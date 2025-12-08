KUTSU: MEKO Aluetukku Helsinki - avajaiset
MEKO Aluetukku Helsinki kutsuu median edustajat uudistetun Helsingin Malmin nouto- ja toimituspisteen sekä automatisoidun varaston avajaisiin torstaina 15.1.2026.
Avajaisissa esitellään, miten varaosalogistiikkaa kehitetään korjaamon ehdoilla: nopeammin, sujuvammin ja tehokkaammin. Uudistettu toimintamalli mahdollistaa varaosien liikkumisen jopa 30 minuutissa, ja tilaisuudessa pääsee tutustumaan konkreettisesti automatisoidun varaston ja noutopisteen toimintaan.
Paikalla on MEKOn asiantuntijoita sekä useita keskeisiä varaosatoimittajia. Tilaisuus tarjoaa hyvän mahdollisuuden keskustella alan logistiikkaratkaisuista, huoltoketjujen kehityksestä ja jälkimarkkinoiden muutoksista.
Tapahtuman tiedot
Paikka: MEKO Aluetukku Helsinki, Malminkaari 12, 00701 Helsinki
Aika: Torstai 15.1.2026 klo 14–19
Ohjelmassa muun muassa
– Automatisoidun varaston ja noutopisteen esittely
– MEKOn logistiikkaratkaisujen ja toimintamallin esittely
– Varaosatoimittajia paikalla (mm. Exide, Boxo, Gates, Goodyear)
– Verkostoitumismahdollisuus alan toimijoiden kanssa
Median edustajien ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Tilaisuuden aikana on tarjolla kahvia ja pientä tarjoilua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Leena HonkajuuriMEKOPuh:0401955943leena.honkajuuri@fi.meko.com
