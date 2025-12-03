Uusi Nuoren hyvinvoinnin digipolku kuljettaa kohti hyvinvointia
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut maksuttoman Nuoren hyvinvoinnin digipolun, joka on saatavilla OmaHyvaks-sovelluksessa ja verkossa. Kuusi viikkoa kestävä polku tarjoaa nuorille ja heidän huoltajilleen tietoa, tehtäviä ja työkaluja nuoruuden muutosten ymmärtämiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen.
Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut Nuoren hyvinvoinnin digipolun, joka on tarkoitettu nuoren hyvinvoinnin tueksi. Itsehoitopolulla voi edetä yksin tai yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Polun tarkoitus on auttaa nuorta ymmärtämään nuoruuden muutoksia, antaa vinkkejä hyvinvoinnista huolehtimiseen ja kertoa mistä saa tarvittaessa apua.
Digipolku on aloitettavissa Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksessa (OmaHyvaks) sekä digiasioinnin selainversiossa, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Mobiilisovellukseen ja digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Digipolun käyttö on maksutonta.
Digipolku pitää sisällään sisältösivuja, lyhyitä tehtäviä, päiväkirjatoiminnon sekä palautekyselyn. Tehtävät ja päiväkirja ovat polun kulkijan omassa käytössä, eikä sisältö näy ammattilaiselle. Digipolku kestää kuusi viikkoa ja sen aikana kuljetaan pienin askelin kohti parempaa oloa ja itsestä huolehtimista. Digipolun materiaali on käytettävissä myös polun päättymisen jälkeen.
– Polulle voivat astua myös nuorten huoltajat joko yksin tai yhdessä nuoren kanssa. Polku tarjoaa aikuiselle mahdollisuuden ymmärtää paremmin nuoren elämänmuutoksia ja kehitysvaiheita, sekä antaa käytännön työkaluja nuoren tukemiseen arjessa. Tämä on oiva tapa syventää omaa rooliaan nuoren tukijana ja luoda entistä vahvempi yhteys omaan nuoreen, toteaa terveydenhoitaja Henna Rosala Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
terveydenhoitaja Henna Rosala, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Keski-Suomen hyvinvointialue p. 040 187 0770, henna.rosala@hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
