja nuorten juhla
Kaupunki järjestää tänä vuonna viidettä kertaa virtuaalisen tietovisan kaupungin yläkoululaisille. Uutta tänä vuonna on ruotsinkielinen nuorten juhla Tiivistämöllä Suvelassa, jonka järjestävät Helsingin ruotsinkieliset nuorisopalvelut yhteistyössä Suomen ruotsinkielisten nuorisoseurojen liiton, Finlands Svenska Ungdomsförbundin kanssa. Juhla alkaa ohjelmalla ruotsinkielisten koulujen yhdeksäsluokkalaisille, ja kello kolmelta iltapäivällä ovet avautuvat kaikille nuorille. Luvassa on talent-show, nuorten bändiesityksiä ja työpajoja.
”Olen pitkään unelmoinut siitä, että kaupunki järjestäisi nuorille juhlan ruotsalaisuuden päivänä. Kaupungilla on neljä nuorisotaloa, joissa on ruotsinkielistä toimintaa, mutta ruotsinkieliset nuoret tarvitsevat myös suuremman tapahtuman, jossa he voivat juhlia yhdessä”, sanoo Rufus Wahén, Helsingin ruotsinkielisten nuorisopalvelujen päällikkö Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta.
Helsingfors Vibe -tapahtuman tuottajat Kim Lindström ja Oskar Koivumäki Suomen ruotsinkielisten nuorisoseurojen liitosta ovat olleet mukana kehittämässä ideaa nuorten tapahtumasta.
“On paljon suomenruotsalaisia nuoria, jotka tekevät musiikkia ja ovat täynnä lahjakkuutta. Heille pitää antaa mahdollisuus nousta lavalle esiintymään oikean yleisön edessä. Meille on tärkeää tarjota heille tämä lava ja samalla näyttää, että ruotsinkielinen nuorisokulttuuri Helsingissä elää ja kuuluu”, Lindström ja Koivumäki sanovat.
Rufus Wahénin kanssa he keksivät yhdistää nuorisojuhlan kaupungin tietovisaan.
”Tietovisa on hauska tapa viettää Ruotsalaisuuden viikkoa kouluissa. Se herättää uteliaisuutta kaupunkia ja ruotsinkielistä Helsinkiä kohtaan. Tunnelma on aina tiivis, kun oppilaat kilpailevat opettajia vastaan suorassa lähetyksessä Helsinki-kanavalla. Siksi on hyvä idea yhdistää tietovisa nuorisojuhlaan,” sanoo tietovisasta vastaava Casper Almqvist Helsingin kaupunginkanslian viestinnästä.
Tervetuloa juhlimaan ruotsalaista viikkoa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Casper AlmqvistViestintäasiantuntija
Helsingin kaupunginkanslian ulkoinen viestintä
Nina WinqvistViestintäsuunnittelija
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintä
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Neuvottelutulos pormestarin talousarvioehdotuksesta 202630.10.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallituksessa edustetut ryhmät ovat päässeet sopuun vuoden 2026 budjetista. Seuraavaksi neuvottelusovun mukainen budjettiesitys etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Helsingin kaupunginhallituksen päätökset27.10.2025 18:25:33 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus kokoontui 27. lokakuuta. Kokouksessa kaupunginhallitus hyväksyi osaltaan Helsingin vuoden 2026 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit.
Kaupunginvaltuuston kyselytunnilla keskusteltiin Helsingin työllisyystilanteesta ja kiireettömästä hoitoonpääsystä22.10.2025 21:30:26 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui 22. lokakuuta. Kokouksen alussa pidettiin kyselytunti, jossa keskusteltiin Helsingin toimista erityisesti nuorten ja vieraskielisten työllisyystilanteen parantamiseksi sekä kiireettömän hoitoonpääsyn tavoitteista.
Helsinki jatkaa Lapsiystävällinen kunta -työtä uusin tavoittein22.10.2025 15:17:41 EEST | Tiedote
Helsinki haluaa olla kaupunki, jossa jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehittymiseen. Helsinki edistää iloista ja turvallista kaupunkia lapsille ja vahvistaa lasten sekä nuorten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Helsinki jatkaa UNICEFin mallin mukaista Lapsiystävällinen kunta -työtä vuosina 2025–2028.
Helsingin matkailukesä ennätysvilkas: kansainvälinen matkailu kasvussa21.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Helsinki on Suomen suosituin matkailukohde, ja matkailu Helsinkiin kehittyi suotuisasti myös menneenä kesänä. Helsinkiläisissä majoitusliikkeissä rekisteröitiin kesän aikana ennätykselliset 1,6 miljoonaa yöpymistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme