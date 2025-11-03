Pohjois-Savon ilmastokatsaus: Hiilinieluja tulee vahvistaa, jotta hiilineutraalius on mahdollinen vuoteen 2035 mennessä

Pohjois-Savon ilmastotiekartan hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää vuoteen 2035 mennessä vähintään 80 % vuoteen 2007 verrattuna ja loput päästöt sitoa tai kompensoida kestävästi. Suomen ympäristökeskuksen HINKU-laskennan* mukaan Pohjois-Savon kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet 41 % vuosina 2007-2023.

- Kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksissä olemme tavoiteuralla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Kaikkia ilmastopäästöjä emme kuitenkaan voi lopettaa, joten jäljelle jääviä päästöjä vastaava määrä hiiltä tulisi pystyä sitomaan hiilinieluilla. Metsämme ovat siis avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa, Pohjois-Savon ELY-keskuksen johtava ilmastoasiantuntija Tapio Kettunen muistuttaa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen teettämän ja AFRY Consulting Oy:n laatiman maankäyttösektorin hiilitaseselvityksen mukaan Pohjois-Savon metsät toimivat edelleen nettonieluna, eli metsämaan hiilinielut ovat suuremmat kuin metsämaan päästöt.

Maankäyttösektorilla tarkoitetaan maatalousmaan, metsätalouden ja muun maankäytön muodostamaa kokonaisuutta. Saman selvityksen mukaan metsien hiilinielut ovat pienentyneet viime vuosina, erityisesti korkeiden hakkuutasojen ja metsien kasvun hidastumisen vuoksi.

Siilinjärven metsäsuunnittelussa huomioidaan ilmasto- ja kestävyysnäkökulmat

Kunnat omistavat Suomen metsäkeskuksen tietojen perusteella noin 450 000 hehtaaria metsää valtakunnallisesti, joka tarjoaa kunnille mahdollisuuden toimia suunnannäyttäjinä kestävässä metsien käytössä. Hyvin hoidettu kunnan metsä voi toimia hiilinieluna, lisätä luonnon monimuotoisuutta ja tarjota monipuolisia virkistysmahdollisuuksia kuntalaisille.



Yksi suunnannäyttäjistä on Siilinjärven kunta. Siilinjärvellä on käynnissä metsäsuunnitelman päivitys, jossa huomioidaan metsien käytön ja hoidon kestävyys entistä vahvemmin.



- Keväällä kysyimme asukkailta, miten kuntametsän hoitoa tulisi suunnitella ja metsiä käyttää. Hyödynnämme metsäsuunnittelussa arvotaulukkoa, jossa huomioimme talouden ja puun tuotannon, luonnon monimuotoisuuden, vesien tilan, ilmastonäkökulmat, virkistyskäytön ja metsäriskit. Lisäksi perustimme 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi luonnonsuojelualueen Suininlahteen Toivalaan, Siilinjärven kunnan tekninen johtaja Ari Kainulainen kertoo.



Arvotaulukko kuvaa vaihtoehtoiset metsänkäsittelypolut maksimaalisesta hakkuusta täyteen suojeluun ja arvioi niiden seurauksia. Arvotaulukon kehittäminen on osa Savonia-ammattikorkeakoulun ja Siilinjärven kunnan Vastuullista metsäsuunnittelua kuntametsäomistajille -hanketta.



Metsien kautta kunnat voivat sitoa hiiltä, sopeutua ilmastonmuutokseen ja edistää vihreää ja puhdasta siirtymää. Kestävä metsänhoito, ennallistaminen ja ilmastoriskien kartoitus ovat konkreettisia keinoja, joilla kunnat voivat vastata ilmastohaasteisiin.



*HINKU-laskenta on kuntien ja alueiden ilmastotavoitteiden seurantaan tarkoitettu oletuslaskentamalli. Ei sisällä päästöhyvityksiä, päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttöä, teollisuuden sähkönkulutusta, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöjä eikä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikennettä.

LISÄTIETOJA

Pohjois-Savon ELY-keskus on julkaissut ilmastokatsausta kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Ilmastokatsaus sisältää tilastoja ilmastopäästöistä, seurantatietoa Pohjois-Savon ilmastotiekartan toteuttamisesta ja ilmastotyön uutisia.

LÄHTEET

Suomen kuntien ja alueiden kasvihuonekaasupäästöt, paastot.hiilineutraalisuomi.fi, SYKE 2025.