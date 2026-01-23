Kasvomurtuma voi kätkeä hengenvaarallisen aivovamman
30.1.2026 10:02:10 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Kasvomurtuma ei ole vain esteettinen tai paikallinen vamma ja niitä esiintyy jopa 10–15 prosentilla kaikista traumapotilaista. Kasvomurtuma voi kätkeä hengenvaarallisen aivovamman, joka voi jäädä helposti huomaamatta.
Helsingin yliopiston väitöstutkimus osoittaa, että kasvomurtuma voi olla varoitusmerkki vakavasta, jopa hengenvaarallisesta liitännäisvammasta.
Kasvojen alue on kriittinen elintärkeille toiminnoille: hengittämiselle, syömiselle ja näkemiselle. Kasvojen vammat voivat olla pehmytkudosvammoja, palovammoja, hammasvammoja tai kasvoluiden murtumia.
– Erityisesti kasvoluiden murtumat tunnetaan riskitekijöinä vakaville liitännäisvammoille. Hälyttävää on, että noin joka viidennellä kasvomurtumapotilaalla on samanaikaisesti toinen, potentiaalisesti hengenvaarallinen vamma, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri ja -erikoishammaslääkäri Esa Färkkilä kertoo.
Kasvovammat kertovat enemmän kuin uskotaan
Kasvojen vamma voi olla kehon tapa kertoa, että jotakin paljon vakavampaa on meneillään. Kysymys kuuluu: huomataanko se ajoissa?
Färkkilän tutkimuksen johtopäätös on yksiselitteinen: kasvomurtumapotilailla, erityisesti keskikasvojen ja alaleuan murtumissa, henkeä uhkaavat liitännäisvammat tulee aktiivisesti poissulkea kohdennetulla kuvantamisella.
Färkkilän tutkimus osoittaa, että potilaat, joilla on keskikasvojen murtuma tai suurienergisestä vammasta syntynyt alaleuan murtuma, ovat selvästi suurentuneessa riskissä saada samanaikaisesti:
- kaularangan vamman
- tylpän kaulaverisuonivamman
- traumaattisen aivoverenvuodon
– Nämä vammat eivät aina näy ulospäin, mutta voivat olla hengenvaarallisia, ellei niitä tunnisteta ajoissa, toteaa Färkkilä.
Kymmenen vuoden potilasaineisto kahdesta maanosasta
Färkkilä analysoi kahden suuren sairaalan potilasaineistot kymmenen vuoden ajalta. Tutkimukset tehtiin Bostonissa Harvardissa ja Massachusetts General Hospitalissa sekä Helsingin yliopistossa ja Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa.
Bostonissa hoidettiin lähes 4 000 kasvomurtumapotilasta. Sairaalaan otetuista potilaista noin 15 prosentilla todettiin samanaikainen kaularangan vamma. Keskikasvojen murtumat ja alaleuan murtumat liittyivät selvästi suurentuneeseen riskiin.
Suomessa tulokset olivat samansuuntaisia: Päijät-Hämeen keskussairaalassa joka viidennellä kasvomurtumapotilaalla todettiin liitännäisvamma. Keskikasvojen murtuma oli yleisin murtumatyyppi, ja kaatuminen tavallisin vamman aiheuttaja.
Tietolaatikko:
Tapaturmien määrä on kasvussa maailmanlaajuisesti. Yhdysvalloissa loukkaantuu tapaturmaisesti vuosittain yli 37 miljoonaa ihmistä, ja tapaturmat ovat lasten sekä alle 34-vuotiaiden nuorten aikuisten yleisin kuolinsyy. Myös Suomessa yli 50 000 ihmistä tarvitsee vuosittain sairaalahoitoa tapaturmien vuoksi.
Väitös
LL, HLL Esa Färkkilä väittelee 6.2.2026 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "When should associated head and neck injuries be suspected in patients with craniomaxillofacial fractures?". Katso tarkemmat tiedot Helsingin yliopiston tapahtumakalenterista. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.
Yhteyshenkilöt
Esa FärkkiläSuu- ja leukakirurgian erikoislääkäri ja -erikoishammaslääkäriPuh:0505385558esa.farkkila@helsinki.fi
Eeva KarmitsaViestintä, Helsingin yliopistoPuh:0294158461Puh:0504150396eeva.karmitsa@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
