Jouluapua tarvitaan enemmän kuin koskaan - Commu ja Joulupuu yhdistävät voimansa
Joulupuu-keräys, yksi Suomen laajimmista hyväntekeväisyysaloitteista, ja Suomen suurin auttamisen sovellus Commu aloittavat yhteistyön tilanteessa, jossa avun tarve on suurempi kuin koskaan. Tänä vuonna Helsingissä joululahjaa odottaa yli 10 000 lasta ja nuorta. Ilman laajaa yhteisön panosta monen jouluaatto on vaarassa jäädä tyhjäksi.
Lapsiperheköyhyys Suomessa ei ole vain tilastollinen tosiasia. Köyhyys koskettaa lapsia jotka toivovat lelua, lämmintä vaatetta ja joskus ihan vain sitä, että voivat olla niin kuin muut jouluna. Joulupuu tekee vapaaehtoisvoimin suuren työn lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi: vuonna 2024 kerättiin yli 52 500 joululahjaa, sekä vastaanotettiin lähes 690 500 euroa lahjoituksia eJoulupuun kautta.
“Yhteistyö Commun kanssa tarjoaa meille uuden kanavan tavoittaa potentiaalisia vapaaehtoisia ja lahjoittajia. Joulupuu-keräysten onnistuminen on jokaisen asia ja meitä voi auttaa onnistumaan monella tavalla - voi lahjoittaa rahaa eJoulupuuhun, lahjoja Joulupuu-keräyksiin tai vaikkapa antaa omaa aikaansa Joulupuu-vapaaehtoistyöhön. Kaikenlainen tuki on arvostettua ja tervetullutta!”, Doris Tuohimaa, Joulupuu ry:n toiminnanjohtaja kertoo.
Joulupuu-keräys tarvitsee valtavan määrän vapaaehtoisia, jotta jokainen lahja löytäisi tiensä oikeaan osoitteeseen. Jo viime vuonna vapaaehtoiset tekivät yli 10 000 tuntia työtä ympäri Suomea, ja tänä vuonna Helsingissä yksin tarvitaan arviolta 1 400 tuntia vapaaehtoisten apua. Ruuhkahuippu osuu joulukuun puoliväliin, jolloin lahjoja vastaanotetaan ja käsitellään kahdessa paikassa yhtä aikaa. Ilman kymmeniä uusia vapaaehtoisia keräyksen toiminta ei ole mahdollista.
Pelastetaan yhdessä Joulu!
Joulupuu Helsinki -keräykseen voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi Commussa tai osoitteessa https://helsinki.joulupuu.org. Muillakin paikkakunnilla voi olla tarvetta vapaaehtoisille, eri paikkakuntien tiimit tavoitat katsomalla yhteystiedot paikkakuntien omilta Joulupuu-nettisivuilta. Listan mukana olevista paikkakunnista löydät sivulta https://joulupuu.org/paikkakunnat. Sieltä löytyvät myös paikkakuntakohtaiset lahjoitusohjeet.
eJoulupuu-verkkovarainkeruu (https://ejoulupuu.fi) kerää varoja paitsi Joulupuu-lahjakeräyksistä puuttumaan jäävien lahjojen ostamiseen, myös ympärivuotiseen auttamistyöhön. eJoulupuu-keräyksiä löytyy kaikilta Suomen paikkakunnilta Ahvenanmaata lukuunottamatta. eJoulupuu-keräyksen toteuttavat yhteistyössä Joulupuu ry ja Kotimaanapu (Keräyslupa RA/2020/639).
“Joulupuun ja Commun yhteistyö avaa entistä matalamman kynnyksen osallistua. Vapaaehtoisten ja lahjoittajien apua tarvitaan joka päivä 8.-22. joulukuuta. Nyt on aika tarttua toimeen, jotta joulusta tulee joulun kaltainen myös niille lapsille ja nuorille, joille se muutoin olisi tavallinen ja lahjaton päivä”, Karoliina Kauhanen, yksi Commun perustajista kertoo.
Myös yrityksiltä toivotaan tänäkin vuonna vahvaa tukea. Tarvittavan lahjamäärän aikaansaamiseksi tarvitaan sekä yksityisten lahjoittajien että yritysten osallistumista Joulupuu-keräykseen. Erityisesti Helsingin alueella yritykset voivat auttaa myös vapaaehtoistyön keinoin. Siksi Kauhanen kannustaa yrityksiä mukaan vapaaehtoiseksi Joulupuu Helsinki -keräykseen.
“Moni yritys tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden tehdä vapaaehtoistyötä työajalla. Kannustammekin jokaista miettimään, löytyisikö se pari tuntia aikaa hyviin tekoihin, vaikka työporukan kanssa!” Kauhanen kannustaa. “Jokaisen annettu apu on merkityksellinen ja voi olla juuri se hetki, joka muuttaa lapsen joulun.”
Tee yksi hyvä teko ennen joulua - lataa Commu!
Commu on kotimainen, hyviin tekoihin perustuva sovellus. Autamme kaupunkeja parantamaan yhteisöllisyyttä naapuriavun ja osallisuuden avulla ja yrityksiä yritysvapaaehtoistyön avulla. Commussa voit pyytää apua ja tarjota apua naapureillesi helposti ja turvallisesti.
Vuonna 2025 Commu voitti Best Solution for Sustainable Cities (Nordic Proptech Awards) -palkinnon, Best Urban Tech Solution 2025 (TechBBQ) -palkinnon, Mimmit Koodaa -palkinnon ja Imagine the Citiverse innovaatiokilpailun sekä European Young Innovators 2025 -palkinnon ainoana Pohjoismaista.
