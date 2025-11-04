Aaro Cantellille esitetään jatkoa EK:n hallituksen puheenjohtajana
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n vaalivaliokunta esittää, että Aaro Cantell jatkaa EK:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2026. Valinnasta päättää EK:n edustajisto 17. marraskuuta.
Aaro Cantell on Normet Group Oy:n omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Cantell toimii myös Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön ja Tana Oy:n hallitusten puheenjohtajana. EK:n hallituksen puheenjohtajana hän on ollut vuoden 2025.
Tietoja julkaisijasta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
