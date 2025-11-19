Tampereen yliopisto

Väitös: Kulttuurinen maku kertoo poliittisista kannoista – myös Suomessa

20.11.2025 15:01:25 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote

Jaa

Elämäntyylit ja kulttuuriset käytännöt, kuten kulttuurinen maku ja kulttuurin harrastaminen, kytkeytyvät vahvasti sosiaaliseen taustaan ja eriytyvät esimerkiksi sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan. Väitöskirjatutkimuksessaan YTM Sara Sivonen osoittaa, että kulttuurinen eriytyminen liittyy kiinteästi myös poliittiseen orientaatioon, eli poliittisiin asenteisiin ja puoluekantoihin.

Sara Sivonen.

Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi erilaisia kulttuuriosallistumisen muotoja, musiikkimakua, ruokailutottumuksia sekä median käyttöä. Tutkimustulokset osoittavat, että sosiokulttuurisesti liberaali poliittinen orientaatio on yhteydessä tiheämpään kulttuuriosallistumiseen sekä korkeakulttuuriseen, avoimeen ja laajaan makuun. Konservatiivinen orientaatio puolestaan liittyy esimerkiksi vähäisempään kulttuuriosallistumiseen. Lisäksi puolueiden kannattajat eroavat toisistaan kulttuurimaultaan ja osallistumisaktiivisuudeltaan. 

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu kahdesta suomalaisväestöä edustavasta kyselyaineistosta sekä yhdestä laadullisesta haastatteluaineistosta.

– Kulttuurinen maku ei ole vain esteettinen, vaan myös poliittinen ja moraalinen kysymys. Se, mitä harrastaa vapaa-ajallaan, millaisesta kulttuurista pitää tai toisaalta mitä inhoaa, heijastelee myös poliittisia arvoja, Sivonen sanoo.

– Ajattelen, että tulokseni ovat erityisen keskeisiä kärjistyvässä keskusteluilmapiirissä ja yhteiskunnallisten jakojen syventyessä. Polarisaatio tulisi nähdä poliittisia mielipide-eroja laajempana elämäntyylillisenä ilmiönä, jossa aiemmin epäpoliittisina pidetyt elämäntyylivalinnat näyttäytyvät poliittisina. Kulttuurinen maku ja kulutustottumukset ovat yksi tapa viestiä muille omaa maailmankatsomusta ja toisaalta irtisanoutua itselle vieraista arvoista, Sivonen kertoo.

Sivonen työskentelee tällä hetkellä pitkäikäisyyttä ja ikääntymiseen varautumista käsittelevässä tutkimushankkeessa Tampereen yliopistossa.

Väitöstilaisuus perjantaina 21. marraskuuta 

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sara Sivosen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja Poliittinen maku: kulttuuristen käytäntöjen ja elämäntyylien sosiopoliittinen eriytyminen Suomessa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 21.11.2025 kello 13. Paikkana on keskustakampuksen Linna-rakennuksen sali K103 (Kalevantie 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Eeva Luhtakallio Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Semi Purhonen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Avainsanat

kulttuuripolitiikkamakueriytyminenväitössosiologia

Yhteyshenkilöt

Sara Sivonen
sara.sivonen@tuni.fi

Linkit

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto

Väitös: Yhteisöllisyys ja yksilölliset voimavarat tukevat opiskelijoiden hyvinvointia poikkeusaikoina10.11.2025 11:10:45 EET | Tiedote

Väitöstutkimuksessaan psykologian maisteri Tiia Toivonen tarkasteli suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Tutkimus osoittaa, että opiskeluhyvinvoinnin tukeminen edellyttää sekä yhteisöllisten että yksilöllisten voimavarojen vahvistamista – myös poikkeusaikojen jälkeen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye