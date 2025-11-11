Paavo Teittisen Pitkä vuoro saa tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon
Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi vuonna 2025 on valittu kirjailija-toimittaja Paavo Teittinen teoksestaan Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen (Gummerus). Helsingin Sanomissa työskentelevän, palkitun tutkivan journalistin teos on kylmäävä selvitys suomalaisesta ihmiskaupasta ja kertoo, kuinka ulkomailta Suomeen saapuneet ihmiskaupan uhrit tekevät pakkotyötä muun muassa ravintoloissa, siivousfirmoissa, marjatiloilla, rakennustyömailla ja metsissä. Palkinnon saajan valitsi kuuden ehdokkaan joukosta ulkomaantoimittaja Antti Kuronen.
Valitsija Antti Kurosen mukaan taidokkaasti koostettu teos osoittaa, etteivät moderni orjuus ja ihmiskauppa ole marginaali-ilmiöitä.
”Riisto on osa yhteiskuntaamme, ja kaiken lisäksi yhteiskuntamme rakenteet ylläpitävät ilmiötä. Tämä ei ole iloinen kirja, eikä kovin toiveikas, mutta se on tärkeä teos. Se ei katso pois.”
Paavo Teittinen sanoo kiitospuheessaan, että nykypäivän orjuudessa ei kuitenkaan ole kyse vain niistä ulkomaalaisista työntekijöistä, joita riistetään niin ravintoloissa, metsissä, kouluissa, päiväkodeissa, ruokakaupoissa, rakennustyömailla, kynsistudioissa, telakoilla kuin marja- ja vihannestiloilla.
”Ilmiössä on kyse myös meistä. Siitä, miten oman yhteiskuntamme rakenteet ylläpitävät hyväksikäyttöä. Siitä, millaisessa oikeusvaltiossa, millaisessa Suomessa elämme, ja haluamme elää.”
Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Sen jakaa Suomen Kirjasäätiö.
Paavo Teittinen: Pitkä vuoro – Kuinka moderni orjuus juurtui Suomeen
394 sivua
myös äänikirjana, lukija: Juhani Rajalin
