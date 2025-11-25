Silmät vaikuttavat siihen, millaiseksi koemme humanoidirobotin mielen

Sanotaan, että silmät ovat sielun peili. Silmät ja katseen suunta ohjaavat huomiota, herättävät tunteita ja aktivoivat aivojen sosiaalisen havaitsemisen mekanismeja.

Tampereen yliopiston ja Bremenin yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka ihmiset havaitsevat humanoidirobottien mieltä. Mielen havaitsemisella tarkoitetaan sitä, miten ihmiset havaitsevat ja päättelevät toisilla ihmisillä, olennoilla tai jopa esineillä olevan tietoisuutta, tunteita ja kognitiivisia tiloja.

Mielen havaitsemisessa erotellaan usein toimijuus ja kokemuksellisuus. Toimijuus viittaa esimerkiksi sellaisiin kykyihin kuin ajattelu, itsehillintä ja tekojen seurausten arviointi. Kokemuksellisuus puolestaan pitää sisällään muun muassa kyvyn tuntea erilaisia tunteita. Ihmisillä on voimakas taipumus tulkita tällaisia mielen ominaisuuksia monenlaisille ilmiöille ja esineille, esimerkiksi ruokaroboteille. Kaikilla markkinoilla olevilla humanoidiroboteilla ei kuitenkaan ole kasvojen alueella silmiksi tulkittavia osia.

Tutkimuksessa tehdyt kokeet osoittivat, että roboteilla tulkittiin olevan enemmän toimijuutta ja kokemuksellisuutta, jos niillä oli silmät.

Tulokset hyödyttävät humanoidirobottien suunnittelijoita

Tutkimuksessa luotiin ensin tekoälyn avulla suuri joukko erilaisia realistisen näköisiä humanoidirobotteja. Jokaisesta robotista muokattiin kaksi versiota: silmällinen ja silmätön. Näiden robottien kuvia esitettiin kahdessa eri kokeessa suurelle joukolle tutkittavia.

Olivatpa robotit lapsen tai aikuisen näköisiä, tai esitettiinpä silmät robotin kasvoina olevalla näytöllä tai suoraan kasvojen rakenteeseen upotettuina, silmällisillä roboteilla arvioitiin aina olevan enemmän toimijuutta ja kokemuksellisuutta.

Tutkimusta johtanut Tampereen yliopiston psykologian professori Jari Hietanen nostaa huomionarvoiseksi sen, että silmien vaikutus näkyi myös kokeessa, joka ei perustunut tietoisten itsearviointien tekemiseen. Tulos viittaa siihen, että silmien läsnäolo lisäsi mielen havaitsemista varhaisella esitietoisen tiedonkäsittelyn tasolla.

– Tutkimus osoittaa, että silmät eivät ole pelkkä esteettinen yksityiskohta, vaan ne voivat muokata ihmisten suhtautumista robottien sosiaaliseen ja moraaliseen asemaan. Tämä on merkittävää, sillä mielentilan havaitseminen vaikuttaa empatiaan, yhteistyöhalukkuuteen ja jopa siihen, miten ihmiset kohtelevat teknologiaa eettisesti. Tuloksilla on näin ollen suora merkitys humanoidirobottien suunnitteluun, professori Hietanen toteaa.

Tutkimusta tuki Suomen Akatemia.

Tutkimusartikkeli

Hietanen, J. K., Linnunsalo, S., & Küster, D. (2026). The impact of eyes on attributions of agency and experience in humanoid robots. Consciousness and Cognition, 137: 103963.