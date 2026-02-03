Muistisairauteen sairastuneet toivovat oikea-aikaista ja koordinoitua kuntoutusta
3.2.2026 14:18:59 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Muistisairautta sairastavien ihmisten kuntoutus on oleellinen keino ylläpitää arjen toimintakykyä ja hyvinvointia. Tampereen yliopistossa toteutettu tutkimus havaitsi, että muistisairaat ihmiset kokevat haasteita kuntoutukseen pääsyssä, ja tie palveluihin on monelle sattumanvarainen.
Muistisairauteen sairastuneet jäävät usein kuntoutuksen ulkopuolelle, vaikka tutkimusnäyttöä kuntoutuksen hyödyistä on. Tuoreimpana Tampereen yliopiston tutkimus ohjaa lisäämään panostusta kuntoutukseen.
– Oikea-aikainen, yksilöllisesti räätälöity kuntoutus olisi erityisen tärkeää, koska se tukee toimintakykyä ja voi jopa viivästyttää raskaampien palvelujen tarvetta, toteaa väitöskirjatutkimusta aiheesta tekevä Outi Mäenpää.
Tutkimuksessa haastateltiin muistisairautta sairastavia ihmisiä heidän kokemistaan kuntoutustarpeista. Tutkimuksessa mukana olleet kertoivat, että heille kohdennetun kuntoutuksen tulee olla koordinoitua ja kuntoutukseen hakeutumiseen tulee saada tukea. Moni muistisairautta sairastava ihminen koki, että he eivät olleet osanneet pyytää kuntoutusta, eikä sitä ollut heille tarjottu, vaikka tarve olisi ollut ilmeinen esimerkiksi kaatumisen jälkeen.
– Muistisairaus heikentää usein ihmisen aloitekykyä, joten sosiaalisen tuen tarve korostuu kuntoutuksen toteutumiseksi. Tarvitaan tiedon lisäämistä kuntoutuksesta sekä selkeitä, matalankynnyksen palvelupolkuja ja erityisesti sitä, että joku ottaa kopin ja ohjaa oikea-aikaiseen kuntoutukseen, Mäenpää sanoo.
Asiantuntijat yksimielisiä: kuntoutukseen satsattava enemmän
Tutkimustulokset ovat linjassa kansainvälisten suositusten kanssa. Muistijärjestöjen maailmanlaajuinen kattojärjestö, Alzheimer’s Disease International (ADI) painottaa tuoreessa raportissaan, että kuntoutus tulee normalisoida luonnolliseksi ja jatkuvaksi osaksi muistisairauteen sairastuneen hoidon kokonaisuutta.
Kuntoutuksen tulee alkaa sairauden diagnosoinnista ja jatkua ihmisen tarpeiden mukaisesti sairauden kaikissa vaiheissa. Mäenpää toteaakin, että tuoreen tutkimuksen tulokset ja Alzheimer’s Disease Internationalin raportti välittävät yhtenevän viestin: muistisairauteen sairastuneiden kuntoutukseen on panostettava huomattavasti nykyistä enemmän.
Mäenpään mukaan nyt tehty tutkimus on erityisen tärkeä, koska siinä kuullaan suoraan ihmisiä, jotka itse elävät muistisairauden kanssa. Tutkimuksen tulokset viestivät, että muistisairaat ihmiset pystyvät kuvaamaan hyvin omia kuntoutustarpeitaan ja kuntoutus on mahdollista suunnitella niin, että se vastaa heidän tarpeisiinsa ja vahvistaa heidän toimintakykyään.
– Ikääntyvässä Suomessa kuntoutus on yksi niistä keinoista, joilla on mahdollista samanaikaisesti vahvistaa muistisairaiden ihmisten toimijuutta ja tukea palvelujärjestelmän kestävyyttä, Mäenpää toteaa.
***
Tutkimus
Tutkimuksen tulokset on julkaistu arvostetussa kansainvälisessä geriatrian alan lehdessä.
Mäenpää, O., Edgren, J., Aaltonen, M. et al. Perceived rehabilitation needs of older people with dementia. BMC Geriatr 25, 863 (2025).
Lisätietoa
ADI:n raportti: World Alzheimer report 2025. Reimaging life with dementia – the power of rehabilitation. World-Alzheimer-Report-2025 (pdf).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Outi Mäenpää
Väitöskirjatutkija
Tampereen Yliopisto
outi.maenpaa@tuni.fi
0400 728 193
Linkit
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 22 000 opiskelijaa ja henkilöstöä yli 4 000. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tampereen yliopisto
Purkuvimmasta kulttuuria ja ympäristöä säilyttävään korjaamiseen3.2.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Suomessa on purkumyönteinen ilmapiiri. Tähän johtopäätökseen tulivat arkkitehtuurin tutkijat Iida Kalakoski ja Riina Sirén kirjoittaessaan tietokirjaa rakennusten purkamisesta. Uudessa tutkimuksessaan tutkijat sukeltavat yhä syvemmälle suomalaisten rakennusalan toimijoiden asenteisiin korjausrakentamista kohtaan.
Tampereen yliopiston tutkijat kehittävät markkinoille täysin uudenlaista infektiolääkettä30.1.2026 08:50:00 EET | Tiedote
Tampereen yliopiston Louhi-projektissa keskitytään erityisesti kroonisia keuhkoinfektioita aiheuttaviin ei-tuberkuloottisiin mykobakteereihin, joiden aiheuttamat sairaudet ovat yleistymässä maailmanlaajuisesti. Kehitettävä hoitokonsepti on sovellettavissa myös muihin kroonisiin infektiosairauksiin. Projekti on saanut Business Finlandin Research to Business -rahoituksen.
Nykyisestä kasvatusajattelusta puuttuu teknologiasuhteen kriittinen tarkastelu29.1.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Väitöskirjan mukaan ekokriisin ajan kasvatusajattelu keskittyy kestävyyteen ja luontosuhteeseen, mutta teknologian ympärillä vallitsee hiljaisuus. Tutkijan mukaan teknologialla on niin merkittävä rooli osana planetaarista ympäristöämme, että kestävän teknologiasuhteen pitäisi olla kestävän luontosuhteen rinnakkaiskäsite.
Vanhat polttomoottoriautot tupruttavat puolet haitallisista hiukkaspäästöistä28.1.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa pieni joukko polttomoottoriautoja tuottaa puolet henkilöautojen haitallisista pienhiukkaspäästöistä sekä katsastuksissa että moottoritieajossa. Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen tutkijat arvioivat, että ilmanlaatua voidaan parantaa tehokkaimmin romutuspalkkion kaltaisilla kohdennetuilla toimilla.
LähiTapiola lahjoittaa 900 000 euroa Tampereen yliopistolle suomalaisten yritysten riskienhallinnan kehitykseen28.1.2026 10:00:00 EET | Tiedote
LähiTapiolan lahjoitus on osa sen suomalaisille yliopistoille suuntaamaa Kasvukipinä-lahjoituskokonaisuutta. Sillä yhtiö tukee suomalaista osaamista ja tutkimusta sekä luo edellytyksiä uudelle kasvulle. Saamallaan lahjoituksella Tampereen yliopisto edistää yhteiskuntamme kestävää kasvua perustamalla arvoa luovaan riskienhallintaan keskittyvän professuurin. Yliopisto kehittää tutkimukseen perustuvia uusia kasvun konsepteja, joiden avulla riskienhallinta voidaan kytkeä yritysten strategiseen suunnitteluun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on tuoda riskienhallinta entistä tiiviimmin osaksi kasvun johtamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme