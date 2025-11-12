Jouluapua tarvitaan enemmän kuin koskaan - Commu ja Joulupuu yhdistävät voimansa

Lapsiperheköyhyys Suomessa ei ole vain tilastollinen tosiasia. Köyhyys koskettaa lapsia jotka toivovat lelua, lämmintä vaatetta ja joskus ihan vain sitä, että voivat olla niin kuin muut jouluna. Joulupuu tekee vapaaehtoisvoimin suuren työn lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi: vuonna 2024 kerättiin yli 52 500 joululahjaa, sekä vastaanotettiin lähes 690 500 euroa lahjoituksia eJoulupuun kautta.

“Yhteistyö Commun kanssa tarjoaa meille uuden kanavan tavoittaa potentiaalisia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. Joulupuu-keräysten onnistuminen on jokaisen asia ja meitä voi auttaa onnistumaan monella tavalla - voi lahjoittaa rahaa eJoulupuuhun, lahjoja Joulupuu-keräyksiin tai vaikkapa antaa omaa aikaansa Joulupuu-vapaaehtoistyöhön. Kaikenlainen tuki on arvostettua ja tervetullutta!”, Doris Tuohimaa, Joulupuu ry:n toiminnanjohtaja kertoo.

Joulupuu-keräys tarvitsee valtavan määrän vapaaehtoisia, jotta jokainen lahja löytäisi tiensä oikeaan osoitteeseen. Jo viime vuonna vapaaehtoiset tekivät yli 10 000 tuntia työtä ympäri Suomea, ja tänä vuonna Helsingissä yksin tarvitaan arviolta 1 400 tuntia vapaaehtoisten apua. Ruuhkahuippu osuu joulukuun puoliväliin, jolloin lahjoja vastaanotetaan ja käsitellään kahdessa paikassa yhtä aikaa. Ilman kymmeniä uusia vapaaehtoisia keräyksen toiminta ei ole mahdollista.

Pelastetaan yhdessä Joulu!

Joulupuu Helsinki -keräykseen voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi Commussa tai osoitteessa https://helsinki.joulupuu.org. Muillakin paikkakunnilla voi olla tarvetta vapaaehtoisille, eri paikkakuntien tiimit tavoitat katsomalla yhteystiedot paikkakuntien omilta Joulupuu-nettisivuilta. Listan mukana olevista paikkakunnista löydät sivulta https://joulupuu.org/paikkakunnat. Sieltä löytyvät myös paikkakuntakohtaiset lahjoitusohjeet.

eJoulupuu-verkkovarainkeruu (https://ejoulupuu.fi) kerää varoja paitsi Joulupuu-lahjakeräyksistä puuttumaan jäävien lahjojen ostamiseen, myös ympärivuotiseen auttamistyöhön. eJoulupuu-keräyksiä löytyy kaikilta Suomen paikkakunnilta Ahvenanmaata lukuunottamatta. eJoulupuu-keräyksen toteuttavat yhteistyössä Joulupuu ry ja Kotimaanapu (Keräyslupa RA/2020/639).

“Joulupuun ja Commun yhteistyö avaa entistä matalamman kynnyksen osallistua. Vapaaehtoisten ja lahjoittajien apua tarvitaan joka päivä 8.-22. joulukuuta. Nyt on aika tarttua toimeen, jotta joulusta tulee joulun kaltainen myös niille lapsille ja nuorille, joille se muutoin olisi tavallinen ja lahjaton päivä”, Karoliina Kauhanen, yksi Commun perustajista kertoo.

Myös yrityksiltä toivotaan tänäkin vuonna vahvaa tukea. Tarvittavan lahjamäärän aikaansaamiseksi tarvitaan sekä yksityisten lahjoittajien että yritysten osallistumista Joulupuu-keräykseen. Erityisesti Helsingin alueella yritykset voivat auttaa myös vapaaehtoistyön keinoin. Siksi Kauhanen kannustaa yrityksiä mukaan vapaaehtoiseksi Joulupuu Helsinki -keräykseen.

“Moni yritys tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä työajalla. Kannustammekin jokaista miettimään, löytyisikö se pari tuntia aikaa hyviin tekoihin, vaikka työporukan kanssa!” Kauhanen kannustaa. “Jokaisen annettu apu on merkityksellinen ja voi olla juuri se hetki, joka muuttaa lapsen joulun.”