Agent Workforce on nyt saatavilla Microsoft Marketplacessa

Microsoftin asiakkaat ympäri maailmaa voivat nyt löytää ja ottaa käyttöön Agent Workforcen Microsoft Marketplacesta. Tämä tarjoaa heille luotettavia ratkaisuja, jotka nopeuttavat innovaatiota ja tarjoavat suoraviivaisen integraation Microsoftin eri tuotteiden välillä.

Lehdistötiedote 7.1.2026 klo 11.30 — Digital Workforce Services Plc (Nasdaq First North: DWF), liiketoiminta-automaation sekä tekoälyagenttien johtaja tiukasti säännellyillä toimialoilla, ilmoitti tänään Agent Workforcen saatavuudesta Microsoft Marketplacessa, digitaalisessa markkinapaikassa, jossa asiakkaat voivat ostaa luotettavia pilviratkaisuja, tekoälysovelluksia ja agentteja liiketoimintatarpeidensa täyttämiseksi. Digital Workforcen asiakkaat voivat nyt löytää ja ottaa käyttöön Agent Workforcen Microsoft Marketplacen kautta sujuvoittaen integraatiota asiakkaan Microsoft Azuressa ja muissa Microsoftin tuotteissa.



Agent Workforce on ryhmä erikoistuneita vakuutusalan tekoälyagentteja, jotka suorittavat itsenäisesti korvauskäsittelyyn liittyviä työtehtäviä —ensimmäisestä vahinkoilmoituksesta (First Notice of Loss, FNOL) korvauspäätökseen — lukemalla korvauskäsittelyyn liittyviä dokumentteja, soveltamalla vakuutusehtoja, tunnistamalla mahdollisia petoksia sekä työskentelemällä eri vakuutusjärjestelmien välillä. Agent Workforcen avulla vakuutusyhtiöt voivat ottaa käyttöön tekoälyagentteja olemassa olevien Microsoft-palveluidensa rinnalla saavuttaen mitattavaa liiketoimintahyötyä samalla täyttäen suuryritysten vaatiman tietoturvan ja seurattavuuden tason.



"Vakuutusyhtiöt eripuolilla maailmaa ovat paineen alla käsitellä yhä enemmän korvaushakemuksia rajallisella määrällä erikoisosaajia samalla, kun niiden on täytettävä yhä tiukemmat viranomaisvaatimukset sekä asiakasodotukset", sanoo Karli Kalpala, strategia- ja tekoälyagenttibisneksen johtaja, Digital Workforce. "Tarjoamalla Agent Workforcen Microsoft Marketplacessa annamme vakuutusyhtiöille nopean ja vaivattoman tavan tuoda tekoälyagentit osaksi heidän olemassa olevia toimintojansa teknologia-alustalla, johon he jo luottavat. Agenttimme työskentelevät ihmistiimien rinnalla ottaen täyden vastuun rutiininomaisesta tietotyöstä korvauskäsittelyssä. Skaalautuvana resurssina agentit voivat käsitellä perusteellisesti jokaisen korvaushakemuksen ikään kuin se olisi ainoa tarkasteltava asia sinä päivänä."

"Olemme iloisia voidessamme toivottaa Digital Workforcen Agent Workforcen tervetulleeksi Microsoft Marketplaceen", sanoo Cyril Belikoff, vice president, Microsoft Azure Product Marketing. "Marketplace yhdistää luotettavat ratkaisut globaaleilta kumppaneilta asiakkaillemme ympäri maailmaa ja mahdollistaa sovellusten helpon löytämisen ja käyttöönoton saumattomasti Microsoftin tuotteiden kanssa."

Digital Workforce Services Oyj (Nasdaq First North: DWF) on johtava liiketoiminnan automaatioon ja teknologiaratkaisuihin keskittynyt palveluntarjoaja. Digital Workforce Outsmart -alustan ja palveluiden avulla – mukaan lukien tekoälyagentit – organisaatiot voivat uudistaa tietotyötä, säästää kustannuksia, kiihdyttää digitalisaatiota, kasvattaa liikevaihtoa sekä parantaa asiakaskokemusta. Yli 200 suurta asiakasta käyttää yhtiön palveluita työn kehittämiseen automaation ja tekoälyagenttien avulla. Digital Workforcella on erityisen vahva kokemus terveydenhuollon hoitopolkujen sekä kliinisten ja hallinnollisten prosessien automatisoinnista, jolla vähennetään hoitohenkilökunnan työtaakkaa, parannetaan potilasturvallisuutta ja vapautetaan aikaa potilastyölle. e18 Innovation -yrityskaupalla yhtiö on vahvistanut asemaansa terveydenhuollon hoitopolkujen automatisoinnissa Isossa-Britanniassa. Keskitymme toistettaviin, tulospohjaisiin käyttötapauksiin ja toimimme tinkimättömästi tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Yhtiö on perustettu vuonna 2015, ja sen palveluksessa on yli 200 automaation ammattilaista Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Irlannissa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Visiomme: Transforming Work – Beyond Productivity. https://digitalworkforce.com | https://agent-workforce.com