KUTSU: MEKO Aluetukku Helsinki - avajaiset

Avajaisissa esitellään, miten varaosalogistiikkaa kehitetään korjaamon ehdoilla: nopeammin, sujuvammin ja tehokkaammin. Uudistettu toimintamalli mahdollistaa varaosien liikkumisen jopa 30 minuutissa, ja tilaisuudessa pääsee tutustumaan konkreettisesti automatisoidun varaston ja noutopisteen toimintaan.

Paikalla on MEKOn asiantuntijoita sekä useita keskeisiä varaosatoimittajia. Tilaisuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden keskustella alan logistiikkaratkaisuista, huoltoketjujen kehityksestä ja jälkimarkkinoiden muutoksista.

Tapahtuman tiedot

Paikka: MEKO Aluetukku Helsinki, Malminkaari 12, 00701 Helsinki

Aika: Torstai 15.1.2026 klo 14–19

Ohjelmassa muun muassa

– Automatisoidun varaston ja noutopisteen esittely

– MEKOn logistiikkaratkaisujen ja toimintamallin esittely

– Varaosatoimittajia paikalla (mm. Exide, Boxo, Gates, Goodyear)

– Verkostoitumismahdollisuus alan toimijoiden kanssa

Median edustajien ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tilaisuuden aikana on tarjolla kahvia ja pientä tarjoilua.