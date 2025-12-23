Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 30.12.2025
Kallaveden vedenpinta asteikolla on N2000+ 82,28. Taso on 18 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Pinta on noussut kuukaudessa 35 cm. Lisäjuoksutus Naapuskosken padosta on aloitettu 2 viikkoa sitten. Juoksutusta jatketaan ennalta arvioiden ainakin toiset 2 viikkoa.
Iisalmen reitillä säännöstellyissä Kiuruvedessä, Porovedessä ja Onkivedessä virtaamat ovat myös kasvaneet ja Onki- ja Poroveden pinnat saavuttivat tasakorkeudet kevään vähäisten tulvahuippujen kanssa.
Nilsiän reitin vedenpinnat ovat noin 5 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammat ja voimalaitokset käyvät täysillä. Juojärvessä on vastaavanlainen tilanne.
Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 37 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75.72. Haukiveden pinta on noussut joulukuussa 11 cm. Saimaan juoksutus seuraa luonnollista virtaamaa.
Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä etelästä päin virtaava Suontee on jo saavuttanut ajankohdan keskimääräisen. Muut isot järvet ovat vielä 10 cm alle ajankohdan keskimääräisen. Kuukauden aikana pinnat ovat nousseet 10-25 senttiä.
Pohjavesitilanne
Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan kohtuullinen. Vesivarastojen täyttymisen kannalta joulukuu on ollut suotuisa.
Jäätilanne
Järvien jäätilanne on vaihtelevan epävarma.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilkka MaksimainenVesitalousasiantuntijaPohjois-Savon ELY-keskusPuh:0295 026 823ilkka.maksimainen@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
