Länsi-Uudenmaan Vihreät: Hoitoonpääsyn parantamista ei tule tehdä eriarvoisuutta kasvattamalla

“On tärkeää, että pääsemme Länsi-Uudellamaalla vihdoin kehittämään toimintaa isommin. Panostukset sekä lääkärille että suun terveydenhuoltoon pääsyyn tulevat tarpeeseen. Asiointia helpotetaan myös laajentamalla akuuttivastaanoton aukioloaikoja Lohjalla ja sähköisessä Lunna-palvelussa. Tämä helpottaa monen työssäkäyvän arjen aikatauluja.” Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Henna Partanen kiittää .

Hyvinvointialueen järjestämän oppilashuollon ja kunnan järjestämän opetuksen välinen yhteistyö ei ole hyvinvointialueuudistuksen jälkeen toiminut vielä parhaalla mahdollisella tavalla eikä oppilashuollon henkilöstömitoitus ole ollut riittävällä tasolla.

“Vihreä ryhmämme on peräänkuuluttanut pitkään koulupsykologien ja -terveydenhoitajien lisäämistä, jotta lakisääteisiin mitoituksiin ylletään ja oppilashuollon palvelut voisivat olla lähempänä koulujen arkea. Nyt esitetyin lisärahoin saadaan vihdoin paikattua tätä ilmeistä vajetta.” Partanen iloitsee.

Hyvinvointialuejohtajan esityksessä vastataan myös Vihreiden ryhmän keväällä 2025 jättämään aloitteeseen lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Nyt lähisuhde- ja perheväkivaltatyön yksikkö Omatilan toimintaa tullaan laajentamaan koko hyvinvointialueen kattavaksi.

“Lähisuhdeväkivaltaa kokevat ovat erittäin vaikeassa tilanteessa eikä uhriksi joutuminen katso kotipaikkakuntaa. Siksi on tärkeää, että sitä hyvää työtä, mitä Espoon Omatilassa ollaan tehty viedään myös muualle Länsi-Uudenmaan alueelle.” Partanen sanoo.

Valtion rahoitus ei kuitenkaan kata kehittämistoimia vaan, jotta niitä voidaan toteuttaa on hyvinvointialueen jatkuvasti etsittävä myös tasapainottamistoimia. Aluehallituksen jäsen Hanna Hukari näkee tasapainottamistoimet tarpeellisina, mutta on huolissaan negatiivisten vaikutusten kasaantumisesta samoille ihmisille.

“Pääsääntöisesti olemme tyytyväisiä löydettyihin sopeutustoimiin. Esimerkiksi vuokratyövoiman vähentämistä kannattaa yhä jatkaa ja kehittää entisestään digitaalisia palveluita kuten Lunnaa. On kuitenkin oltava tarkkana ettei kehitystoimenpiteitä tehdä sellaisilla säästöillä, jotka lisäävät eriarvoisuutta” Hukari linjaa.

“Esitetyt asiakasmaksujen ja vuokrien korotukset iskevät samoihin väestöryhmiin kuin myös Orpon hallituksen tekemät sosiaaliturvaleikkaukset. Asunnottomuus ja maksuhäiriöt ovat lisääntyneet myös Länsi-Uudellamaalla. On oltava hyvin tarkkana, etteivät nyt tehtävät toimet kärjistä ongelmia entisestään. Tarvitsemme riittävästi sosiaalihuollon ammattilaisia vastaamaan yhteydenottoihin kriisitilanteissa kuten häätöuhka, toimeentulokriisi tai perhe- ja väkivaltatilanne” Hukari sanoo.

Vihreille omaishoitajien ja vammaisten henkilöiden aseman vahvistaminen sekä lastensuojelun palvelut ovat olleet tärkeinä painopisteinä. Näiden osalta talousarvioesitys on kahtalainen.

“On hienoa, että alimpia omaishoidon tukia nostetaan ja perhehoitoa vahvistetaan. Se tuo vaihtoehdon omaishoitajien vapaapäivien pitämiseen.” aluehallituksen jäsen Elli Keisteri-Sipilä kertoo.

“Samalla olemme huolissamme vammaisten henkilöiden palveluihin esitetyistä säästöistä. Asumispalvelut ja henkilökohtainen apu ovat välttämättömiä palveluita monen vammaisen mielekkään elämän kannalta. Tasapäistämisen nimissä tehtävät harmonisoinnit uhkaavat johtaa osalla palvelutason laskuun. Ajattelemme, että harmonisoinnilla tulisi mieluummin nostaa kaikkien palvelutasoa.” Keisteri-Sipilä kommentoi.

“Lastensuojelun osalta talousarviossa nojataan vahvasti perhehoidon lisäämiseen. Suunta on oikea, mutta samalla tulee varmistaa, että vaikeimmin oireilevat saavat oikeanlaisen tuen ja ongelmien juurisyihin pureudutaan kokonaisvaltaisesti.” Keisteri-Sipilä sanoo.

Aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat aloittavat neuvottelut talousarviosta perjantaina 31.10.2025. Talousarvio hyväksytään aluevaltuuston kokouksessa 9.12.2025.







Lisätiedot:

Henna Partanen, Vihreiden aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja

0407619024

henna.partanen@vihreat.fi

Hanna Hukari, Aluehallituksen jäsen, Vihreät

0445646488

Elli Keisteri-Sipilä, Aluehallituksen jäsen, Vihreät

0503271202

Elli.keisterisipila@gmail.com





