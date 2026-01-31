Kiinalainen kirjailmiö 19:stä hanttihommasta kysyy, mikä tuo elämään merkityksen

"Jos ajattelemme, että työ on välttämättömyys ja henkilökohtaisten toiveidemme saavuttamisen väline, niin kenties silloin elämän muita puolia – niitä asioita, joita itse valitsemme ja haluamme tehdä tai tavoitella, tarkoittivatpa ne kenenkin kohdalla mitä hyvänsä – voitaneen ainakin tässä kutsua vapaudeksi."

Valmistumisensa jälkeen 19:ssä eri matalapalkkaisessa työssä itsensä elättänyt Hu Anyan kuvaa muistelmateoksessaan lähettivuorojen kiirettä ja pitkiä öitä lajittelukeskuksessa, mutta toisaalta myös työpäivien aikana kokemiaan merkityksellisiä kohtaamisia ja hykerryttäviä sattumuksia. Hiljaisen humoristisissa muistelmissa Hu Anyan havainnoi lempeästi omaa kasvuaan ihmisenä, ja hakee lohtua klassikkoromaaneista, musiikista ja kirjoittamisesta.

Ajankohtaisen teoksen kuvaukset alustatalouden kulisseista paljastavat, millaisia työoloja ja ihmiskohtaloita nykyaikainen elämäntapamme vaatii. Teos valaisee näkymättömiin jäävien, yhteiskunnan perustan muodostavien työläisten näköalatonta arkitodellisuutta. Samalla teoksessa käsiteltävät teemat taustoittavat sitä, miksi nykypäivänä moni nuori kyseenalaistaa työn roolin elämässä, ja jättäytyy pois ankaran kilpailun ja menestyksentavoittelun oravanpyörästä. Lopulta teos kysyy, mitä mielekäs työ – tai elämä – kenellekin tarkoittaa.

Hu Anyan (s. 1979) on kotoisin Kantonista Etelä-Kiinasta. Hän kuvailee itseään sekä työläiseksi että kirjailijaksi – ennen kaikkea työläiseksi. Esikoisteos on noussut Kiinassa sukupolvi-ilmiöksi, ja kirjan käännösoikeudet on myyty 19 kielialueelle.

Hu Anyan: Pikalähettinä Pekingissä – Duunarielämää 2000-luvun Kiinassa

alkuteos: 我在北京送快递

309 sivua

suomentanut Rauno Sainio

Saatavilla myös e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukija Antti Lang.

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Miia Martikainen, viestinnän asiantuntija, p. 050 432 8600, miia.martikainen@gummerus.fi