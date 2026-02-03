Tampereen yliopisto

Muistisairauteen sairastuneet toivovat oikea-aikaista ja koordinoitua kuntoutusta

3.2.2026 14:18:59 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote

Jaa

Muistisairautta sairastavien ihmisten kuntoutus on oleellinen keino ylläpitää arjen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tampereen yliopistossa toteutettu tutkimus havaitsi, että muistisairaat ihmiset kokevat haasteita kuntoutukseen pääsyssä, ja tie palveluihin on monelle sattumanvarainen.

Kaksi henkilöä hiihtää lumisessa puistossa kirkkaassa auringonpaisteessa.
Gerontologian tutkimuskeskus GEREC

Muistisairauteen sairastuneet jäävät usein kuntoutuksen ulkopuolelle, vaikka tutkimusnäyttöä kuntoutuksen hyödyistä on. Tuoreimpana Tampereen yliopiston tutkimus ohjaa lisäämään panostusta kuntoutukseen.

– Oikea-aikainen, yksilöllisesti räätälöity kuntoutus olisi erityisen tärkeää, koska se tukee toimintakykyä ja voi jopa viivästyttää raskaampien palvelujen tarvetta, toteaa väitöskirjatutkimusta aiheesta tekevä Outi Mäenpää.

Tutkimuksessa haastateltiin muistisairautta sairastavia ihmisiä heidän kokemistaan kuntoutustarpeista. Tutkimuksessa mukana olleet kertoivat, että heille kohdennetun kuntoutuksen tulee olla koordinoitua ja kuntoutukseen hakeutumiseen tulee saada tukea. Moni muistisairautta sairastava ihminen koki, että he eivät olleet osanneet pyytää kuntoutusta, eikä sitä ollut heille tarjottu, vaikka tarve olisi ollut ilmeinen esimerkiksi kaatumisen jälkeen.

 – Muistisairaus heikentää usein ihmisen aloitekykyä, joten sosiaalisen tuen tarve korostuu kuntoutuksen toteutumiseksi. Tarvitaan tiedon lisäämistä kuntoutuksesta sekä selkeitä, matalankynnyksen palvelupolkuja ja erityisesti sitä, että joku ottaa kopin ja ohjaa oikea-aikaiseen kuntoutukseen, Mäenpää sanoo.

Asiantuntijat yksimielisiä: kuntoutukseen satsattava enemmän

Tutkimustulokset ovat linjassa kansainvälisten suositusten kanssa. Muistijärjestöjen maailmanlaajuinen kattojärjestö, Alzheimer’s Disease International (ADI) painottaa tuoreessa raportissaan, että kuntoutus tulee normalisoida luonnolliseksi ja jatkuvaksi osaksi muistisairauteen sairastuneen hoidon kokonaisuutta. 

Kuntoutuksen tulee alkaa sairauden diagnosoinnista ja jatkua ihmisen tarpeiden mukaisesti sairauden kaikissa vaiheissa. Mäenpää toteaakin, että tuoreen tutkimuksen tulokset ja Alzheimer’s Disease Internationalin raportti välittävät yhtenevän viestin: muistisairauteen sairastuneiden kuntoutukseen on panostettava huomattavasti nykyistä enemmän.

Mäenpään mukaan nyt tehty tutkimus on erityisen tärkeä, koska siinä kuullaan suoraan ihmisiä, jotka itse elävät muistisairauden kanssa. Tutkimuksen tulokset viestivät, että muistisairaat ihmiset pystyvät kuvaamaan hyvin omia kuntoutustarpeitaan ja kuntoutus on mahdollista suunnitella niin, että se vastaa heidän tarpeisiinsa ja vahvistaa heidän toimintakykyään.

– Ikääntyvässä Suomessa kuntoutus on yksi niistä keinoista, joilla on mahdollista samanaikaisesti vahvistaa muistisairaiden ihmisten toimijuutta ja tukea palvelujärjestelmän kestävyyttä, Mäenpää toteaa.

***

Tutkimus

Tutkimuksen tulokset on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä geriatrian alan lehdessä. 

Mäenpää, O., Edgren, J., Aaltonen, M. et al. Perceived rehabilitation needs of older people with dementia. BMC Geriatr 25, 863 (2025). 

Lisätietoa

ADI:n raportti: World Alzheimer report 2025. Reimaging life with dementia – the power of rehabilitation. World-Alzheimer-Report-2025 (pdf).

Avainsanat

kuntoutusmuistisairauskoordinointitutkimushyvinvointi

Yhteyshenkilöt

Outi Mäenpää
Väitöskirjatutkija
Tampereen Yliopisto
outi.maenpaa@tuni.fi
0400 728 193

Linkit

Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston tutkijat kehittävät markkinoille täysin uudenlaista infektiolääkettä30.1.2026 08:50:00 EET | Tiedote

Tampereen yliopiston Louhi-projektissa keskitytään erityisesti kroonisia keuhkoinfektioita aiheuttaviin ei-tuberkuloottisiin mykobakteereihin, joiden aiheuttamat sairaudet ovat yleistymässä maailmanlaajuisesti. Kehitettävä hoitokonsepti on sovellettavissa myös muihin kroonisiin infektiosairauksiin. Projekti on saanut Business Finlandin Research to Business -rahoituksen.

LähiTapiola lahjoittaa 900 000 euroa Tampereen yliopistolle suomalaisten yritysten riskienhallinnan kehitykseen28.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote

LähiTapiolan lahjoitus on osa sen suomalaisille yliopistoille suuntaamaa Kasvukipinä-lahjoituskokonaisuutta. Sillä yhtiö tukee suomalaista osaamista ja tutkimusta sekä luo edellytyksiä uudelle kasvulle. Saamallaan lahjoituksella Tampereen yliopisto edistää yhteiskuntamme kestävää kasvua perustamalla arvoa luovaan riskienhallintaan keskittyvän professuurin. Yliopisto kehittää tutkimukseen perustuvia uusia kasvun konsepteja, joiden avulla riskienhallinta voidaan kytkeä yritysten strategiseen suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on tuoda riskienhallinta entistä tiiviimmin osaksi kasvun johtamista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye