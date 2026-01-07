Maidontuotanto lähti Kainuussa kasvuun viime vuonna

Rakennemuutos Kainuun lypsykarjatiloilla on ollut rajua. Vuonna 1996 maidontuottajia oli Kainuussa (Vaala poisluettuna) vielä 891 ja tuotettu maitomäärä 58 milj. litraa. Noin kolmessakymmenessä vuodessa tuottajien määrä on pudonnut lähes 88 %, mutta tästä huolimatta tuotanto on kasvanut yli 4 %.

Tilakoko on kasvanut merkittävästi, mikä on edellyttänyt vuosien saatossa isoja investointeja rakennuksiin, koneisiin, eläimiin ja osaamiseen. Vuonna 2025 keskimääräinen maidontuotanto oli 562 000 litraa/tila. Tilakohtainen keskituotos on noussut reilusti yli seitsemänkertaiseksi 29 vuodessa. Korkein tilakohtainen keskituotos vuonna 2025 oli Puolangalla 1 208 000 litraa ja alhaisin Paltamossa 218 000 litraa. Kainuussa Puolangalla saavutettiin ensimmäistä kertaa yli 1 miljoonan litran tilakohtainen keskituotos.

Lopettaneista 10 tilasta neljä tilaa oli Sotkamosta, kaksi Paltamosta ja Puolangalta, sekä tila Hyrynsalmelta ja Kuhmosta. Kajaanissa, Ristijärvellä ja Suomussalmella maitoa lähetettiin meijeriin yhtä monelta tilalta kuin vuonna 2024.

Vuonna 2025 meijeriin lähetetty maitomäärä kasvoi kaikissa muissa kunnissa paitsi Sotkamossa ja Paltamossa, joissa se väheni. Puolangalla maitomäärä kasvoi 743 000 litraa, Kuhmossa 186 000 litraa, Hyrynsalmella, Kajaanissa ja Suomussalmella noin 80 000 litraa. Laskua litramääräisessä maitomäärässä oli Sotkamossa 328 000 litraa ja Paltamossa 321 000 litraa. Suhteellisesti eniten maitomäärä väheni Paltamossa -22,2 %.

Maidontuotanto on Kainuun maatalouden selkäranka



Kainuun ELY-keskuksen (1.1.2026 alkaen Pohjois-Suomen elinvoimakeskus) tavoitteena CAP27 rahoituksen suunnitelmakautena on ollut säilyttää maataloustuotannon määrä ennallaan. Maidontuotannon osalta neljänä edellisenä vuotena maidontuotanto on laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. Vuonna 2025 tuotanto kääntyi nousuun.

Maidontuotannon kääntyminen nousuun vuonna 2025 tarkoittaa, että maidontuottajat ovat kehittäneet nykyistä tuotantoaan lopettaneiden tilojen maitomäärän ja nousun verran. Investoinnit muun muassa eläinten hyvinvointiin, työympäristön parantamiseen, aurinkoenergiaan ja muihin kohteisiin ovat mahdollistaneet maidontuotannon kehittämisen nykyisissä puitteissa.

Viime vuosina ei olla rakennettu uusia tuotantorakennuksia. Maidontuotannon määrän säilyminen nykyisellä tasolla edellyttää tulevaisuudessa investointeja maidontuotannon tuotantokapasiteetin lisäämiseksi. Maitotiloilla on uudisrakennus- ja laajennusinvestointisuunnitelmia tuotannon kehittämiseen. Sukupolvenvaihdokset ja muut omistajuudenvaihdokset sekä investoinnit maatiloilla ovat erittäin tärkeitä maatalouden ja maidontuotannon jatkuvuuden kannalta.

Liitteissä maitomäärien ja -tilojen kehitys Kainuussa. Taulukot koottu Osuuskunta Maitosuomen ja Osuuskunta Pohjolan Maidon antamista tiedoista.