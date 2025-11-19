Väitös: Kulttuurinen maku kertoo poliittisista kannoista – myös Suomessa
Elämäntyylit ja kulttuuriset käytännöt, kuten kulttuurinen maku ja kulttuurin harrastaminen, kytkeytyvät vahvasti sosiaaliseen taustaan ja eriytyvät esimerkiksi sukupuolen, iän ja koulutuksen mukaan. Väitöskirjatutkimuksessaan YTM Sara Sivonen osoittaa, että kulttuurinen eriytyminen liittyy kiinteästi myös poliittiseen orientaatioon, eli poliittisiin asenteisiin ja puoluekantoihin.
Tutkimuksessa tarkastellaan esimerkiksi erilaisia kulttuuriosallistumisen muotoja, musiikkimakua, ruokailutottumuksia sekä median käyttöä. Tutkimustulokset osoittavat, että sosiokulttuurisesti liberaali poliittinen orientaatio on yhteydessä tiheämpään kulttuuriosallistumiseen sekä korkeakulttuuriseen, avoimeen ja laajaan makuun. Konservatiivinen orientaatio puolestaan liittyy esimerkiksi vähäisempään kulttuuriosallistumiseen. Lisäksi puolueiden kannattajat eroavat toisistaan kulttuurimaultaan ja osallistumisaktiivisuudeltaan.
Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu kahdesta suomalaisväestöä edustavasta kyselyaineistosta sekä yhdestä laadullisesta haastatteluaineistosta.
– Kulttuurinen maku ei ole vain esteettinen, vaan myös poliittinen ja moraalinen kysymys. Se, mitä harrastaa vapaa-ajallaan, millaisesta kulttuurista pitää tai toisaalta mitä inhoaa, heijastelee myös poliittisia arvoja, Sivonen sanoo.
– Ajattelen, että tulokseni ovat erityisen keskeisiä kärjistyvässä keskusteluilmapiirissä ja yhteiskunnallisten jakojen syventyessä. Polarisaatio tulisi nähdä poliittisia mielipide-eroja laajempana elämäntyylillisenä ilmiönä, jossa aiemmin epäpoliittisina pidetyt elämäntyylivalinnat näyttäytyvät poliittisina. Kulttuurinen maku ja kulutustottumukset ovat yksi tapa viestiä muille omaa maailmankatsomusta ja toisaalta irtisanoutua itselle vieraista arvoista, Sivonen kertoo.
Sivonen työskentelee tällä hetkellä pitkäikäisyyttä ja ikääntymiseen varautumista käsittelevässä tutkimushankkeessa Tampereen yliopistossa.
Väitöstilaisuus perjantaina 21. marraskuuta
Yhteiskuntatieteiden maisteri Sara Sivosen sosiologian alaan kuuluva väitöskirja Poliittinen maku: kulttuuristen käytäntöjen ja elämäntyylien sosiopoliittinen eriytyminen Suomessa tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 21.11.2025 kello 13. Paikkana on keskustakampuksen Linna-rakennuksen sali K103 (Kalevantie 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Eeva Luhtakallio Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Semi Purhonen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.
