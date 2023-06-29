Suomen riistakeskus – Pohjanmaa

Sudenmetsästys päättynyt Lauhanvuoren kiintiöalueella

13.1.2026 16:37:00 EET | Suomen riistakeskus – Pohjanmaa | Tiedote

Suomen riistakeskus on päättänyt sudenmetsästyksen Lauhanvuoren kiintiöalueella 13.1.2026. Alueella saatiin saaliiksi kuusi sutta.

Suden metsästys Lauhanvuoren alueella on päättynyt, koska metsästysvuoden 2025–2026 alueellinen suden kiintiö on tullut täyteen. Suden metsästys on lopetettava alueella välittömästi.

Suden kiintiömetsästys on toteutettu 16 alueellisen kiintiön puitteissa. Reviirikohtaiset kiintiöt on pyritty mitoittamaan siten, että alueelta voidaan poistaa kaikki sudet.

Lauhanvuoren kiintiöalueella saatiin saaliiksi kuusi eläintä, joista kaksi naarasta ja neljä urosta. Kaikista saaliiksi saaduista eläimistä tutkitaan ovatko ne susia vai koirasusia.

Suden pyynti kohdennettiin Lauhanvuoren kiintiöalueelle erityisesti metsäpeurakannan suojelemiseksi sekä alueella tapahtuneiden kotieläinvahinkojen vuoksi.

Lisää tietoa suden kiintiöpyynnistä (riista.fi)

Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.

