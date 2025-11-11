Ennaltaehkäisy, turvallisuus ja planetaarinen terveys keskiöön Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen neuvotteluissa saavutettiin kokonaisuus, joka vahvistaa ennaltaehkäiseviä, vaikuttavia ja ekologisesti kestäviä palveluja. Neuvottelutulos tasapainottaa talouden ilman, että peruspalveluiden laadusta tingitään. Vihreiden vahva kädenjälki näkyy niin strategiassa kuin talousarviossa ja tukee palveluiden pitkäjänteistä kehittämistä.

Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään useilla toimenpiteillä. Vihreiden aloitteesta käyttöön otetaan systemaattinen lapsivaikutusten arviointi LAVA -mallin mukaisesti.

— “Haluamme turvata laadukkaat palvelut kaikille alueen asukkaille niin yksinhuoltajaperheen äidistä yksinäiseen vanhukseen. LAVA -malli auttaa meitä huomioimaan lapset paremmin päätöksenteossa” linjaa aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Heidi Blomberg.

Jatkossa planetaarisen terveyden viitekehys ohjaa toimintaa ja ekologinen kestävyys konkretisoituu talousarviossa: vuonna 2026 lasketaan hyvinvointialueen hiilijalanjälki ensimmäistä kertaa ja jatketaan ilmasto-ohjelman mukaisia toimia.

— “Tässä strategiassa on käänteentekevää, että sen vaikutukset ylittävät strategiakauden ja yltävät pitkälle tulevaisuuteen. Ihmisen terveys ja hyvinvointi ovat sidoksissa ympäristön hyvinvointiin ja ekologisesta kestävyydestä huolehtiminen on vastuullista talouspolitiikkaa” toteaa vihreiden neuvottelija Olga Gilbert.

Hyvinvointialue vahvistaa turvallisuutta, lähisuhde- ja yhteisölähtöisen väkivallan torjuntaa, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä ehkäisee segregaatiota. Työttömille turvataan nopea pääsy työkykyä tukeviin palveluihin. Asunnottomuuden tavoitetta tiukennetaan ja alle 29-vuotiaiden terapiatakuun laajentamista arvioidaan.

— “Päihdepalveluihin suunnattiin yli 300 000€ lisäpanostuksia. Uuden vieroitusyksikön ja selviämishoidon suunnittelun aloitus ovat seuraava askel kohti kokonaisuutta, jossa jokainen saa apua oikea-aikaisesti – eikä ketään jätetä yksin”, toteaa aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Eva Tawasoli.

Työhyvinvointi nostettiin talouden rinnalle tasavertaiseksi periaatteeksi, ja henkilöstöä osallistetaan vahvemmin päätöksentekoon. Tulospalkkausta kokeillaan käytännön asiakastyössä. Vihreiden esityksestä vaikuttavuusmittaristoa kehitetään, jotta ennaltaehkäisy ohjaa päätöksentekoa.

Asiakasmaksuissa vihreiden pitkän aikavälin tavoitteena on terveyskeskusmaksujen poistaminen, mutta valtion tiukka budjettikuri johti merkittäviin korotuksiin. Vihreät esittivät maltillisempia maksukorotuksia, ja neuvotteluissa päädyttiin lääkärin etävastaanoton maksuun 28,2€ lain salliman 30,2€ sijaan.

— “Vihreiden työn tuloksena maksuttomien palvelujen lisäämistä selvitetään ja maksualennusten hakemista helpotetaan. Tavoitteemme maksuttomasta lapsiperheiden kotipalvelusta toteutuu tulevaisuudessakin. Jatkamme työtä asiakasmaksujen kohtuullistamiseksi – jokaisella on oikeus terveyteen ja yhteiskunnan tukeen", painottaa aluehallituksen jäsen Reija Friman.

Neuvottelut käytiin hyvässä yhteistyössä ja Vihreiden tavoitteet näkyvät nyt sekä strategiassa että talousarviossa. Kokonaisuus ohjaa hyvinvointialuetta kohti ennaltaehkäisevämpää, yhdenvertaisempaa, ekologisesti kestävää ja vaikuttavuusperusteista suuntaa. Strategia ja talousarvio vahvistetaan aluevaltuustossa 9.12.2025.