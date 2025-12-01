EMBARGO 3.12. klo 9.00: Oppivelvollisuusiän nosto vähensi koulutuksen keskeyttämistä
Oppivelvollisuusiän korottaminen vähensi alaikäisenä koulutuksen keskeyttäneiden osuutta kolmanneksella. Toiselta asteelta valmistuneiden osuus kasvoi 1,5 prosenttiyksikköä suhteessa aikaisempiin ikäluokkiin.
Oppivelvollisuusiän korottaminen 16 ikävuodesta 18 ikävuoteen vähensi alaikäisten koulupudokkaiden määrää 2,8 prosenttiyksikköä eli kolmanneksella verrattuna aikaan ennen ikärajan nostoa, ilmenee Helsingin yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Vaikutukset ovat vahvimmillaan, kun nuoret siirtyvät peruskoulusta toiselle asteelle. Osa koulutuksen parissa pysytelleistä opiskelijoista kuitenkin keskeyttää opintonsa sen jälkeen, kun heidän oppivelvollisuutensa päättyy.
Oppivelvollisuusiän noston myötä toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus nousi 1,5 prosenttiyksiköllä 77,9 prosentista 79,4 prosenttiin sen vuoden kevääseen mennessä, jolloin nuoret täyttävät 20 vuotta.
Oppivelvollisuusikää laajennettiin joulukuussa 2020. Laki astui voimaan vuonna 2021, ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran nuoriin, jotka valmistuivat peruskoulusta keväällä 2021. Oppivelvollisuusiän korottamisen tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen.
Nuoret nyt vähemmän aikaa syrjäytyneenä
Tulosten perusteella koulutusreformi vähensi nuorten syrjäytymistä. Vain harva koulupudokas on töissä. Kokonaisvaikutus vastaa sitä, että 1800 nuorta on vuoden vähemmän koulutuksen ja työelämän ulkopuolella. Lisäksi oppivelvolliset suorittavat enemmän toisen asteen opintoja kuin aikaisemmat ikäluokat.
Lain keskimääräiset vaikutukset valmistumisiin ovat kokoluokaltaan samoja eri väestöryhmissä ja koko väestön tasolla. Esimerkiksi valmistuneiden osuus kasvoi pienituloisista perheistä tulevien ja maahanmuuttajataustaisten keskuudessa 1,4–1,5 prosenttiyksikköä, eli oppivelvollisuuden korottaminen ei merkittävästi kaventanut ryhmien välisiä eroja toiselta asteelta valmistumisessa.
Tutkimus on osa Helsingin yliopistossa tehtävää Juho Junttilan väitöskirjatyötä. Tutkimuksessa hyödynnettiin koko väestön kattavia rekisteriaineistoja, joiden avulla oppivelvollisten toimintaa voitiin tarkastella koulussa ja sen ulkopuolella. Tutkimusta rahoittaa EDUCA – Koulutuksen tulevaisuus -lippulaiva ja se toteutettiin yhteistyössä VATT Datahuoneen kanssa.
Lisätiedot:
Juho Junttila
Puh. 0400 578 750
juho.junttila@helsinki.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Liitteet
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen tiedeyhteisö, joka toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja usealla muulla paikkakunnalla Suomessa. Kansainvälisissä yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Helsingin yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Maahanmuuttotaustaiset perheet tarvitsevat parempaa tukea varhaiskasvatuksessa1.12.2025 08:02:00 EET | Tiedote
Väitöstutkimus paljastaa, että perheiden moninaisuutta ei vielä tunnisteta riittävästi varhaiskasvatuksessa. Tämä saattaa heikentää maahanmuuttotaustaisten perheiden kiinnittymistä yhteiskuntaan ja voi heijastua lasten myöhempään koulumenestykseen.
Linnut siirtyvät korkeammalle vuoristoissa ilmaston lämmetessä28.11.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Monet lintulajit ovat siirtyneet Euroopan vuoristoissa kohti kylmempiä lakiosia samalla kun ilmasto on lämmennyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Aurinkoiset etelärinteet houkuttelevat lintuja elämään korkeammilla paikoilla kuin varjoisammat pohjoisrinteet.
Uusi työkalu vesien humuskuormituksen arviointiin28.11.2025 08:32:51 EET | Tiedote
Vesien tummuminen heikentää veden laatua, aiheuttaa haasteita vedenottamoille ja virkistyskäytölle sekä muuttaa vesiekosysteemien toimintaa. Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa kehitettiin uusi työkalu, biologinen mittari, joka huomioi tummumisen vaikutukset vesistössä.
Helsingfors universitets styrelse för mandatperioden 2026–2029 har valts27.11.2025 18:45:05 EET | Pressmeddelande
Helsingfors universitets styrelse har tio medlemmar, varav sex representerar universitetet och fyra väljs utanför universitetet.
Helsingin yliopiston hallitus vuosille 2026–2029 on valittu27.11.2025 18:45:05 EET | Tiedote
Helsingin yliopiston tulevassa hallituksessa on yhteensä kymmenen jäsentä, joista kuusi edustaa yliopistoyhteisöä ja neljä jäsentä on valittu yliopistoyhteisön ulkopuolelta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme