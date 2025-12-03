Uusi Nuoren hyvinvoinnin digipolku kuljettaa kohti hyvinvointia

Keski-Suomen hyvinvointialue on julkaissut Nuoren hyvinvoinnin digipolun, joka on tarkoitettu nuoren hyvinvoinnin tueksi. Itsehoitopolulla voi edetä yksin tai yhdessä turvallisen aikuisen kanssa. Polun tarkoitus on auttaa nuorta ymmärtämään nuoruuden muutoksia, antaa vinkkejä hyvinvoinnista huolehtimiseen ja kertoa mistä saa tarvittaessa apua.

Digipolku on aloitettavissa Keski-Suomen hyvinvointialueen mobiilisovelluksessa (OmaHyvaks) sekä digiasioinnin selainversiossa, johon pääset www.hyvaks.fi/asioi-verkossa -sivulta. Mobiilisovellukseen ja digiasiointiin tulee tunnistautua pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Digipolun käyttö on maksutonta.

Digipolku pitää sisällään sisältösivuja, lyhyitä tehtäviä, päiväkirjatoiminnon sekä palautekyselyn. Tehtävät ja päiväkirja ovat polun kulkijan omassa käytössä, eikä sisältö näy ammattilaiselle. Digipolku kestää kuusi viikkoa ja sen aikana kuljetaan pienin askelin kohti parempaa oloa ja itsestä huolehtimista. Digipolun materiaali on käytettävissä myös polun päättymisen jälkeen.

– Polulle voivat astua myös nuorten huoltajat joko yksin tai yhdessä nuoren kanssa. Polku tarjoaa aikuiselle mahdollisuuden ymmärtää paremmin nuoren elämänmuutoksia ja kehitysvaiheita, sekä antaa käytännön työkaluja nuoren tukemiseen arjessa. Tämä on oiva tapa syventää omaa rooliaan nuoren tukijana ja luoda entistä vahvempi yhteys omaan nuoreen, toteaa terveydenhoitaja Henna Rosala Keski-Suomen hyvinvointialueelta.