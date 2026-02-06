Päijän uudistaa klasikkonsa – uusi väri ja teleskooppiset Aerot®-airot syntyvät kuuntelemalla soutajia.

Vuonna 2024 esitelty Syvänne-väri toimi tietoisena kokeiluna ja avauksena kohti nykyaikaisempaa ilmettä. Sen saama lämmin vastaanotto rohkaisi jatkamaan uudistusta myös ikiklassikon osalta.

“Syvänne-väri oli meille tärkeä testi. Saimme siitä valtavasti palautetta kentältä ja messuilta, ja vastaanotto oli poikkeuksellisen hyvä. Samalla kuulimme paljon ajatuksia myös perinteisestä väristä, ja nyt koimme, että aika on kypsä viedä uudistus loppuun,” kertoo Päijänin myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Hakala.

Uusi Männyn vihreä Päijän on yhä selkeästi tunnistettava kelta-vihreä, mutta sävyltään tummempi ja nykyaikaisempi. Yhdessä Syvänne-värin kanssa se muodostaa eheän ja modernin tuoteperheen, jossa Päijänin pitkä veneenrakennusosaaminen kohtaa tämän päivän estetiikan.

Patentoitu käsityö ja laatu Päijän-soutuveneissä

Päijän on viime vuosina panostanut määrätietoisesti laatuun ja viimeistelyyn. Kuluneen kesän aikana kaikki veneiden valmistuksessa käytettävät muotit on uusittu, jotta jokainen vene olisi mahdollisimman tasalaatuinen ja viimeistelty.

Päijän-soutuveneet valmistetaan yhä täysin käsityönä, käyttäen patentoitua valmistusmenetelmää, joka yhdistää perinteisen veneenrakennusosaamisen moderniin rakenteelliseen lujuuteen. Tämä valmistustapa on harvinainen koko venemaailmassa ja tekee Päijänistä aidosti poikkeuksellisen.

“Päijän ei ole massatuote. Patentoitu valmistusmenetelmämme ja käsityö takaavat sen, että jokainen vene on yksilö, mutta samalla rakenteellisesti erittäin laadukas ja kestävä,” kertoo Päijänin myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Hakala.

Laatutyö näkyy myös käytännössä: sekä Päijän-soutuveneiden että Aerot®-airojen reklamaatiot jäävät alle yhden prosentin tasolle, mikä on poikkeuksellisen alhainen lukema vene- ja varustealalla.

Kansainvälinen kiinnostus kasvaa – Euroopasta Pohjois-Amerikkaan

Päijänin soutuveneet ovat herättäneet kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta. Düsseldorfin Boot-messuilla Päijän kävi konkreettisia neuvotteluja useiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa soutuveneistä sekä Aeroista, ja keskustelut ovat edenneet jatkoneuvotteluihin eri markkina-alueilla.

“Düsseldorfissa näki hyvin, että Päijänin soutuvene herättää kiinnostusta juuri sellaisena kuin se on. Käsityö, vakaus ja yksinkertainen toimivuus puhuttelevat myös Suomen ulkopuolella,” kertoo Päijänin myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Hakala.

Suomessa soutuvene on monelle itsestäänselvyys, mutta kansainvälisesti se näyttäytyy usein poikkeuksellisena tuotteena, jossa yhdistyvät pohjoismainen muotoilu, turvallisuus ja vuosisatojen veneenrakennusperinne.

“Aina emme Suomessa näe sitä, mikä meille on arkipäivää. Suomalainen soutuvene ei ole maailmalla standardi – se on monille jotain erilaista ja jopa eksoottista,” sanoo Päijänin toimitusjohtaja Antti Mäkelä.

Mäkelän mukaan Päijän ei pyri tekemään samanlaisia tuotteita kuin muut, vaan rakentaa kansainvälistä kasvua omien vahvuuksiensa varaan.

“Meille on selvää, että erottaudumme juuri perinteellä, käsityöllä ja aidolla toimivuudella. Maailmalla on paljon veneitä, mutta harva yltää Päijänin vakauden ja rakenteen tasolle,” Mäkelä toteaa.

Kansainväliset messut ovat vahvistaneet Päijänin käsitystä siitä, että aito kohtaaminen on edelleen keskeisessä roolissa.

“Kaikki parhaat keskustelut ja liidit ovat syntyneet veneen äärellä, kasvokkain. Internet ei ole poistanut kokemuksen ja kohtaamisen merkitystä,” Hakala summaa.

Ensiesittely Vene Båt -messuilla Helsingissä

Päijän esittelee uuden värinsä sekä teleskooppiset Aerot®-airot ensi kertaa Vene Båt -messuilla Helsingissä 6.–15.2.

Päijänin osasto sijaitsee hallissa 6, osasto 6B90.

Lue lisää Teleskooppisista Aeroista toisesta lehdistötiedotteesta.