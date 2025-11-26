Väitös: Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus voi parantaa elämänlaatua vielä yli vuosikymmenen päästä

Ohitusleikkaus on vakiintunut hoitomuoto tilanteessa, jossa sepelvaltimot ovat laaja-alaisesti ahtautuneet. Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus vähentää kuolleisuutta ja lievittää rintakipua. Sepelvaltimokirurgian pitkän aikavälin vaikutuksista elämänlaatuun on kuitenkin niukasti tutkimusnäyttöä.

Matti Hokkanen toi väitöstutkimuksessaan uutta tietoa siihen, miten sepelvaltimoiden ohitusleikkaus vaikuttaa elämänlaatuun. Lisäksi hän selvitti miten ikä, ylipaino, diabetes ja leikkauksen jälkeiset komplikaatiot vaikuttavat elämänlaadun säilymiseen vuosien kuluessa. Tutkimuksessa seurattiin 508 potilasta, joille tehtiin suunniteltu tai kiireellinen sepelvaltimoiden ohitusleikkaus vuosina 1999–2000.

– Terveyteen liittyvää elämänlaatua mitattiin ennen leikkausta, vuoden kuluttua ja 12 vuoden jälkeen. Tulosten mukaan suurin osa potilaista kokee elämänlaadun merkittävästi paremmaksi vielä 12 vuotta leikkauksen jälkeen, vaikka elämänlaatu laskeekin jonkin verran ajan myötä, Hokkanen kertoo.

Nuoremmilla potilailla hyödyt säilyivät parhaiten, kun taas iäkkäämpien potilaiden elämänlaatu laski seurannan aikana enemmän.

Ylipainoisten, diabetesta sairastavien ja komplikaation kokeneiden potilaiden elämänlaatu parani pitkäaikaisseurannassa vähemmän. Ylipainoisilla ja komplikaation kokeneilla elämälaatumittarin pisteet jäivät hieman matalammiksi ja ne myös laskivat nopeammin seuranta-aikana. Diabetesta sairastavilla elämänlaatu oli vuoden kohdalla noussut lähes diabetesta sairastamattomien tavoin, mutta se laski kuitenkin voimakkaammin 12 vuoden aikana.

– Tutkimus auttaa tunnistamaan potilasryhmiä, jotka saavat sepelvaltimoiden ohitusleikkauksesta elämänlaadullista hyötyä eri tavoin. Lisääntynyt tieto edesauttaa kohdentamaan hoitoresurssia tarkemmin ja voi parantaa siten hoidon vaikuttavuutta, Hokkanen sanoo.

Matti Hokkanen työskentelee verisuonikirurgian erikoislääkärinä Sairaala Novassa Jyväkylässä.

Väitöstilaisuus perjantaina 12. joulukuuta

Lääketieteen lisensiaatti Matti Hokkasen sydän- ja rintaelinkirurgiaan alaan kuuluva väitöskirja Coronary Artery Bypass Grafting and Health-related Quality of Life tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 12.12.2025 kello 13.00 Kaupin kampuksella, Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -salissa. Vastaväittäjänä toimii Kuopion yliopistollisen sairaalan sydänkeskuksen vastaava ylilääkäri, dosentti Antti Valtola Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Ari Mennander Tampereen yliopistosta.