Lempäälä katkaisee talouden alijäämäisyyskehityksen
Lempäälän kunnan taloustavoitteena on turvata kestävä kokonaistalous katkaisemalla alijäämäinen talouskehitys ja rahoittaa kuntakasvun vaatimat investoinnit ilman lisävelkaantumista.
– Onnistumme tavoitteissa, kun linjaamme, että toimintakatteen eli kuntapalvelujen nettokustannusten kasvu mitoitetaan selvästi pääasiallisen tulonlähteemme, verotulojen kasvua pienemmäksi. Kuntatalouden tasapaino vaatii riittävän pitkän aikavälin tarkastelua ja johtopäätöksiin sitoutumista. Taloussuunnitelman 2026–2028 valmistelukierros ja vajaa kaksi viikkoa sitten pidetty kunnanhallituksen talousarvioseminaari ovat olleet hyviä ensiaskeleita onnistumisellemme, toteaa Lempäälässä ensimmäisen talousarvioesityksensä antanut kunnanjohtaja Noora Pajari.
Kunnanhallituksen käsittelyyn tuleva kunnanjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2026 on vielä -3,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Taloussuunnitelmavuosina 2027 alijäämä pienenee -0,4 miljoonaan euroon ja vuoden 2028 osalta arvio on jo 1,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Vuoden 2026 talousarvioesityksessä suureen alijäämään vaikuttavat osaltaan Asuntomessut Lempäälässä 2026 -hankkeen kertaluonteisten kulujen kasvu sekä sote- ja pelastuskiinteistöjen vuokraustoiminnan yhtiöittämisjärjestelyjen heijastuminen kunnan nettovuokratuottoihin.
Vaikka kokonaistalouden arvioidaan kääntyvänkin suunnitelmakaudella ylijäämäiseksi, Lempäälän haasteena on yhä mittavien investointivuosien aiheuttaman lisävelkaantumisen katkaisu. Taloussuunnitelmaesityksen nettoinvestoinnit ovat vuonna 2026 vielä 16,7 miljoonaa euroa, mutta vuonna 2027 nettoinvestoinneiksi arvioidaan 12,6 miljoonaa euroa ja vuonna 2028 12,8 miljoonaa euroa.
Veroprosentit 2026 pysyvät ennallaan
Kunnan asukaskohtainen velka kasvaa vuonna 2026 yli 5600 euroon, johon se myös pysähtyy vuoteen 2028 mennessä investointitason maltillistuessa ja investointien omarahoituksen parantuessa. Lähiviikkoina lausuntokierrokselle lähtevän peruspalvelujen valtionosuuden lainsäädäntöuudistuksen mahdollisia vaikutuksia taloussuunnitelma ei sisällä.
– Odotamme toki, että valtionosuusuudistuksella tuetaan aiempaa paremmin Lempäälän tyyppisten kuntien väestönkasvun vaatimaa peruspalvelujen järjestämistä ja alueen elinvoiman edistämistä, toteaa kunnanjohtaja Noora Pajari.
Kunnanvaltuusto päätti 29.10.2025 pitää vuoden 2026 veroprosentit ennallaan. Elokuussa käsitellyn suunnitteluohjeen mukaisesti vuosien 2026–2028 taloussuunnitelmaesitys on arvioitu nykyisin veroprosentein.
Lempäälän kunnanhallitus käsittelee kokouksessaan 3.11.2025 vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026–2028 taloussuunnitelman esitystä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuuston hyväksymiskäsittely on 26.11.2025.
|Lempäälän talousarvioesitys 2026
|Verotulot
|67,4 miljoonaa euroa (+2,5 %)
|Toimintakulut
|93,9 miljoonaa euroa (+3,1 %)
|Vuosikate
|3,7 miljoonaa euroa
|Tilikauden alijäämä
|-3,7 miljoonaa euroa
|Investoinnit, netto
|16,7 miljoonaa euroa
|Lainamäärä/as. (arvio 31.12.2026)
|5617 €/asukas
|Asukasluku (arvio 31.12.2026)
|25494
Lisätietoja:
kunnanjohtaja
Noora Pajari
puh. 040 769 5259
sähköposti: noora.pajari@lempaala.fi
