Presidentti, Suomen johtaja? Keskustelua presidentinvaaleista ja instituutiosta

Aika: maanantai 8.12. klo 18–20

Paikka: Metso, Lehmus-sali, Pirkankatu 2, Tampere

Presidentin rooli on korostunut jännittyneessä turvallisuusympäristössä, ja vajaat kaksi vuotta presidenttinä toiminut Alexander Stubb on noussut näkyvään rooliin jopa globaaleilla foorumeilla.

Presidentin vallankäyttö nousee kuitenkin aika-ajoin julkiseen keskusteluun – eikä syyttä. Onko vallanjako presidentin, hallituksen ja eduskunnan välillä Suomessa selvä? Miten Suomi vertautuu muihin Euroopan maihin tässä asiassa, ja mitä kansa ajattelee presidentin vallasta? Miksi suomalaiset presidentit ovat poikkeuksellisen suosittuja ja kohteleeko media presidenttejä liian suopeasti?

Presidentin roolista ovat keskustelemassa valtio-opin tutkijatohtori Maarika Kujanen ja valtio-opin professori Tapio Raunio. Alustuspuheenvuoron jälkeen on paneeli, jossa on mukana tutkijoita ja median edustajia.

Samalla tilaisuudessa esitellään päätulokset vuoden 2024 presidentinvaalien tutkimuksesta.

Tuore Tampere University Pressin kustantama ja Kujasen ja Raunion toimittama Presidentinvaalit 2024 -teos analysoi vaalien ehdokasvalintaa ja kampanjointia, median roolia vaaleissa sekä kansalaisten näkemyksiä presidentin asemasta. Samalla kirja tarjoaa uusia avauksia Suomen presidentti-instituution arviointiin.



Teos:

Kujanen, Maarika & Raunio, Tapio (toim.). Presidentinvaalit 2024: Ehdokasvalinta, media ja kansansuosio. Tampere University Press, 2025.