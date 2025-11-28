Suomen talouskasvu hakee uutta vauhtia, mutta yritysten investoinneille paras hetki on nyt – Mallia voi ottaa “epäreilusta vertailukohteesta” Ruotsista tai kotimaassa Lapista
Suomen talous hakee vuoteen 2026 vauhtia muiden euromaiden takaa. Talouskasvun vajoaminen hyvän alkuvuoden jälkeen selvästi miinukselle vuoden kolmannella neljänneksellä oli pettymys, mutta epävarmuudesta huolimatta optimismi on perusteltua, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki. Yritysten kannalta käsillä on vuosikymmenen paras hetki investoida, kun inflaatio- ja korkonäkymät ovat vakaat, työvoimaa on saatavilla ja kun yhä suurempi joukko yrityksistä on velattomia ja taloudellisesti vahvoja. Investointien ja yksityisen kulutuksen käynnistyminen ovat ratkaisevia tekijöitä, että Suomi pääsee kiinni ennustettuun kasvuun. Ruotsin investointiasteella suomalaiset yritykset olisivat investoineet 2000-luvun aikana 100 miljardia euroa nykyistä enemmän, Kotamäki laskee. Suomessa on yksi alue, joka kulkee investoinneissa vastavirtaan: Lappi.
Odotukset tulevan vuoden talouskasvusta ovat toisinto vuodentakaisesta. Ennustelaitosten odotukset bruttokansantuotteen kasvusta vuonna 2026 vaihtelevat nytkin suuresti, jopa 0,5:sta 2,0 prosenttiin.
– Kasvun odottaminen on kuin päiväni murmelina -elokuvasta. Euroalueella kasvu on jo käynnistynyt, ja Suomi on ainoita maita, jossa kasvu on miinuksella tällä hetkellä. Yhden prosentin kasvun saavuttaminen ensi vuonna vaatii paljon työtä, Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.
Kotamäen laskelmien mukaan julkisen velkasuhteen tasapainottuminen edellyttäisi reilusti yli 3 prosentin pitkän ajan talouskasvua.
– Tuollainen kasvu on utopistinen, ja valitettavasti tarvitaan myös sopeutusta. Ruotsi on epäreilu vertailukohde, mutta jos Suomessa yritykset olisivat investoineet joka vuosi 5 miljardilla eurolla, mikä vastaa Ruotsin investointiastetta, myönteiset vaikutukset kansantalouteen olisivat massiiviset. Odotukset ovat korkealla, että viimeaikaiset suurtilaukset esimerkiksi meriteollisuudessa ja puolustussektorilla sekä datakeskusinvestoinnit käynnistävät hyvän kierteen, joka luo kysyntää ja luottamusta tulevaan myös pk-yrityskenttään, Kotamäki sanoo.
Epävarmuus lykännyt investointeja – paitsi Lapissa
Yrityskentässä ääripäät korostuvat: hyvillä menee jopa todella hyvin, kun taas heikoilla tilanne on vaikea. Tämä käy ilmi Finnveran marraskuisesta kyselystä, johon vastasi Finnveran reilut 70 rahoitusasiantuntijaa pk- ja midcap- sekä suuryritys-liiketoiminnoista. Monilla yrityksillä olisi kuitenkin varaa investoida, eikä ulkoisen rahoituksen saatavuus ole kasvuyrityksille samanlainen ongelma kuin esimerkiksi mikroyrityksille, Kotamäki sanoo.
– Kun suhdanne toden teolla kääntyy, kilpailu työvoimasta ja raaka-aineista kiihtyy ja kustannukset nousevat, jolloin paras hetki menetetään. Jos Ukrainaan saadaan odotettu rauha ja jälleenrakennus alkaa täysimääräisesti 2026, kustannusvaikutukset tuntuvat myös Suomessa. Kyselymme perusteella talouskasvun jarru on henkisellä puolella, sillä kolmessa neljästä vastauksesta yleisimmäksi syyksi investointien lykkäämiseen arvioidaan epävarmuus, Kotamäki sanoo.
Kyselyn mukaan Suomessa on yksi maakunta, jossa jarrua ei tällä hetkellä tunneta.
– Lapissa on menossa investointibuumi, jonka odotetaan vielä kiihtyvän keväällä 2026. Lapin veto tuntuu olevan eri luokassa muuhun maahan nähden ja monella rintamalla, joskin matkailu on ykköstoimiala, Kotamäki viittaa kyselyyn.
Korkospekulointi hermostuttaa – Paraneva työllisyys toivon mukaan merkki talouden aidosta käänteestä
Spekulointi Euroopan keskuspankin koronnostoista vuonna 2027 ei Kotamäen mukaan ole järkevää.
– Pikemminkin pidän epätodennäköisenä, että Euroopassa kasvu lähtisi niin kovaan vauhtiin, että inflaatio kiihtyisi ja vaatisi ohjauskoron nostamista.
Korkopuheet hermostuttavat herkästi kuluttajia ja yrityksiä, vaikka tuntuma oman talouden tilanteesta olisi hyvä. Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on parempi kuin esimerkiksi Tanskassa. Kuitenkin Suomessa kulutus laahaa, kun taas Tanskassa se nousee.
– Suomalaiset säästävät, vaikka tulotaso on noussut, ja tässä suhdannetilanteessa tarvittaisiin kulutusta ja yritysten hankkeita. Työllisyysasteen viimeaikainen nousu on positiivinen valonpilkahdus, joka jatkuessaan kertoo talouden aidosta käänteestä parempaan. Toivon mukaan tämä näkyy ensi vuonna kysynnässä.
Mauri Kotamäki, pääekonomisti, Finnvera, puh. 029 460 2878
Tutustu myös
Finnveran Rahoitus & kasvu -kysely
Marraskuussa toteutettuun Rahoitus & kasvu -kyselyyn vastasi 71 Finnveran rahoitusasiantuntijaa, jotka työskentelevät pk- ja midcap- sekä suuryritysten kanssa. He arvioivat rahoituksen kysynnän kehitystä tulevien 6 kuukauden aikana asteikolla 1–10, ja keskiarvoksi tuli 6,4. Vaikka yritysten odotetaan hakevan rahoitusta aiempaa enemmän, odotukset ovat hieman laskeneet vuodentakaisesta. Muutos kuvastaa maailmantalouden epävarmuutta, joka on lykännyt yritysten investointipäätöksiä.
Rahoituksen kysynnän perusteella näkymät arvioidaan suotuisimmiksi teollisuudessa ja palvelualoilla.
Yhteyshenkilöt
Finnvera tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Vahvistamme suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vienninrahoituspalveluja. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa. Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). www.finnvera.fi
Finnvera Euroopan investointirahaston osakkaaksi – ”Pyrimme vaikuttamaan, että EU-rahoitus kohdistuu Suomen talouden ja kasvun kannalta parhaalla tavalla”28.11.2025 13:16:26 EET | Tiedote
Finnvera liittyy Euroopan investointirahaston (EIR) osakkaaksi ja aiempaa tiiviimmin osaksi erityisesti pk-yrityksille suunnattua EU-rahoituskenttää. Omistajuuden kautta Finnvera haluaa edistää EIR:ssä aktiivisesti koko Suomen ja suomalaisen rahoitussektorin asiaa, niin pankkien kuin pääomasijoittajienkin eduksi.
Finnvera jatkaa mikroyritysten lainaa ja avaa lainahaun myös aloittaville yrityksille helmikuussa 202627.11.2025 15:41:10 EET | Tiedote
Finnvera avaa uudelleen hakuun lainan mikroyritysten kasvuhankkeisiin. Haku käynnistyy helmikuussa ja lainaa voi hakea heinäkuun 2026 loppuun saakka. Selvitykset maaliskuussa 2025 päättyneestä mikroyritysten lainapilotista ovat valmistuneet, ja niiden perusteella erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishakuisilla sekä pienimmillä, alle 4 henkilön yrityksillä ja nuorimmilla, enintään 5 vuotta toimineilla mikroyrityksillä on vaikeuksia saada pankkirahoitusta kasvun vaatimiin toimenpiteisiin. Rahoitusvaikeudet koskevat myös juuri aloittaneita yrityksiä. Jotta uudistavien ja kannattavien ideoiden kasvupotentiaali ei jäisi rahoituksesta kiinni, Finnveran lainaa voivat hakea nyt myös yritykset, joilla ei vielä ole ensimmäistä tilinpäätöstä takanaan. Lainalla Finnvera täydentää rahoitusmarkkinaa.
Rahoitus & kasvu -katsaus: Venäjän-viennin loppu osui pahiten pieniin yrityksiin, suurilla viejillä valmiudet muutoksiin paremmat – Voiko Ukraina korvata Venäjän-vientimarkkinan?20.11.2025 14:02:20 EET | Tiedote
Venäjän-viennin loppuminen kolahti suhteellisesti eniten pieniin yrityksiin ja niihin, joille Venäjä oli pääasiallinen vientimarkkina. Iso kuva työllisyyden, liikevaihdon ja viennin osalta on kuitenkin se, että Venäjälle ennen sotaa tavaroita vieneet yritykset eivät näytä kärsineen taloudellisia tappioita juuri muita vientiyrityksiä enempää. Vaikuttaa siltä, että yritykset ovat löytäneet uusia korvaavia markkinoita, mutta mahdollisesti kannattavuuden kustannuksella, sanoo Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki Rahoitus & kasvu -katsauksessa. Entä voisiko vienti Ukrainaan korvata Venäjän-vientiä? Ennen vuotta 2022 viennin toimialarakenne maihin oli varsin samankaltaista, vaikka viennin mittakaava oli hyvin erilainen. Tällä hetkellä sotatila rajoittaa laajamittaista vientiä Ukrainaan, mutta jälleenrakennus avaa markkinoita myös uusille investointitarpeille ja aloille.
Jäänmurtajatilaus voi toimia talouskasvun hyvän kierteen käynnistäjänä – Suomalainen laivanrakennus- ja jäänmurtajateknologia historiallisella tavalla maailman huomioon10.10.2025 12:21:20 EEST | Tiedote
Yhdysvaltain ja Suomen välinen jäänmurtajasopimus voi osaltaan käynnistää kasvun positiivisen kierteen Suomen talouteen. Tilausten saama kansainvälinen näkyvyys, investoinnit ja työllisyysvaikutukset kotimaassa nostattavat positiivisia odotuksia tulevaisuuteen ja aktivoivat yrityksiä, mikä toimii positiivisena ulkoisena shokkina Suomen taloudelle. Kasvupotentiaalin kannalta on olennaista, että meriteollisuus ja laivanrakennus ovat korkean teknologian aloja, joiden tuottama kotimainen arvonlisä on erittäin korkea ja joka tuo kasvua laajan alihankkijaverkoston kautta. Moni palanen Suomen taloudessa puoltaa tällä hetkellä investointien käynnistämistä.
Icon 5 -risteilyalustilaus vahvistaa meriteollisuuden näkymiä – Finnveran Juuso Heinilä: ”Meillä on elementit rakentaa myös rahoitus kestävästi”23.9.2025 15:59:40 EEST | Tiedote
Uutinen Icon 5 -risteilyaluksen tilauksesta ja optiot seuraavista aluksista vahvistavat laivanrakennusteollisuuden positiivisia näkymiä Suomessa ja tuovat toimialalle toivottua jatkuvuutta. Royal Caribbean Group ja Meyer Turku julkistivat tulevia aluksia koskevan aiesopimuksen, joka yltää pitkälle 2030-luvulle. Kokonaisuuteen liittyvät rahoitusratkaisut neuvotellaan erikseen. Finnveran tavoitteena on taloudellisesti kestävä ratkaisu, jossa kokonaisriski on hallittu, sanoo Finnveran toimitusjohtaja Juuso Heinilä.
