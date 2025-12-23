Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.12.2025

31.12.2025 09:28:15 EET | Pohjois-Savon ELY-keskus | Tiedote

talvinen järvi

Kallaveden vedenpinta asteikolla on N2000+ 82,28.  Taso on 18 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on noussut kuukaudessa 35 cm. Lisäjuoksutus Naapuskosken padosta on aloitettu 2 viikkoa sitten. Juoksutusta jatketaan ennalta arvioiden ainakin toiset 2 viikkoa.

Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat myös kasvaneet ja Onki- ja Poroveden pinnat saavuttivat tasakorkeudet kevään vähäisten tulvahuippujen kanssa.

Nilsiän reitin vedenpinnat ovat noin 5 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammat ja voimalaitokset käyvät täysillä. Juojärvessä on vastaavanlainen tilanne.  

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 37 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75.72. Haukiveden pinta on noussut joulukuussa 11 cm. Saimaan juoksutus seuraa luonnollista virtaamaa.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä etelästä päin virtaava Suontee on jo saavuttanut ajankohdan keskimääräisen. Muut isot järvet ovat vielä 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Kuukauden aikana pinnat ovat nousseet 10-25 senttiä. 

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kohtuullinen. Vesivarastojen täyttymisen kannalta joulukuu on ollut suotuisa.

Jäätilanne

Järvien jäätilanne on vaihtelevan epävarma.

Avainsanat

vesitilannekatsausvedenkorkeusjäätilanne

