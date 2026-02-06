Teleskooppiset Aerot®-airot uudistavat soutamista – Maailman ainoat modulaariset / teleskooppiset soutuveneairot syntyivät aidoista tarpeesta.

Aerot®-airot ovat olleet markkinoilla vuodesta 2023 lähtien. Niiden kehitys on perustunut vahvasti käyttäjiltä saatuun palautteeseen ja käytännön kokemuksiin vesiltä. Aerot®-airojen keskeiset rakenteelliset ratkaisut ovat patentoituja, ja uutta Aerot-tuoteperhettä varten haetaan parhaillaan myös lisäpatentteja.

“Aerot®-airot syntyivät halusta ratkaista soutamisen peruskysymyksiä pysyvästi. Patentoitu rakenne antaa meille vahvan pohjan kehittää koko Aerot-tuoteperhettä eteenpäin,” kertoo Päijänin toimitusjohtaja Antti Mäkelä.

Yksi airo kaikkiin veneisiin

Aerot®-airojen teleskooppinen ja modulaarinen rakenne poistaa arvailun oikeasta airon pituudesta ja hankaimen sijainnista. Yksi ja sama airo voidaan säätää sopimaan käytännössä mihin tahansa perinteiseen soutuveneeseen – eri leveyksille, hankainpaikoille ja soutajille.

“Kentällä näkee heti, miten suuri helpotus tämä on soutajille. Kun airo voidaan säätää veneeseen paikan päällä, arvailu jää pois ja lopputulos on aina parempi,” kertoo Päijänin myynti- ja markkinointijohtaja Jukka Hakala.

Sama selkeys näkyy myös jakelussa. Teleskooppinen Aerot®-airo korvaa useita perinteisiä pituusvaihtoehtoja, mikä yksinkertaistaa jälleenmyyjien valikoimaa ja varastonhallintaa.

“Jälleenmyyjille tämä on erittäin konkreettinen etu. Yksi tuote vastaa lähes kaikkeen, eikä varastoon tarvitse ottaa useita eri mittoja. Se tekee myynnistä, logistiikasta ja ennakoinnista huomattavasti helpompaa,” Hakala lisää.

Korjattavuus, pitkä elinkaari ja 10 vuoden takuu

Uusi Aerot®-konsepti on suunniteltu kestämään. Modulaarisen rakenteen ansiosta yksittäiset osat ovat vaihdettavissa, eikä koko airoa tarvitse koskaan uusia pienen vaurion vuoksi. Tämä tekee Aerot®-airoista poikkeuksellisen pitkäikäisen tuotteen.

Tämän vuoksi Päijän tarjoaa Aerot®-airoille 10 vuoden takuun.

“Haluamme tehdä tuotteita, joita ei tarvitse heittää pois. Korjattavuus ja kestävyys ovat Aerot®-airojen ydintä, ja 10 vuoden takuu on luonnollinen seuraus siitä,” Mäkelä sanoo.

Laatutyö näkyy myös käytännössä: Aerot®-airojen reklamaatiot jäävät alle yhden prosentin tasolle, mikä on poikkeuksellisen alhainen lukema varustealalla.

Vastuullisuutta myös logistiikassa

Teleskooppinen rakenne tekee Aerot®-airoista vastuullisen valinnan myös jakelun ja logistiikan näkökulmasta. Aerot®-airot voidaan pakata vain 1,2 metriä pitkään, 15 cm korkeaan ja 12 cm leveään pakkaukseen, mikä vähentää merkittävästi kuljetuskustannuksia ja tilantarvetta verrattuna perinteisiin airoihin.

Kansainvälinen kiinnostus kasvaa

Aerot®-airot ovat herättäneet kasvavaa kansainvälistä kiinnostusta. Düsseldorfin Boot-messuilla Päijän kävi konkreettisia neuvotteluja useiden eurooppalaisten toimijoiden kanssa, ja keskustelut ovat edenneet jatkoneuvotteluihin.

Aerot®-airot olivat lisäksi esillä osana Suomen paviljonkia MetsTrade-messuilla, missä uusi airokonsepti herätti laajaa kiinnostusta ja johti neuvotteluihin aina Yhdysvaltoja myöten.

“Amerikka on maailman suurin soutuveneiden markkina, ja pitkällä tähtäimellä se on meille selkeä päätavoite. Markkinassa on paljon potentiaalia meidän kaltaiselle tuotteelle,” Mäkelä kertoo.

“Tutkimme jatkuvasti vaihtoehtoja avata markkina Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja hyvin todennäköisesti meidät nähdään lähiaikoina myös Pohjois-Amerikan messuilla,” hän jatkaa.

Kansainväliset messukokemukset ovat vahvistaneet Päijänin käsitystä siitä, että aito kohtaaminen on edelleen korvaamatonta.

“Kaikki parhaat liidimme ovat syntyneet tuotteiden äärellä, aidoissa kohtaamisissa. Sitä ei korvaa mikään digitaalinen kanava,” Hakala summaa.







Ensiesittely Vene Båt -messuilla Helsingissä

Päijän esittelee uuden värinsä sekä teleskooppiset Aerot®-airot ensi kertaa Vene Båt -messuilla Helsingissä 6.–15.2.

Päijänin osasto sijaitsee hallissa 6, osasto 6B90.