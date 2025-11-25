Kutsu medialle: Akava Works -talousennusteen esittelylähetys perjantaina 12.12. kello 9.30
Talousennusteemme kertoo, millaiset ovat Suomen talousnäkymät vuonna 2026. Paraneeko talouden vire? Kääntyykö työttömyys vihdoin laskuun? Palaako kotitalouksien into kuluttaa ja halukkuus ottaa lainaa? Entä millainen on Suomen kilpailukyky?
Tervetuloa seuraamaan Akava Worksin talousennusteen julkaisua verkkolähetyksessä perjantaina 12.12.2025 kello 9.30–10.30.
Ennusteen esittelee Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen. Suomen kustannuskilpailukyvyn tilanteesta suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin kertoo johdon neuvonantaja Eugen Koev. Puhujavieras täsmentyy.
Tervetuloa seuraamaan ajankohtaista verkkolähetystämme oheisen linkin kautta.
Lähetyksen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua. Voit välittää kutsun eteenpäin.
Yhteyshenkilöt
Jyrki KemppainenviestintäjohtajaPuh:+358405597196jyrki.kemppainen@akava.fi
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 36 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
