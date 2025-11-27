Siemensin joulutapahtuma toi iloa ja yhteisöllisyyttä vähävaraisille perheille

Paikalla vallitsi välitön ja iloinen tunnelma. Ohjelmassa oli jouluista askartelua, piparkakkujen koristelua sekä yhteislaulua Juvenalian muskarilaisten kanssa. Lisäksi perheet nauttivat riisipuurosta ja muista jouluisista herkuista ja saivat yllätyslahjakassit mukaansa, kaikki täysin maksutta.

Yhteinen juhlahetki koettiin, kun lasten etukäteen ilmoittamat joululahjatoiveet toteutettiin paikan päällä. Siemens Osakeyhtiön henkilöstö oli hankkinut ja paketoinut lahjat 77 lapselle jo ennen tapahtumaa, ja tontut ojensivat ne lapsille osana jouluista ohjelmaa. Lahjahetken yllätyksellisyys ja lasten innostuneet reaktiot loivat tapahtumaan lämminhenkisen ja koskettavan tunnelman.

“Minulla ei ole mahdollisuutta viedä lapsiani joulutapahtumiin tai joulutoreille vaikean taloudellisen tilanteemme vuoksi. Täällä saimme kokea joulun riemun ilman häpeää. Siitä olen koko sydämestäni kiitollinen.”

“Oli erittäin mukavaa tulla ja lapsilla oli kivaa. Kaikki oli tosi mukavaa. Lapset olivat erittäin iloisia ja lahjat olivat suurenmoisia, haluaisin vielä erikseen kiittää pojalleni tulleesta lahjasta: takista ja piposta. Suuret kiitokset syvältä sydämestäni - tällä päivällä oli paljon merkitystä ainakin meidän perheelle. Kiitos myös kaikille osallisille ja järjestäjille.”

Ilmoittautuminen ja lahjatoiveiden jättäminen tapahtuivat Commu Appin kautta. Paikat täyttyivät alle 12 tunnissa.

“Kävijöiden palaute kosketti ja lasten riemun seuraaminen oli hellyttävää. Hienoa, että saimme luotua yhdessä lähiyhteisöllemme toivoa ja joulumieltä”, kertoo Siemensin kestävän kehityksen johtaja Lars Maura.

Yhteisöllisyyttä, konkreettista apua ja joulun hyvää mieltä

Siemens Osakeyhtiön tavoitteena oli tarjota vaikeassa taloustilanteessa eläville lapsiperheille hetki, jossa he saattoivat yhdessä kokea joulun iloa ja taikaa. Palautteiden perusteella tapahtuma loi merkityksellisiä kohtaamisia ja vahvisti yhteisöllisyyttä.

“Lämmin kiitos teille kaikille vapaaehtoisille ja joululahjojen järjestäjille! Teidän panoksenne on ollut korvaamaton. Olette tuoneet iloa, toivoa ja yhteisöllisyyttä monille ihmisille aikana, jolloin pienilläkin teoilla on valtava merkitys. Kiitos ajastanne, sydämestänne ja siitä, että välitätte.”

Siemensin työntekijöille tapahtuma tarjosi matalan kynnyksen mahdollisuuden auttaa konkreettisesti. Monet työntekijät olivat mukana vapaaehtoisina ohjelmapisteissä, lahjojen paketoinnissa ja käytännön järjestelyissä.

Tapahtuma jatkoi Siemens Osakeyhtiön pitkäjänteistä linjaa osallistua aktiivisesti yhteiskunnallisiin ja paikallisiin tekoihin. Yhtiö on vuosien ajan ollut mukana tuottamassa hyvää muun muassa Commu-sovelluksen kautta. Henkilöstö on osallistunut vapaaehtoistöihin muun muassa hoivakodeissa, löytöeläinkodissa, luonnonsuojelutehtävissä sekä lähiyhteisön palveluissa. Viime kesänä Siemens tarjosi Perkkaan koulun oppilaille maksuttoman pyörähuollon ja osallistui vieraslajitalkoisiin Espoossa.

“On mielekästä tehdä jotain konkreettisesti hyvää yhdessä. Olen vaikuttunut siitä, miten innokkaasti henkilöstömme lähti mukaan tähän joulutapahtumaan ja kiitollinen siitä, miten ison joukon erilaisia kumppaneita saimme koottua auttamisen äärelle”, Maura toteaa.

Tapahtuman järjestivät Siemens ja Commu yhteistyössä Kauppakeskus Sellon, Comfort Hotel Sellon, Lykon, Normalin, Sellon Apteekin, Juvenalian ja DrOetkerin kanssa.