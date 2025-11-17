Pirkanmaan uusi vankila rakennetaan Lempäälään
Oikeusministeriö on tehnyt päätöksen Pirkanmaan vankilan rakentamisesta Lempäälän kuntaan. Suljetun vankilan on tarkoitus valmistua vuosien 2031–2033 välillä. Vankipaikkoja uuteen vankilaan tulisi ensi vaiheessa noin sata.
Uusi vankila sijoittuu Marjamäen yritysalueelle Hulikankulman eteläosaan. Hankealue muodostuu kahdesta kunnan omistamasta kiinteistöstä, jotka ovat kooltaan yhteensä 39 hehtaaria. Alue sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien päässä Tampere-Helsinki –moottoritien läheisyydessä.
Vankilan rakennuttaa valtion liikelaitos Senaatti-kiinteistöt. Sijoittumispaikkaa koskeva kiinteistövaraussopimus tullee Lempäälän kunnanhallituksen käsittelyyn loppuvuoden aikana.
Kunnanjohtaja Noora Pajarin mukaan Senaatti-kiinteistöt lähestyi kuntaa ja etsi kohteelle paikkaa hyvällä sijainnilla ja julkisten kulkuyhteyksien varrella.
– Pystyimme tarjoamaan Senaatti-kiinteistölle useita vaihtoehtoja. Olemme tyytyväisiä, että pääsemme tekemään valtion kanssa yhteistyötä ja kantamaan yhteiskuntavastuuta varmistamalla valtion toimintoja. Lempäälä haluaa olla luotettava kumppani myös valtiolle, kunnanjohtaja Noora Pajari sanoo.
Marjamäen yritysalueella on parhaillaan käynnissä yleiskaavan muutos. Asemakaavatyö käynnistetään hankkeen suunnittelun kanssa samanaikaisesti.
Vankilahankkeen hankesuunnittelu etenee kaavoituksen kanssa vuosina 2026–2027. Suunnittelu- ja rakentamisvaihe ajoittuvat vuosille 2028–2033.
Vankipaikkoja uuteen vankilaan tulisi ensi vaiheessa noin sata. Oikeusministeriön mukaan Pirkanmaan uusi vankila tuo alueelle kaivattuja suljettuja vankipaikkoja ja samalla myös työpaikkoja rikosseuraamusalan ammattilaisille.
Lisätietoa:
Kunnanjohtaja Noora Pajari
Lempäälän kunta
puh. 040 769 5259
noora.pajari@lempaala.fi
Yhdyskuntajohtaja Tiia Levonmaa
Lempäälän kunta
puh. 050 383 9608
tiia.levonmaa@lempaala.fi
