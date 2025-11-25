Kutsu medialle: Akava Works -talousennusteen esittelylähetys perjantaina 12.12. kello 9.30

Akava: Tuore Akava Works -raportti ehdottaa yritystukijärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä 21.10.2025 06:00:09 EEST | Tiedote

Tuore Akava Works -raportti tarkastelee yritystukijärjestelmää ja sen uudistamistarpeita ja -mahdollisuuksia. Se korostaa pitkäjänteistä ja johdonmukaista kehittämistä sekä laaja-alaista tarkastelua järjestelmän uudistamisessa. Raportin mukaan tukien yhteiskunnallisella vaikuttavuudella tulisi olla suurempi painotus tukien myöntämisessä, ja järjestelmä tulisi muuttaa lainapainotteisemmaksi. Raportti ehdottaa lisäksi muutoksia valtion omistajapolitiikkaan, muun muassa valtion osakeomistuksen merkittävää vähentämistä osana yritystukijärjestelmän uudistusta. Raportin on Akava Worksin toimeksiannosta laatinut taloustieteen professori Timo Kuosmanen.