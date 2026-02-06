Päijän uudistaa klasikkonsa – uusi väri ja teleskooppiset Aerot®-airot syntyvät kuuntelemalla soutajia.
6.2.2026 11:34:37 EET | Päijän Boats Oy | Tiedote
Päijänin klassinen kelta-vihreä väri on kulkenut mukana yli viiden vuosikymmenen ajan. Se on ollut tunnusmerkki rauhallisille hetkille vesillä ja laatutietoiselle veneilijälle, joka arvostaa toimivuutta, kestävyyttä ja ajattomuutta. Nyt, yli 50 vuoden jälkeen, Päijän päivittää perinnevärinsä. Uudistus on syntynyt asiakaspalautteen pohjalta ja perinteitä kunnioittaen.
Vuonna 2024 esitelty Syvänne-väri toimi tietoisena kokeiluna ja avauksena kohti nykyaikaisempaa ilmettä. Sen saama lämmin vastaanotto rohkaisi jatkamaan uudistusta myös ikiklassikon osalta.
“Syvänne-väri oli meille tärkeä testi. Saimme siitä valtavasti palautetta kentältä ja messuilta, ja vastaanotto oli poikkeuksellisen hyvä. Samalla kuulimme paljon ajatuksia myös perinteisestä väristä, ja nyt koimme, että aika on kypsä viedä uudistus loppuun,” kertoo Päijänin myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Hakala.
Uusi Männyn vihreä Päijän on yhä selkeästi tunnistettava kelta-vihreä, mutta sävyltään tummempi ja nykyaikaisempi. Yhdessä Syvänne-värin kanssa se muodostaa eheän ja modernin tuoteperheen, jossa Päijänin pitkä veneenrakennusosaaminen kohtaa tämän päivän estetiikan.
Patentoitu käsityö ja laatu Päijän-soutuveneissä
Päijän on viime vuosina panostanut määrätietoisesti laatuun ja viimeistelyyn. Kuluneen kesän aikana kaikki veneiden valmistuksessa käytettävät muotit on uusittu, jotta jokainen vene olisi mahdollisimman tasalaatuinen ja viimeistelty.
Päijän-soutuveneet valmistetaan yhä täysin käsityönä, käyttäen patentoitua valmistusmenetelmää, joka yhdistää perinteisen veneenrakennusosaamisen moderniin rakenteelliseen lujuuteen. Tämä valmistustapa on harvinainen koko venemaailmassa ja tekee Päijänistä aidosti poikkeuksellisen.
“Päijän ei ole massatuote. Patentoitu valmistusmenetelmämme ja käsityö takaavat sen, että jokainen vene on yksilö, mutta samalla rakenteellisesti erittäin laadukas ja kestävä,” kertoo Päijänin myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Hakala.
Laatutyö näkyy myös käytännössä: sekä Päijän-soutuveneiden että Aerot®-airojen reklamaatiot jäävät alle yhden prosentin tasolle, mikä on poikkeuksellisen alhainen lukema vene- ja varustealalla.
Kansainvälinen kiinnostus kasvaa – Euroopasta Pohjois-Amerikkaan
Päijänin soutuveneet ovat herättäneet kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta. Düsseldorfin Boot-messuilla Päijän kävi konkreettisia neuvotteluja useiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa soutuveneistä sekä Aeroista, ja keskustelut ovat edenneet jatkoneuvotteluihin eri markkina-alueilla.
“Düsseldorfissa näki hyvin, että Päijänin soutuvene herättää kiinnostusta juuri sellaisena kuin se on. Käsityö, vakaus ja yksinkertainen toimivuus puhuttelevat myös Suomen ulkopuolella,” kertoo Päijänin myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Hakala.
Suomessa soutuvene on monelle itsestäänselvyys, mutta kansainvälisesti se näyttäytyy usein poikkeuksellisena tuotteena, jossa yhdistyvät pohjoismainen muotoilu, turvallisuus ja vuosisatojen veneenrakennusperinne.
“Aina emme Suomessa näe sitä, mikä meille on arkipäivää. Suomalainen soutuvene ei ole maailmalla standardi – se on monille jotain erilaista ja jopa eksoottista,” sanoo Päijänin toimitusjohtaja Antti Mäkelä.
Mäkelän mukaan Päijän ei pyri tekemään samanlaisia tuotteita kuin muut, vaan rakentaa kansainvälistä kasvua omien vahvuuksiensa varaan.
“Meille on selvää, että erottaudumme juuri perinteellä, käsityöllä ja aidolla toimivuudella. Maailmalla on paljon veneitä, mutta harva yltää Päijänin vakauden ja rakenteen tasolle,” Mäkelä toteaa.
Kansainväliset messut ovat vahvistaneet Päijänin käsitystä siitä, että aito kohtaaminen on edelleen keskeisessä roolissa.
“Kaikki parhaat keskustelut ja liidit ovat syntyneet veneen äärellä, kasvokkain. Internet ei ole poistanut kokemuksen ja kohtaamisen merkitystä,” Hakala summaa.
Ensiesittely Vene Båt -messuilla Helsingissä
Päijän esittelee uuden värinsä sekä teleskooppiset Aerot®-airot ensi kertaa Vene Båt -messuilla Helsingissä 6.–15.2.
Päijänin osasto sijaitsee hallissa 6, osasto 6B90.
Lue lisää Teleskooppisista Aeroista toisesta lehdistötiedotteesta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka HakalaMyynti- ja markkinointijohtajaPäijän Boats OyPuh:+358 44 341 9069jukka@paijanboats.compaijanboats.com
Antti MäkeläToimitusjohtajaPäijän Boats OyPuh:+358 40 583 8952antti@paijanboats.compaijanboats.com
Kuvat
Liitteet
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijän Boats Oy
Teleskooppiset Aerot®-airot uudistavat soutamista – Maailman ainoat modulaariset / teleskooppiset soutuveneairot syntyivät aidoista tarpeesta.6.2.2026 11:57:05 EET | Tiedote
Soutaminen on yksi vanhimmista tavoista liikkua vesillä. Aerot®-airojen kehityksessä Päijän on lähtenyt ratkaisemaan juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat pysyneet muuttumattomina vuosisatojen ajan: oikea pituus, toimiva geometria ja se, että airo todella sopii veneeseen – ei toisin päin.
Päijänin Aeroille patentti – innovaatio uudistaa soutamisen.5.6.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on hyväksynyt Päijän Boats Oy:n Aerot® -airoille myönnetyn patenttihakemuksen. Aerojen innovatiivinen muotoilu ja tekniset ratkaisut tekevät soutamisesta entistä kevyempää, ergonomisempaa ja miellyttävämpää. Hyväksytty patentti vahvistaa Päijänin asemaa soutamisen edelläkävijänä ja suomalaisen veneilyalan innovaattorina.
Päijänin uutuudet ensi kertaa Suomessa Vene25Båt-messuilla – tähtäimessä kasvun jatko ja kansainvälistyminen7.2.2025 09:33:33 EET | Tiedote
Modulaariset Aerot® – maailman vastuullisin airo? Päijän esittelee Vene25Båt- messuilla modulaarisen version patentoidusta airoratkaisuistaan Aeroista, jotka nähdään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Tuoteinnovaatio on julkaistu aiemmin marraskuussa maailman suurimmilla veneilyalan tarvikemessuilla Metstradessa Hollannissa, joille Päijän osallistui osana Suomen paviljonkia. Modulaarinen rakenne tekee Aeroista entistä vastuullisemman valinnan sekä antaa käyttäjälle enemmän mahdollisuuksia muokata tuotetta haluamanlaisekseen. “Modulaarisuuden ajatuksena on, että voimme luoda Aeroista asiakkaillemme periaatteessa ikuiset. Olemme vahvasti pikakulutuskulttuuria vastaan ja haluamme tehdä tuotteistamme pitkäikäisiä ja helposti korjattavia. Perinteinen puuairo nykyvalmistusmenetelmillä kestää hyvänä vain muutaman vuoden. Lakkapinta halkeaa helposti minkä jälkeen airot imevät itseensä vettä. Modulaarisuus mahdollistaa Aerojen päivittämisen esimerkiksi venekoon vaihtuessa vain varret vaihtamalla.
Taantunut venemarkkina ei hidastanut Päijän Boatsin kasvua kotimaassa - avaa viennin myös pohjoismaihin7.2.2025 09:00:43 EET | Tiedote
Soutuvenevalmistaja Päijänin markkinaosuus kasvoi Suomessa 30 %:iin vuonna 2024. Onnistumisen kruunaa ulkomaanviennin käynnistyminen vuonna 2025 sekä kasvua tukevien uutuustuotteiden lanseeraus Vene25Båt -näyttelyssä.
Päijän avaa osakeannin soutuvenekansalle14.8.2024 10:15:00 EEST | Tiedote
Ikoninen suomalainen soutuvenevalmistaja Päijän hakee kasvua rahoituskierroksella, joka alkaa 16.8.2024 klo 12. Osakeanti on auki syyskuun puoliväliin saakka. Joukkorahoituksella voi päästä Päijän-omistajaksi ja omistajaetujen piiriin. Rahoitus mahdollistaa Päijänin premium-soutuveneiden tuotannon kasvattamisen vastaamaan kysyntää Suomessa ja uusilla vientimarkkinoilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme